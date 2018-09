Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61","c_author":"Tóth Richárd","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök személyesen „védi meg Magyarországot és a magyar embereket” az Európai Parlament strasbourgi ülésén, de előtte még meghallgatja Sargentini felszólalását.","shortLead":"A magyar miniszterelnök személyesen „védi meg Magyarországot és a magyar embereket” az Európai Parlament strasbourgi...","id":"20180911_Sargentini_Orbannak_Egy_kicsit_elkesett_igy_nem_tudtunk_kezet_razni__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8587db3f-7864-4106-ae39-dc36a0db3e69","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Sargentini_Orbannak_Egy_kicsit_elkesett_igy_nem_tudtunk_kezet_razni__video","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:21","title":"Sargentini Orbánnak: Egy kicsit elkésett, így nem tudtunk kezet rázni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679b3b4a-40b9-48d9-8af9-cb8feaab415e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter külügyminiszter arról beszélt, maradnak az Európai Néppártban, ám ez Török Gábor politikai elemző szerint kérdéses.","shortLead":"Szijjártó Péter külügyminiszter arról beszélt, maradnak az Európai Néppártban, ám ez Török Gábor politikai elemző...","id":"20180912_Torok_Nehezen_elkepzelheto_hogy_ezek_utan_a_Fidesznek_legyen_jovoje_az_Europai_Neppartban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=679b3b4a-40b9-48d9-8af9-cb8feaab415e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78248490-e7c4-4b38-8968-d9b819c2c548","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Torok_Nehezen_elkepzelheto_hogy_ezek_utan_a_Fidesznek_legyen_jovoje_az_Europai_Neppartban","timestamp":"2018. szeptember. 12. 18:01","title":"Török: \"Nehezen elképzelhető, hogy ezek után a Fidesznek legyen jövője az Európai Néppártban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62d98e1-7220-4c1c-b1a6-59cda56790e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tomas Tuchel vezetőedző egyértelművé tette: ő Alphonse Areolában bízik jobban.","shortLead":"Tomas Tuchel vezetőedző egyértelművé tette: ő Alphonse Areolában bízik jobban.","id":"20180911_gianluigi_buffon_alphonse_areola_psg_thomas_tuchel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f62d98e1-7220-4c1c-b1a6-59cda56790e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97159ce5-ac12-48ef-bc84-8e1205207d11","keywords":null,"link":"/sport/20180911_gianluigi_buffon_alphonse_areola_psg_thomas_tuchel","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:48","title":"Buffon csak második számú kapus a PSG-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36563d2e-38e8-4f50-a35c-59187445ce3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több nézőt is elvittek a biztonságiak, mert táncolni merészeltek.","shortLead":"Több nézőt is elvittek a biztonságiak, mert táncolni merészeltek.","id":"20180913_Botranyba_fulladt_Dua_Lipa_sanghaji_koncertje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36563d2e-38e8-4f50-a35c-59187445ce3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18c3efd-a668-471b-854c-92e102992fc1","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Botranyba_fulladt_Dua_Lipa_sanghaji_koncertje","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:01","title":"Botrányba fulladt Dua Lipa sanghaji koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kormányzó Konzervatív Párt alsóházi frakciójának Brexit-párti tagjai arról tanácskoztak, hogyan tudnák elmozdítani a miniszterelnököt.","shortLead":"A kormányzó Konzervatív Párt alsóházi frakciójának Brexit-párti tagjai arról tanácskoztak, hogyan tudnák elmozdítani...","id":"20180912_Partjanak_kemenyvonalas_Brexitparti_tagjai_valtanak_le_Theresa_Mayt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b2b934-9da5-46a8-8da7-ed89028114cc","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Partjanak_kemenyvonalas_Brexitparti_tagjai_valtanak_le_Theresa_Mayt","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:35","title":"Pártjának keményvonalas Brexit-párti tagjai váltanák le Theresa Mayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d21257-6596-44d5-82d8-dcb9f2642b76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szakadásának, illetve a Toroczkai-féle mozgalomhoz való csatlakozásnak a következő jele látható abban, hogy Tiszavasvári már biztosan, de elképzelhető, hogy Ózd is elveszíti jobbikos polgármesterét.","shortLead":"A párt szakadásának, illetve a Toroczkai-féle mozgalomhoz való csatlakozásnak a következő jele látható abban...","id":"20180912_Mindket_fontos_varosat_elveszitheti_a_Jobbik_ahol_most_polgarmestert_ad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1d21257-6596-44d5-82d8-dcb9f2642b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb64699-90bb-4250-9432-579659687c20","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Mindket_fontos_varosat_elveszitheti_a_Jobbik_ahol_most_polgarmestert_ad","timestamp":"2018. szeptember. 12. 11:52","title":"Mindkét városát elveszítheti a Jobbik, ahol most polgármestert ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ezzel szakadás lehet az olasz kormánypártok között is.","shortLead":"Ezzel szakadás lehet az olasz kormánypártok között is.","id":"20180911_A_Sargentinijelentes_es_Orban_miatt_szakithat_egymassal_Salvini_es_az_Ot_Csillag_Mozgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4a035e-9968-4a35-9385-851ce38dabb5","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_A_Sargentinijelentes_es_Orban_miatt_szakithat_egymassal_Salvini_es_az_Ot_Csillag_Mozgalom","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:46","title":"A Sargentini-jelentés és Orbán miatt szakíthat egymással Salvini és az Öt Csillag Mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28dd28b-d31b-4aab-8046-9b481de24bd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eladják az egyik legnagyobb angliai farmot, hogy rájöjjenek, mennyit buknak majd a Brexiten a földtulajdonosok.","shortLead":"Eladják az egyik legnagyobb angliai farmot, hogy rájöjjenek, mennyit buknak majd a Brexiten a földtulajdonosok.","id":"20180912_Az_egyik_legnagyobb_angliai_farm_eladasaval_tesztelik_hogyan_hat_majd_a_Brexit_az_ingatlanarakra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f28dd28b-d31b-4aab-8046-9b481de24bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269fb11b-3e7d-4109-ae8d-2b960f99dc66","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180912_Az_egyik_legnagyobb_angliai_farm_eladasaval_tesztelik_hogyan_hat_majd_a_Brexit_az_ingatlanarakra","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:08","title":"Az egyik legnagyobb angliai farm eladásával tesztelik, hogyan hat majd a Brexit az ingatlanárakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]