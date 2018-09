Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatott a rendőrséggel való fenyegetőzés.","shortLead":"Hatott a rendőrséggel való fenyegetőzés.","id":"20180912_Ket_tizezrest_lopott_egy_nyugdijastol_egy_debreceni_no_de_a_penztarcat_es_a_penz_felet_visszaadta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0815cc-4bdb-463e-a04a-f33ffb02727e","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Ket_tizezrest_lopott_egy_nyugdijastol_egy_debreceni_no_de_a_penztarcat_es_a_penz_felet_visszaadta","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:47","title":"Két tízezrest lopott egy nyugdíjastól egy debreceni nő, de a pénztárcát és a pénz felét visszaadta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1babcd27-b139-457d-a337-dfe08c9d708e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Szét lehet-e vajon választani a magánéletet és a munkát, ha a szeretteinkkel dolgozunk? A közösségi munkamodellt idehaza meghonosító Klementz Kata és Panni szerint nem, de nem is kell.","shortLead":"Szét lehet-e vajon választani a magánéletet és a munkát, ha a szeretteinkkel dolgozunk? A közösségi munkamodellt...","id":"201809113_loffice_klementz_kata_panni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1babcd27-b139-457d-a337-dfe08c9d708e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba307f1-36d7-4be2-9453-8791651fa54f","keywords":null,"link":"/businessmagazin/201809113_loffice_klementz_kata_panni","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:15","title":"“Én repkedek, ő pedig néha visszahúz a földre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e26f7c-8287-44ac-b3c2-981d69235bd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október elején megváltozik a Microsoft szabályzata. Az új regula értelmében nagyobb szabadság mellett lehet majd használni az Office-t, egy licenc több számítógépre és telefonra lesz majd elég.","shortLead":"Október elején megváltozik a Microsoft szabályzata. Az új regula értelmében nagyobb szabadság mellett lehet majd...","id":"20180913_microsoft_office_365_eszkozkorlatozas_vege_hany_gepre_eleg_a_licensz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51e26f7c-8287-44ac-b3c2-981d69235bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711fb097-db30-415d-8a51-2ca5c3f0541f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_microsoft_office_365_eszkozkorlatozas_vege_hany_gepre_eleg_a_licensz","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:03","title":"Jó hír, ha Office-t használ: több gépen is működik majd egy előfizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea74b3c8-ac0d-4bab-a6d1-97a3cb2dc945","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztro sétánnyá változik hétvégére az Andrássy út. A Bajcsy-Zsilinszky úttól az Operáig saroktól sarokig ehetjük be magunkat 17 ország kínálatába.","shortLead":"Gasztro sétánnyá változik hétvégére az Andrássy út. A Bajcsy-Zsilinszky úttól az Operáig saroktól sarokig ehetjük be...","id":"20180913_Nemzetkozi_Street_Food_Fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea74b3c8-ac0d-4bab-a6d1-97a3cb2dc945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1de7a16-9bcf-454d-a981-44d49f902a0e","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Nemzetkozi_Street_Food_Fesztival","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:08","title":"Nemzetközi Street Food Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 7. cikkely elindításáról szóló dokumentumot 448 képviselő hagyta jóvá.","shortLead":"A 7. cikkely elindításáról szóló dokumentumot 448 képviselő hagyta jóvá.","id":"20180912_Megszavazta_az_EP_a_Sargentinijelentest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6d543c-e14f-4105-9e39-8a8b75c2cb0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Megszavazta_az_EP_a_Sargentinijelentest","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:10","title":"Kétharmaddal szavazta meg az EP a Sargentini-jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8b85fe-c913-45b5-9f74-e2c4d8fd4a20","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hatszintes parkolóház épül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2. terminálja előtt 2500 parkolóhellyel, közvetlen összeköttetéssel mindkét terminálhoz – közölte az építtető Budapest Airport.","shortLead":"Hatszintes parkolóház épül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2. terminálja előtt 2500 parkolóhellyel, közvetlen...","id":"20180912_Igy_nez_majd_ki_a_Liszt_Ferenc_repter_uj_parkolohaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f8b85fe-c913-45b5-9f74-e2c4d8fd4a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380d0f5c-77bb-42df-a929-4391e1c2eb82","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180912_Igy_nez_majd_ki_a_Liszt_Ferenc_repter_uj_parkolohaza","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:28","title":"Igy néz majd ki a Liszt Ferenc reptér új parkolóháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe156995-2adc-42b7-a668-ef0889c86849","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óriási a különbség Európa nyugati és keleti fele között, Magyarországon egyedül Budapest nincs a leszakadók között.","shortLead":"Óriási a különbség Európa nyugati és keleti fele között, Magyarországon egyedül Budapest nincs a leszakadók között.","id":"20180913_Ot_abra_amely_mutatja_mennyire_leszakadunk_NyugatEuropatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe156995-2adc-42b7-a668-ef0889c86849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e419fa-c273-4fb8-bec3-088b365de23d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Ot_abra_amely_mutatja_mennyire_leszakadunk_NyugatEuropatol","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:46","title":"Öt ábra, amely mutatja, mennyire leszakadunk Nyugat-Európától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e146feb-6c37-4980-868b-702467797035","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Kell-e közvetítő nyelv ahhoz, hogy hatékonyan tanuljunk angolul vagy németül? Bele merünk-e vágni egy olyan tanfolyamba, ahol az oktató egyáltalán nem magyaráz magyarul? Nyelvtanárok mesélnek az egy- és a kétnyelvű oktatásról.","shortLead":"Kell-e közvetítő nyelv ahhoz, hogy hatékonyan tanuljunk angolul vagy németül? Bele merünk-e vágni egy olyan...","id":"20180912_eduline_Lassabban_tanulunk_angolul_ha_a_tanar_magyarul_is_magyaraz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e146feb-6c37-4980-868b-702467797035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f397eb-3b93-4630-bf6d-3ebd665b9544","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180912_eduline_Lassabban_tanulunk_angolul_ha_a_tanar_magyarul_is_magyaraz","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:00","title":"Lassabban tanulunk angolul, ha a tanár magyarul is magyaráz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"}]