[{"available":true,"c_guid":"9b71515c-730e-4370-918b-8d915b095572","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mitsubishi sofőre sem az időjárási körülményekre, sem a közlekedési szabályokra nem volt tekintettel, meg is lett az eredménye.","shortLead":"A Mitsubishi sofőre sem az időjárási körülményekre, sem a közlekedési szabályokra nem volt tekintettel, meg is lett...","id":"20180912_instant_karma_kozlekedesi_baleset_tajvan_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b71515c-730e-4370-918b-8d915b095572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0315bf05-bc5f-49af-ad91-964e8f2b0730","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_instant_karma_kozlekedesi_baleset_tajvan_video","timestamp":"2018. szeptember. 12. 04:01","title":"Instant karma: életveszélyesen előzött az autós, ő húzta a rövidebbet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855078f1-c744-472e-8aa9-7cfa1c14087b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy úgynevezett húsvéti tojást (easter egget) rejtett el a Microsoft az androidos Edge böngésző legutóbbi béta változatában.","shortLead":"Egy úgynevezett húsvéti tojást (easter egget) rejtett el a Microsoft az androidos Edge böngésző legutóbbi béta...","id":"20180912_easter_egg_microsoft_edge_bongeszo_androidos_beta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=855078f1-c744-472e-8aa9-7cfa1c14087b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6081c08-6f13-45fb-b807-b77dc3526cbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_easter_egg_microsoft_edge_bongeszo_androidos_beta","timestamp":"2018. szeptember. 12. 11:03","title":"Elrejtett valami kis vicceset a Microsoft az androidos böngészőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01df16dc-9622-49e0-a27d-689cef180f14","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyanúsított egy telephely portásaként úgy vitte el a cég egyik teherautóját, hogy a tulajdonos nem tudott róla.","shortLead":"A gyanúsított egy telephely portásaként úgy vitte el a cég egyik teherautóját, hogy a tulajdonos nem tudott róla.","id":"20180912_lopott_teherauto_debrecen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01df16dc-9622-49e0-a27d-689cef180f14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df93b6fc-0caf-4fc1-b218-3a5d94220b36","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_lopott_teherauto_debrecen","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:46","title":"\"Kölcsönvette\" a cég autóját a debreceni portás, de beütött a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"385be9e2-9222-4708-a770-50f9b302a5f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Vas megyében meglőtt vállalkozóról kiderült, ismerte támadóját, aki egyébként elmesélések szerint nem tűnt agresszívnek. A 23 éves lövöldöző kerékpárral érkezett a találkozóra, és 7 kilométerre a helyszíntől lakik. Egyéb részletek is kiderültek a hétfői esetről.","shortLead":"A Vas megyében meglőtt vállalkozóról kiderült, ismerte támadóját, aki egyébként elmesélések szerint nem tűnt...","id":"20180911_Kam_lovoldozes_meg_infok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=385be9e2-9222-4708-a770-50f9b302a5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d29281b-5446-4721-9f73-af0277425798","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Kam_lovoldozes_meg_infok","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:45","title":"Biciklivel érkezett az erdőbe a meglőtt vállalkozó támadója, ismerték is egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A rák idén csaknem tíz millió ember halálát okozza, a betegség halálos áldozatainak száma tovább emelkedik a javuló megelőzés és a korai diagnosztizálás ellenére – írták szakértők az Egészségügyi Világszervezet friss jelentésében. Magyarországon szerintük drámaian gyorsan emelkedik a tüdőrákos halálozás a nők körében. ","shortLead":"A rák idén csaknem tíz millió ember halálát okozza, a betegség halálos áldozatainak száma tovább emelkedik a javuló...","id":"20180912_who_nemzetkozi_rakkutatasi_hivatal_statisztikak_tudorak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d01393-cc85-4568-a328-b4249439edf6","keywords":null,"link":"/elet/20180912_who_nemzetkozi_rakkutatasi_hivatal_statisztikak_tudorak","timestamp":"2018. szeptember. 12. 20:25","title":"Döbbenetes rákstatisztikákat közölt a Nemzetközi Rákkutatási Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91357e8-47a0-486e-866e-0404616c5a63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elég szerencsétlen húzás lett volna a World Trade Center tragédiájának évfordulójára időzíteni a gyakorlatot.","shortLead":"Elég szerencsétlen húzás lett volna a World Trade Center tragédiájának évfordulójára időzíteni a gyakorlatot.","id":"20180911_Megsem_szeptember_11en_tartjak_a_tuzvedelmi_probariadot_a_budapesti_ikertornyokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e91357e8-47a0-486e-866e-0404616c5a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0eb013-010b-46d0-b419-7b6a29a2c5b9","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Megsem_szeptember_11en_tartjak_a_tuzvedelmi_probariadot_a_budapesti_ikertornyokban","timestamp":"2018. szeptember. 11. 13:48","title":"Mégsem szeptember 11-én tartják a tűzvédelmi próbariadót a budapesti ikertornyokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d4b486-fa86-482a-86aa-64309884799a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Áll a bál a főváros V. kerületében, a Bástya utcai óvoda udvaráért folyik a harc egy befektető és az önkormányzat között. 