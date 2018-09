Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a053109f-0d58-4661-a5d0-195a97a79a05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Raskó György volt MDF-es politikus, egykori agrárállamtitkár a Facebookon fotókkal illusztrálta, milyen házakat látnának szívesen vidéken a falurehabilitációs program keretében. A házakba olyanokat várnak majd, akik \" akarnak, képesek, tudnak vállalkozni\" – és hitelképesek. ","shortLead":"Raskó György volt MDF-es politikus, egykori agrárállamtitkár a Facebookon fotókkal illusztrálta, milyen házakat...","id":"20180913_Tobb_szazezer_Kadarkockat_dozerolnanak_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a053109f-0d58-4661-a5d0-195a97a79a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97537d29-d162-4146-a59e-3077d97c3cde","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Tobb_szazezer_Kadarkockat_dozerolnanak_le","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:31","title":"Több százezer Kádár-kockát dózerolnának le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23741bec-8eb3-4994-a24a-4fdfda86dfdd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába cseréltek telefonszámot még hónapokkal ezelőtt Márki-Zay Péter és Lázár János, a polgármester csak úgy tudott találkozni a képviselővel, hogy bejelentkezett annak fogadóóráján.","shortLead":"Hiába cseréltek telefonszámot még hónapokkal ezelőtt Márki-Zay Péter és Lázár János, a polgármester csak úgy tudott...","id":"20180913_MarkiZay_Peter_megint_csak_Lazar_fogadooran_fert_hozza_a_kepviselohoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23741bec-8eb3-4994-a24a-4fdfda86dfdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a8a517-0d00-4ff9-a17e-4f86a7f14757","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_MarkiZay_Peter_megint_csak_Lazar_fogadooran_fert_hozza_a_kepviselohoz","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:14","title":"Márki-Zay Péter sorszámot húzott Lázár fogadóórájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffddf50e-c93a-4671-9d18-18556e810b52","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kipróbálta a súlytalanság állapotát a visszavonult jamaicai futó. ","shortLead":"Kipróbálta a súlytalanság állapotát a visszavonult jamaicai futó. ","id":"20180913_A_zero_gravitacio_sem_tudja_legyurni_Usain_Boltot__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffddf50e-c93a-4671-9d18-18556e810b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b73b1b-a883-4fe4-8eed-8b4cb8fff4bd","keywords":null,"link":"/sport/20180913_A_zero_gravitacio_sem_tudja_legyurni_Usain_Boltot__video","timestamp":"2018. szeptember. 13. 18:29","title":"A zéró gravitáció sem tudja legyűrni Usain Boltot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár dupla annyit lehet alkudni, mint tavaly, a régi, akár 10 százalékhoz is közelítő alku már teljesen a múlt homályába vész.","shortLead":"Bár dupla annyit lehet alkudni, mint tavaly, a régi, akár 10 százalékhoz is közelítő alku már teljesen a múlt homályába...","id":"20180913_Tobbet_lehet_alkudni_a_budai_lakasokbol_de_ne_gondoljon_nagy_szamra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ab6580-acff-407e-ba50-dd97cb1f3a2b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Tobbet_lehet_alkudni_a_budai_lakasokbol_de_ne_gondoljon_nagy_szamra","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:11","title":"Többet lehet alkudni a budai lakásokból, de ne gondoljon nagy számra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1babcd27-b139-457d-a337-dfe08c9d708e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Szét lehet-e vajon választani a magánéletet és a munkát, ha a szeretteinkkel dolgozunk? A közösségi munkamodellt idehaza meghonosító Klementz Kata és Panni szerint nem, de nem is kell.","shortLead":"Szét lehet-e vajon választani a magánéletet és a munkát, ha a szeretteinkkel dolgozunk? A közösségi munkamodellt...","id":"201809113_loffice_klementz_kata_panni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1babcd27-b139-457d-a337-dfe08c9d708e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba307f1-36d7-4be2-9453-8791651fa54f","keywords":null,"link":"/businessmagazin/201809113_loffice_klementz_kata_panni","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:15","title":"“Én repkedek, ő pedig néha visszahúz a földre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP kétharmaddal szavazta meg a Sargentini-jelentést, a Fidesz válaszlépést ígért.","shortLead":"Az EP kétharmaddal szavazta meg a Sargentini-jelentést, a Fidesz válaszlépést ígért.","id":"20180912_Szijjarto_sargentini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc038337-21c7-4ef3-ab44-7e7bfebabd12","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Szijjarto_sargentini","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:08","title":"Szijjártó: A döntés csalással született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629a6cb7-f10f-4b03-9d48-eef50da75566","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ez az első ilyen eset, László Tamás már visszaesőnek számít.","shortLead":"Nem ez az első ilyen eset, László Tamás már visszaesőnek számít.","id":"20180913_Megbuntettek_a_fideszes_polgarmesterjeloltet_mert_megint_iskolaban_kampanyolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=629a6cb7-f10f-4b03-9d48-eef50da75566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e39205-0c11-434f-9e20-20b2af638b68","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Megbuntettek_a_fideszes_polgarmesterjeloltet_mert_megint_iskolaban_kampanyolt","timestamp":"2018. szeptember. 13. 18:26","title":"Megbüntették a fideszes polgármesterjelöltet, mert megint iskolában kampányolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469e52cf-ed8f-45ff-89b2-a2b4895cfacb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Január elején derült ki, hogy megint az okirathamisításért elítélt Lóki családi cége nyerte el a washingtoni külképviselet felújítását. A Közbeszerzési Értesítőben most csak folyamatszervezési módosításokat közöltek, az összeg és a nyertes változatlan.","shortLead":"Január elején derült ki, hogy megint az okirathamisításért elítélt Lóki családi cége nyerte el a washingtoni...","id":"20180912_Hamarosan_kezdenek_a_Szabadi_Bela_buntetougyeben_okirathamisitasert_elitelt_Loki_Geza_csaladi_cege_Washingtonban_ujitja_fel_a_kulkepviselet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=469e52cf-ed8f-45ff-89b2-a2b4895cfacb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8080056-de17-4afb-bf0c-a6616acf895f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180912_Hamarosan_kezdenek_a_Szabadi_Bela_buntetougyeben_okirathamisitasert_elitelt_Loki_Geza_csaladi_cege_Washingtonban_ujitja_fel_a_kulkepviselet","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:59","title":"Az okirathamisításért elítélt Lóki Géza családi cége újítja fel Washingtonban a külképviseletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]