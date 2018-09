Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a37ab0c-1a8b-42a7-b5f3-f1d8c297153d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszerűbb aerodinamikai szettel és nagyobb felnikkel jönnek az új Forma–1-es járgányok.","shortLead":"Egyszerűbb aerodinamikai szettel és nagyobb felnikkel jönnek az új Forma–1-es járgányok.","id":"20180913_kiszivargott_foto_ilyenek_lehetnek_a_teljesen_uj_f1autok_2021tol_ross_brawn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a37ab0c-1a8b-42a7-b5f3-f1d8c297153d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a707fad-71a2-47b2-afbc-f6371b7318c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_kiszivargott_foto_ilyenek_lehetnek_a_teljesen_uj_f1autok_2021tol_ross_brawn","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:21","title":"Kiszivárgott fotó: ilyenek lehetnek a teljesen új F1-autók 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3439441-dee2-4335-a1d0-392934edf52d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy francia művészeti iskola elismerte, hogy manipuláltak egy diákokról készült csoportképet csak azért, hogy az amerikaiak számára is előnyös színben tüntessék fel az intézményt. ","shortLead":"Egy francia művészeti iskola elismerte, hogy manipuláltak egy diákokról készült csoportképet csak azért...","id":"20180913_Nem_volt_eleg_fekete_diakja_egy_francia_iskolanak_hat_photoshoppoltak_maguknak_nehanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3439441-dee2-4335-a1d0-392934edf52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5104bffa-a887-4780-8418-b8b1f0cb8685","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Nem_volt_eleg_fekete_diakja_egy_francia_iskolanak_hat_photoshoppoltak_maguknak_nehanyat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 21:29","title":"Nem volt elég fekete diákja egy francia iskolának, hát photoshoppoltak maguknak néhányat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea8385e-52f9-456d-96e8-4c97fa025eac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A testőrének kellett kicsavarnia a támadó kezéből a fegyvert.","shortLead":"A testőrének kellett kicsavarnia a támadó kezéből a fegyvert.","id":"20180914_Ujabb_rajongo_zaklatta_kessel_Pasztor_Annat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fea8385e-52f9-456d-96e8-4c97fa025eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1418b8-950b-4267-b692-1ac9353f65d4","keywords":null,"link":"/elet/20180914_Ujabb_rajongo_zaklatta_kessel_Pasztor_Annat","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:22","title":"Újabb rajongó zaklatta késsel Pásztor Annát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szinte biztos, hogy nem kapnak idén nyugdíjkorrekciót az idősek.","shortLead":"Szinte biztos, hogy nem kapnak idén nyugdíjkorrekciót az idősek.","id":"20180913_Nem_erdemes_iden_nyugdijkorrekciora_szamitani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be471caa-f891-4847-addf-f83818496559","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Nem_erdemes_iden_nyugdijkorrekciora_szamitani","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:59","title":"Nem érdemes idén nyugdíjkorrekcióra számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04d2d5e-c973-4b78-8174-3ad331f27a82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hetven tonna műanyag granulátumot, BMW-ket és több millió forint készpénzt foglalt le a NAV.","shortLead":"Hetven tonna műanyag granulátumot, BMW-ket és több millió forint készpénzt foglalt le a NAV.","id":"20180913_Video_egyszerre_csapott_le_a_NAV_harom_adocsalo_bunbandara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e04d2d5e-c973-4b78-8174-3ad331f27a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d452533b-8628-426d-8c58-0edf1ed659a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Video_egyszerre_csapott_le_a_NAV_harom_adocsalo_bunbandara","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:18","title":"Videó: Egyszerre csapott le a NAV három adócsaló bűnbandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d21dc1-a960-4f83-ac36-30208823ec42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épp hogy csak bejelentették a jubileumi iPhone utódját, máris láthatja a világ, hogyan készít különféle videókat a készülék.","shortLead":"Épp hogy csak bejelentették a jubileumi iPhone utódját, máris láthatja a világ, hogyan készít különféle videókat...","id":"20180914_apple_video_iphone_xs_videozas_4k","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98d21dc1-a960-4f83-ac36-30208823ec42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549b651a-da1e-422d-baf1-f611f3153da5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_apple_video_iphone_xs_videozas_4k","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:03","title":"Ilyen videót készít az új iPhone: itt az első hivatalos klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12da61c7-87d5-4713-a3cc-89d533812667","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már ötezer éve is szuvas fogat okozott a szénhidrátban gazdag étrend. ","shortLead":"Már ötezer éve is szuvas fogat okozott a szénhidrátban gazdag étrend. ","id":"20180913_fogak_szuvasodasa_fogszuvasodas_szenhidratban_gazdag_etrend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12da61c7-87d5-4713-a3cc-89d533812667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630ffba6-c1c7-4f55-b043-7be26b05c6e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_fogak_szuvasodasa_fogszuvasodas_szenhidratban_gazdag_etrend","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:03","title":"Megvizsgálták 70 olyan ember fogát, akik 3700-5600 éve éltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70b31ff-cf22-49a6-9381-594b67fa0c0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Attilát internetes szavazáson választották meg az év polgármesterének. ","shortLead":"Molnár Attilát internetes szavazáson választották meg az év polgármesterének. ","id":"20180914_Egy_fideszes_kepviselo_lett_az_ev_polgarmestere__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a70b31ff-cf22-49a6-9381-594b67fa0c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fe54fb-1cb7-4bfa-9df8-e89e46f2505f","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Egy_fideszes_kepviselo_lett_az_ev_polgarmestere__foto","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:31","title":"Egy fideszes lett az év polgármestere – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]