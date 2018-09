Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9db645b-e523-418f-bc48-cd2d2f2c4a57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább mini bölcsődéket kell nyitni minden településen, ahol ezt akár csak öt család igényli. Sok kistelepülésen jelentkező van, de pénz nincs a nyitásra.","shortLead":"Legalább mini bölcsődéket kell nyitni minden településen, ahol ezt akár csak öt család igényli. Sok kistelepülésen...","id":"20180913_Kotelezo_a_mini_bolcsode_nyitasa_de_sok_helyen_nincs_ra_penz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9db645b-e523-418f-bc48-cd2d2f2c4a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1beaf92c-6d32-4136-ab3e-eafbe770ac9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Kotelezo_a_mini_bolcsode_nyitasa_de_sok_helyen_nincs_ra_penz","timestamp":"2018. szeptember. 13. 05:25","title":"Kötelező a mini bölcsőde nyitása, de sok helyen nincs rá pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fea2ed-7141-4c8e-adcf-767eb1cf3c71","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Több mint nyolc év telt el azóta, hogy először magára húzta jelmezét, így az Insomniac Games-féle Spider-Manben egészen új oldaláról mutatkozik meg a húszas éveit taposó Peter Parker. New York kedvenc hálószövője most is lelkes bűnüldöző, ám a kihívásokkal teli világban már nem csak szupererőre van szükség. Nekiültünk, és kipróbáltuk a Sony konzoljának több mint két évig fejlesztett újdonságát. ","shortLead":"Több mint nyolc év telt el azóta, hogy először magára húzta jelmezét, így az Insomniac Games-féle Spider-Manben egészen...","id":"20180913_spider_man_2018_ps4_kritika_insomniac_games_pokember_szuperhos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24fea2ed-7141-4c8e-adcf-767eb1cf3c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5077caf5-0ee3-4ddb-b4d5-5ca7efd7162d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_spider_man_2018_ps4_kritika_insomniac_games_pokember_szuperhos","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:17","title":"Kedveli a képregényeket? Hát Pókembert? Izgalmas, filmszerű játék készült belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e184edb-6340-4aff-a758-2dfb112d1e37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Évek vagy akár évtizedek óta látni koncepciós autókon, hogy a hagyományos visszapillantó tükröket kamerákkal helyettesítik. Elérkezett a korszak, amikor a szériaautók is ilyenek lehetnek. ","shortLead":"Évek vagy akár évtizedek óta látni koncepciós autókon, hogy a hagyományos visszapillantó tükröket kamerákkal...","id":"20180913_Lexus_ES_visszapillanto_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e184edb-6340-4aff-a758-2dfb112d1e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fb8917-995e-4266-bf24-d76023750943","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_Lexus_ES_visszapillanto_kamera","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:18","title":"Az új Lexuson már visszapillantó kamera van tükör helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d21257-6596-44d5-82d8-dcb9f2642b76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szakadásának, illetve a Toroczkai-féle mozgalomhoz való csatlakozásnak a következő jele látható abban, hogy Tiszavasvári már biztosan, de elképzelhető, hogy Ózd is elveszíti jobbikos polgármesterét.","shortLead":"A párt szakadásának, illetve a Toroczkai-féle mozgalomhoz való csatlakozásnak a következő jele látható abban...","id":"20180912_Mindket_fontos_varosat_elveszitheti_a_Jobbik_ahol_most_polgarmestert_ad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1d21257-6596-44d5-82d8-dcb9f2642b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb64699-90bb-4250-9432-579659687c20","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Mindket_fontos_varosat_elveszitheti_a_Jobbik_ahol_most_polgarmestert_ad","timestamp":"2018. szeptember. 12. 11:52","title":"Mindkét városát elveszítheti a Jobbik, ahol most polgármestert ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f558df46-c5c3-4ce5-866e-e720676649d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal szerint egyre több fiatal válik függővé a termékek miatt.","shortLead":"Az Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal szerint egyre több fiatal válik függővé a termékek miatt.","id":"20180913_Betiltanak_az_izesitett_ecigik_nagy_reszet_Amerikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f558df46-c5c3-4ce5-866e-e720676649d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92076e3d-4e82-4833-b228-3140c13d8432","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Betiltanak_az_izesitett_ecigik_nagy_reszet_Amerikaban","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:37","title":"Betiltanák az ízesített e-cigik nagy részét Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084a6602-5c89-459a-a7bc-ebdf3d960239","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rádiókitörések észlelése fontos sarokpontja lehet a földön kívüli intelligencia keresésének. A jelek szerint mesterséges intelligenciára alapuló megoldásokkal ezen a területen is előreléphet a tudomány.","shortLead":"A rádiókitörések észlelése fontos sarokpontja lehet a földön kívüli intelligencia keresésének. A jelek szerint...","id":"20180914_mesterseges_intelligencia_seti_radiokitoresek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=084a6602-5c89-459a-a7bc-ebdf3d960239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b711da94-7375-479f-ab11-dc21f1f05702","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_mesterseges_intelligencia_seti_radiokitoresek","timestamp":"2018. szeptember. 14. 08:03","title":"Bevetették a mesterséges intelligenciát, azonnal talált 72 különös rádiójelet az űrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Percek alatt jelentősen gyengült a forint, miután elfogadták a Sargentini-jelentést.","shortLead":"Percek alatt jelentősen gyengült a forint, miután elfogadták a Sargentini-jelentést.","id":"20180912_Gyengul_a_forint_a_Sargentinijelentes_megszavazasa_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c271134c-2fe7-47b8-90c3-909ff7412cfd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Gyengul_a_forint_a_Sargentinijelentes_megszavazasa_utan","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:34","title":"Gyengül a forint a Sargentini-jelentés megszavazása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0545aac-98a8-484c-b8a8-a537d10081ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Évtizedes távlatban még mindig kevés az új lakás: 2013 és 2017 között 48 ezer lakás készült el, ez kevesebb mint a fele a 2008 és 2012 közötti mennyiségnek. 2017-ben egy magánszemély 7 százalékkal drágábban tudott építkezni, mint egy évvel korábban, a vállalkozások pedig 3,5 százalékkal dolgoztak magasabb áron.","shortLead":"Évtizedes távlatban még mindig kevés az új lakás: 2013 és 2017 között 48 ezer lakás készült el, ez kevesebb mint a fele...","id":"20180913_Ezert_dragulnak_az_uj_lakasok__kinek_mennyibe_kerul_megepiteni_egy_negyzetmetert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0545aac-98a8-484c-b8a8-a537d10081ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8325ae-d467-48f6-82c0-c70180cfd722","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Ezert_dragulnak_az_uj_lakasok__kinek_mennyibe_kerul_megepiteni_egy_negyzetmetert","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:02","title":"Ezért drágulnak az új lakások – kinek mennyibe kerül megépíteni egy négyzetmétert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]