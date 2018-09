Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9622c31-e4d7-447a-975f-204d2b6a7292","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A görögök ellen megnyert meccs után az MLSZ-elnök azt is elismerte, hogy túl későn történt meg a kapitányváltás.","shortLead":"A görögök ellen megnyert meccs után az MLSZ-elnök azt is elismerte, hogy túl későn történt meg a kapitányváltás.","id":"20180912_Csanyi_Egyertelmuen_erezni_lehetett_az_elorelepest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9622c31-e4d7-447a-975f-204d2b6a7292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e196f522-0c2b-4365-a90a-1d024f3f4d90","keywords":null,"link":"/sport/20180912_Csanyi_Egyertelmuen_erezni_lehetett_az_elorelepest","timestamp":"2018. szeptember. 12. 08:59","title":"Csányi: Egyértelműen érezni lehetett az előrelépést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök sokak szerint nem az alkalomhoz illően viselkedett az emléknapon, amikor győzelmi mozdulatot tett. ","shortLead":"Az elnök sokak szerint nem az alkalomhoz illően viselkedett az emléknapon, amikor győzelmi mozdulatot tett. ","id":"20180911_Fura_mozdulatot_tett_Trump_a_szeptember_11i_megemlekezesre_erkezve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5fd5ae-daf3-4b8f-bedd-55037f3645f5","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Fura_mozdulatot_tett_Trump_a_szeptember_11i_megemlekezesre_erkezve","timestamp":"2018. szeptember. 11. 22:10","title":"Fura mozdulatot tett Trump a szeptember 11-i megemlékezésre érkezve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be6052d-852e-422a-a6f3-2fa4efc821ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Százával fordulnak elő török jövevényszavak a magyar nyelvben. Ám a kormányfő hirtelen támadt ötletével szemben a nyelvészek abban egyetértenek: a magyar a finnugor nyelvcsaládhoz tartozik.","shortLead":"Százával fordulnak elő török jövevényszavak a magyar nyelvben. Ám a kormányfő hirtelen támadt ötletével szemben...","id":"20180913_A_nyelvcsaladunkban_es_a_szarmazasunkban_is_teved_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3be6052d-852e-422a-a6f3-2fa4efc821ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a6e8dd-d659-4af7-89bc-c4704d7ae228","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_A_nyelvcsaladunkban_es_a_szarmazasunkban_is_teved_Orban","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:43","title":"A nyelvcsaládunkban és a származásunkban is téved Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129b38b3-b4b9-4297-b661-d1da74e64573","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Magyar Csokoládé és Édesség Szövetség által első ízben meghirdetett verseny győztese a Szamos Marcipán édessége lett, amelyet Nagy Péter mestercukrász álmodott meg.","shortLead":"A Magyar Csokoládé és Édesség Szövetség által első ízben meghirdetett verseny győztese a Szamos Marcipán édessége lett...","id":"20180911_Szolosfehercsokolades_edesseg_lett_Budapest_Desszertje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=129b38b3-b4b9-4297-b661-d1da74e64573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc69f4bf-6fee-4855-aef3-c3d4c69ea31b","keywords":null,"link":"/elet/20180911_Szolosfehercsokolades_edesseg_lett_Budapest_Desszertje","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:03","title":"Szőlős-fehércsokoládés édesség lett Budapest Desszertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4d53a-6b22-42c4-b207-b813c79d7052","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kadhafi elzavarása óta nagy a káosz Líbiában. Az országban fegyeveres csoportok harcolnak, korábban tűzszünetben állapodtak meg, azonban múlt héten is több rakéta csapódott be a tripoli reptér közelében.","shortLead":"Kadhafi elzavarása óta nagy a káosz Líbiában. Az országban fegyeveres csoportok harcolnak, korábban tűzszünetben...","id":"20180912_Raketakat_lottek_a_libiai_fovaros_reptere_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2db4d53a-6b22-42c4-b207-b813c79d7052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890351ad-39cb-4d01-bdb1-945859f44650","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Raketakat_lottek_a_libiai_fovaros_reptere_fele","timestamp":"2018. szeptember. 12. 05:31","title":"Rakétákat lőttek a líbiai főváros reptere felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0f4137-5f06-45ff-a067-703db478d338","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Papp László szerint a bíróság több vitatható nyom és olyan momentumok alapján ítélte életfogytiglani börtönre a fiát, amik egyáltalán nem vallanak rá.","shortLead":"Papp László szerint a bíróság több vitatható nyom és olyan momentumok alapján ítélte életfogytiglani börtönre a fiát...","id":"20180912_A_Terez_koruti_robbanto_edesapja_szerint_koncepcios_eljarasban_iteltek_el_fiat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce0f4137-5f06-45ff-a067-703db478d338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfee257-c491-416d-a4b0-3982773201fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_A_Terez_koruti_robbanto_edesapja_szerint_koncepcios_eljarasban_iteltek_el_fiat","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:37","title":"A Teréz körúti robbantó édesapja szerint koncepciós eljárásban ítélték el fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469e52cf-ed8f-45ff-89b2-a2b4895cfacb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Január elején derült ki, hogy megint az okirathamisításért elítélt Lóki családi cége nyerte el a washingtoni külképviselet felújítását. A Közbeszerzési Értesítőben most csak folyamatszervezési módosításokat közöltek, az összeg és a nyertes változatlan.","shortLead":"Január elején derült ki, hogy megint az okirathamisításért elítélt Lóki családi cége nyerte el a washingtoni...","id":"20180912_Hamarosan_kezdenek_a_Szabadi_Bela_buntetougyeben_okirathamisitasert_elitelt_Loki_Geza_csaladi_cege_Washingtonban_ujitja_fel_a_kulkepviselet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=469e52cf-ed8f-45ff-89b2-a2b4895cfacb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8080056-de17-4afb-bf0c-a6616acf895f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180912_Hamarosan_kezdenek_a_Szabadi_Bela_buntetougyeben_okirathamisitasert_elitelt_Loki_Geza_csaladi_cege_Washingtonban_ujitja_fel_a_kulkepviselet","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:59","title":"Az okirathamisításért elítélt Lóki Géza családi cége újítja fel Washingtonban a külképviseletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c31b853-2988-4972-a80f-3f1a282a3c6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többen felvették a telefonjukkal, ahogy leomlik Zakinthosz népszerű strandján, a Navagio-öbölben egy sziklafal. ","shortLead":"Többen felvették a telefonjukkal, ahogy leomlik Zakinthosz népszerű strandján, a Navagio-öbölben egy sziklafal. ","id":"20180913_Oriasi_robajjal_zudult_a_kotomeg_a_nyaralokra_Zakinthoszon__videok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c31b853-2988-4972-a80f-3f1a282a3c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e592696b-5ef6-4680-8e2b-fd6f3cb7e068","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Oriasi_robajjal_zudult_a_kotomeg_a_nyaralokra_Zakinthoszon__videok","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:49","title":"Óriási robajjal zúdult le a kőtömeg a nyaralók mögött Zakinthoszon - videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]