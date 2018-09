Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74819453-b26c-4ef2-b6cd-a287092ddb5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Somlószőlősön történt a baleset.","shortLead":"Somlószőlősön történt a baleset.","id":"20180912_mentohelikopter_sietett_a_mustgazmergezes_aldozatahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74819453-b26c-4ef2-b6cd-a287092ddb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d82edb-d834-4bfc-9acf-0f97b078242f","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_mentohelikopter_sietett_a_mustgazmergezes_aldozatahoz","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:14","title":"Mentőhelikopter sietett a mustgázmérgezés áldozatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott szép gólokat szerezve 2-1-re nyert Görögország ellen a Nemzetek Ligájában.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott szép gólokat szerezve 2-1-re nyert Görögország ellen a Nemzetek Ligájában.","id":"20180911_magyar_gorog_gyozelem_nemzetek_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1e16ca-2c17-4df7-a371-6d7af50af87c","keywords":null,"link":"/sport/20180911_magyar_gorog_gyozelem_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. szeptember. 11. 22:40","title":"Megvan a válogatott első idei győzelme: 2-1 a görögök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf0bc12-0b87-44bd-b0e6-944561dd7226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"CNN, Bloomberg, Financial Times – csupán néhány lap, mely címlapsztorit szentelt a Sargentini-jelentés megszavazásának.","shortLead":"CNN, Bloomberg, Financial Times – csupán néhány lap, mely címlapsztorit szentelt a Sargentini-jelentés megszavazásának.","id":"20180912_Cimlapra_kerult_Orban_mindenhol_a_Sargentinijelentes_megszavazasa_a_fo_tema","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbf0bc12-0b87-44bd-b0e6-944561dd7226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6d31f2-2acd-4900-a1bf-38dd1b6cafaf","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Cimlapra_kerult_Orban_mindenhol_a_Sargentinijelentes_megszavazasa_a_fo_tema","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:53","title":"Címlapokra került Orbán: világszerte a Sargentini-jelentés megszavazása a fő téma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755c2751-086e-47a9-a097-b59ef6f99675","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Borovics Tamást még tiszteletbeli tűzoltóparancsnokká is avatták. ","shortLead":"Borovics Tamást még tiszteletbeli tűzoltóparancsnokká is avatták. ","id":"20180912_Borovics_Tamas_Totek_Orkeny_Istvan_tuzoltosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=755c2751-086e-47a9-a097-b59ef6f99675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46817b8-9fc3-4a4f-afe4-babbcd55d3d7","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_Borovics_Tamas_Totek_Orkeny_Istvan_tuzoltosag","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:34","title":"Tót Lajos szerepére készült a színész, kiképzést kapott a tűzoltóságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amióta megjelent a Windows 10, a Microsoft kegyetlenül nyomja, szeretné már maga mögött tudni a régebbi operációsrendszer-változatokat. A Windows 7 igen kemény diónak bizonyult, de hamarosan fordulhat a kocka.","shortLead":"Amióta megjelent a Windows 10, a Microsoft kegyetlenül nyomja, szeretné már maga mögött tudni a régebbi...","id":"20180913_windows10_piaci_reszesedese_windows7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2cd001-b58b-47cc-a116-8656c08e51ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_windows10_piaci_reszesedese_windows7","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:03","title":"Ha ez így megy tovább, hamarosan fordulóponthoz érkezik a Windows 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Székesfehérváron, Tatabányán és Nagykanizsán nyert rádiófrekvenciákat a filmügyi biztos.","shortLead":"Székesfehérváron, Tatabányán és Nagykanizsán nyert rádiófrekvenciákat a filmügyi biztos.","id":"20180912_Harom_videki_radio_lett_Andy_Vajnae","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fdd35f0-4ad0-4bf9-80aa-3706646d36f4","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Harom_videki_radio_lett_Andy_Vajnae","timestamp":"2018. szeptember. 12. 11:09","title":"Három vidéki rádió lett Andy Vajnáé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7394fb63-370d-4ced-bc1e-8edf64f5d096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrációt Karácsony Gergely és Tóth Bertalan hívja össze. A DK is csatlakozhat.","shortLead":"A demonstrációt Karácsony Gergely és Tóth Bertalan hívja össze. A DK is csatlakozhat.","id":"20180912_tuntetes_vasarnap_europa_parti_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7394fb63-370d-4ced-bc1e-8edf64f5d096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f0fdc0-bf4c-4b8f-8ee7-63b6522b4f1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_tuntetes_vasarnap_europa_parti_magyarorszag","timestamp":"2018. szeptember. 12. 19:59","title":"Tüntetés lesz vasárnap egy Európa-párti Magyarországért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a37ab0c-1a8b-42a7-b5f3-f1d8c297153d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszerűbb aerodinamikai szettel és nagyobb felnikkel jönnek az új Forma–1-es járgányok.","shortLead":"Egyszerűbb aerodinamikai szettel és nagyobb felnikkel jönnek az új Forma–1-es járgányok.","id":"20180913_kiszivargott_foto_ilyenek_lehetnek_a_teljesen_uj_f1autok_2021tol_ross_brawn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a37ab0c-1a8b-42a7-b5f3-f1d8c297153d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a707fad-71a2-47b2-afbc-f6371b7318c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_kiszivargott_foto_ilyenek_lehetnek_a_teljesen_uj_f1autok_2021tol_ross_brawn","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:21","title":"Kiszivárgott fotó: ilyenek lehetnek a teljesen új F1-autók 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]