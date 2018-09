Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügyök és lánya ellen márciusi salisbury-i merénylet elkövetésével vádolt két orosz férfi azt állította, csak azért utaztak az angliai városba, hogy megnézzék a híres katedrálist. A magyarázkodás nem volt túl meggyőző.","shortLead":"A Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügyök és lánya ellen márciusi salisbury-i merénylet elkövetésével vádolt...","id":"20180913_Csak_turistak_voltunk__allitjak_a_Szkripalmerenylet_alltolagos_elkovetoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb029ff-76ab-4bfe-8590-82b0d084ccd7","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Csak_turistak_voltunk__allitjak_a_Szkripalmerenylet_alltolagos_elkovetoi","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:29","title":"Csak turisták voltunk – állítják a Szkripal-merénylettel gyanúsított oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69344a93-88ad-4fc9-88af-e97718d1e821","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Kóbe nevű japán város Ferrari-kereskedését homokzsákokkal igyekeztek megvédeni a Dzsebi tájfuntól, de győzött a természet.","shortLead":"A Kóbe nevű japán város Ferrari-kereskedését homokzsákokkal igyekeztek megvédeni a Dzsebi tájfuntól, de győzött...","id":"20180913_japan_dzsebi_hurrikan_tajfun_ferrari_kereskedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69344a93-88ad-4fc9-88af-e97718d1e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7c53dd-2699-443b-9413-7b809f1b212c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_japan_dzsebi_hurrikan_tajfun_ferrari_kereskedes","timestamp":"2018. szeptember. 13. 14:26","title":"Elkapta a tájfun a Ferrari-kereskedést, 51 autó ment tönkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4d53a-6b22-42c4-b207-b813c79d7052","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kadhafi elzavarása óta nagy a káosz Líbiában. Az országban fegyeveres csoportok harcolnak, korábban tűzszünetben állapodtak meg, azonban múlt héten is több rakéta csapódott be a tripoli reptér közelében.","shortLead":"Kadhafi elzavarása óta nagy a káosz Líbiában. Az országban fegyeveres csoportok harcolnak, korábban tűzszünetben...","id":"20180912_Raketakat_lottek_a_libiai_fovaros_reptere_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2db4d53a-6b22-42c4-b207-b813c79d7052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890351ad-39cb-4d01-bdb1-945859f44650","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Raketakat_lottek_a_libiai_fovaros_reptere_fele","timestamp":"2018. szeptember. 12. 05:31","title":"Rakétákat lőttek a líbiai főváros reptere felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e184edb-6340-4aff-a758-2dfb112d1e37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Évek vagy akár évtizedek óta látni koncepciós autókon, hogy a hagyományos visszapillantó tükröket kamerákkal helyettesítik. Elérkezett a korszak, amikor a szériaautók is ilyenek lehetnek. ","shortLead":"Évek vagy akár évtizedek óta látni koncepciós autókon, hogy a hagyományos visszapillantó tükröket kamerákkal...","id":"20180913_Lexus_ES_visszapillanto_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e184edb-6340-4aff-a758-2dfb112d1e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fb8917-995e-4266-bf24-d76023750943","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_Lexus_ES_visszapillanto_kamera","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:18","title":"Az új Lexuson már visszapillantó kamera van tükör helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5821550-c8ea-4fa1-a294-6f2928b0272a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az akcióhoz több közműszolgáltató is segítséget nyújt.","shortLead":"Az akcióhoz több közműszolgáltató is segítséget nyújt.","id":"20180913_Onkentesek_tisztitjak_meg_a_hetvegen_a_Dunapartot_barki_csatlakozhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5821550-c8ea-4fa1-a294-6f2928b0272a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9b60d9-bbb4-464b-94e5-a0d9e4bf8ef4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Onkentesek_tisztitjak_meg_a_hetvegen_a_Dunapartot_barki_csatlakozhat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:38","title":"Önkéntesek tisztítják meg a hétvégén a Duna-partot, bárki csatlakozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0980262e-9323-41f8-9d63-6b14de9a25fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"59 éves volt. ","shortLead":"59 éves volt. ","id":"20180912_Meghalt_Rachid_Taha_zenesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0980262e-9323-41f8-9d63-6b14de9a25fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0710f46d-40da-403c-8f4b-e7201457cd32","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_Meghalt_Rachid_Taha_zenesz","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:50","title":"Meghalt Rachid Taha zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a pártszövetség valóban ki akarná tenni a magyar kormánypártok szűrét, akkor majd ott is megvédik magukat, mint az Európai Parlamentben – magyarázta a külügyminiszter.","shortLead":"Ha a pártszövetség valóban ki akarná tenni a magyar kormánypártok szűrét, akkor majd ott is megvédik magukat, mint...","id":"20180912_szijjarto_peter_atv_egyenes_beszed_sargentini_jelentes_europai_neppart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e3169f-5c42-4a4c-bacc-6eea964a102a","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_szijjarto_peter_atv_egyenes_beszed_sargentini_jelentes_europai_neppart","timestamp":"2018. szeptember. 12. 21:55","title":"Szijjártó a Néppártról: Miért ne maradnánk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig nem érkezett feljelentés, de egy MSZP-s képviselő most rákérdezett, az ügyészség pedig intézkedik. ","shortLead":"Eddig nem érkezett feljelentés, de egy MSZP-s képviselő most rákérdezett, az ügyészség pedig intézkedik. ","id":"20180913_Halalos_liszteriafertozes_most_kezdodhet_csak_a_nyomozas_az_ugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf61a93-1e66-4146-8069-659bfec3cf0d","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Halalos_liszteriafertozes_most_kezdodhet_csak_a_nyomozas_az_ugyben","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:22","title":"Halálos lisztériafertőzés: most kezdődhet csak a nyomozás az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]