Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f473bd62-ba73-4c3b-9417-6eb6fd8036d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hibát a tulajdonos BGYH is elismerte, azt mondta, intézkednek. Ezt mondták korábban is, és augusztusban is, a horgászok szerint még mindig szennyezik a folyót.","shortLead":"A hibát a tulajdonos BGYH is elismerte, azt mondta, intézkednek. Ezt mondták korábban is, és augusztusban is...","id":"20180912_Honapok_ota_szennyezi_a_Dunat_a_Rudas_furdo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f473bd62-ba73-4c3b-9417-6eb6fd8036d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7d24b0-481d-48b6-8f49-3c0c7de3ca3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Honapok_ota_szennyezi_a_Dunat_a_Rudas_furdo","timestamp":"2018. szeptember. 12. 07:09","title":"Már többször szóltak, még mindig a Dunába engedi a szennyvizet a Rudas fürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826b5c28-e810-4eed-bc29-d14e25b9dcbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevesebb cukrot eszünk, ráadásul a hibrid kukorica, a csemegekukorica és a zöldborsó nagyobb területi termelékenységet és jövedelmezőséget produkál.","shortLead":"Kevesebb cukrot eszünk, ráadásul a hibrid kukorica, a csemegekukorica és a zöldborsó nagyobb területi termelékenységet...","id":"20180911_Uj_cukorgyar_Kockazatos_vallalkozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=826b5c28-e810-4eed-bc29-d14e25b9dcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc799702-f1b8-4c42-9074-81e5a7965ccc","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Uj_cukorgyar_Kockazatos_vallalkozas","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:10","title":"Új cukorgyár? Kockázatos vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3ac613-1f0e-41e9-a25c-df99183e5196","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ENSZ emberjogi szakértői jelentést tettek közzé, melyben elítélik Magyarországot a civilekkel és menekültekkel való bánásmód miatt.\r

\r

","shortLead":"Az ENSZ emberjogi szakértői jelentést tettek közzé, melyben elítélik Magyarországot a civilekkel és menekültekkel való...","id":"20180911_Az_ENSZ_emberjogi_szakertoi_elitelik_Magyarorszgot_civilek_migrnsok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d3ac613-1f0e-41e9-a25c-df99183e5196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da7f39c5-38b5-420a-bb9c-8d29c97441c3","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Az_ENSZ_emberjogi_szakertoi_elitelik_Magyarorszgot_civilek_migrnsok","timestamp":"2018. szeptember. 11. 20:36","title":"Nem csak az EP-ben, az ENSZ-ben is komolyan bírálták ma a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d36cdb4-6200-4752-aa69-acf42fb0f6ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház szerint az észak-koreai vezető egy „barátságos, meleg hangú” levélben hívta meg az amerikai elnököt egy újabb találkozóra.","shortLead":"A Fehér Ház szerint az észak-koreai vezető egy „barátságos, meleg hangú” levélben hívta meg az amerikai elnököt...","id":"20180911_Ujabb_talalkozora_keszul_Donald_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d36cdb4-6200-4752-aa69-acf42fb0f6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acdf24bf-819a-440e-92c3-ad25f85d9d38","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Ujabb_talalkozora_keszul_Donald_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2018. szeptember. 11. 09:32","title":"Újabb találkozóra készül Donald Trump és Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755c2751-086e-47a9-a097-b59ef6f99675","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Borovics Tamást még tiszteletbeli tűzoltóparancsnokká is avatták. ","shortLead":"Borovics Tamást még tiszteletbeli tűzoltóparancsnokká is avatták. ","id":"20180912_Borovics_Tamas_Totek_Orkeny_Istvan_tuzoltosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=755c2751-086e-47a9-a097-b59ef6f99675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46817b8-9fc3-4a4f-afe4-babbcd55d3d7","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_Borovics_Tamas_Totek_Orkeny_Istvan_tuzoltosag","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:34","title":"Tót Lajos szerepére készült a színész, kiképzést kapott a tűzoltóságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2028b59-cece-4014-88bf-b522eeba3dac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó megerősítette, hogy leállítatta a Pulsar gyártását, amely Barcelonában készült.","shortLead":"A japán gyártó megerősítette, hogy leállítatta a Pulsar gyártását, amely Barcelonában készült.","id":"20180911_nissan_pulsar_vege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2028b59-cece-4014-88bf-b522eeba3dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce84b3e5-138a-48e2-baf0-abac83a9f516","keywords":null,"link":"/cegauto/20180911_nissan_pulsar_vege","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:44","title":"Elég hamar kiégett a Nissan Pulsar, négy év után beszüntették a gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7604919-b813-4102-9823-09a698314cf7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Folyamatosan nő az éhezők száma, 821 millió ember éhezett tavaly. Eközben a túlsúlyos felnőttek száma egyre csak növekszik, ma már minden nyolcadik felnőttet érint a világon. ","shortLead":"Folyamatosan nő az éhezők száma, 821 millió ember éhezett tavaly. Eközben a túlsúlyos felnőttek száma egyre csak...","id":"20180911_Minden_kilencedik_ember_ehezik_a_vilagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7604919-b813-4102-9823-09a698314cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6724eda-5219-4392-9083-954c06908272","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Minden_kilencedik_ember_ehezik_a_vilagon","timestamp":"2018. szeptember. 11. 18:52","title":"Minden kilencedik ember éhezik a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8efba199-63f4-4c4a-8e37-a44fc79f30fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy svéd néppárti képviselő mondta Orbán szemébe azt, hogy már letért a nagy példaképe által jelzett útról. ","shortLead":"Egy svéd néppárti képviselő mondta Orbán szemébe azt, hogy már letért a nagy példaképe által jelzett útról. ","id":"20180911_On_nem_kepviseli_Helmut_Kohl_orokseget__ez_volt_az_egyik_legkemenyebb_biralat_Orbannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8efba199-63f4-4c4a-8e37-a44fc79f30fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be659a4-1e71-4b3c-aa97-74f9cdb3eda1","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_On_nem_kepviseli_Helmut_Kohl_orokseget__ez_volt_az_egyik_legkemenyebb_biralat_Orbannak","timestamp":"2018. szeptember. 11. 20:01","title":"\"Ön nem képviseli Helmut Kohl örökségét!\" – ez volt az egyik legkeményebb bírálat Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]