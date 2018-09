Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb004d5c-87c9-4582-9e96-6bfc9f62b1bd","c_author":"-k-","category":"elet","description":"Ha a múlt hétvége a borok jegyében telt a Várban, akkor a mostani a söröké Kőbányán. A KRAFT 4. Sörfesztiválon 9 hazai és 8 külföldi főzde 100 söre lesz kóstolható. A szeptember 14. és 16. közötti fesztivál annyiban rendhagyó, hogy a Kraft Egyesület tagjai mellett ezúttal külföldi sörfőzdék is bemutatkoznak.","shortLead":"Ha a múlt hétvége a borok jegyében telt a Várban, akkor a mostani a söröké Kőbányán. A KRAFT 4. Sörfesztiválon 9 hazai...","id":"20180912_Kraft_Kobanyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb004d5c-87c9-4582-9e96-6bfc9f62b1bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94d4408-724f-4550-8a6e-72f744de0600","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Kraft_Kobanyan","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:41","title":"Kraft Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vizsgálatok éppen csak elkezdődtek, de a szakértő szerint az állati hullák „elvermelése” a hulladékgazdálkodás rendjének megsértését súrolják, ami miatt több év börtönt is kaphat a felelős. ","shortLead":"A vizsgálatok éppen csak elkezdődtek, de a szakértő szerint az állati hullák „elvermelése” a hulladékgazdálkodás...","id":"20180913_Tiszafoldvari_sertes_horror_Borton_is_lehet_a_vege_a_tetemek_elvermelesenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd1c087-b1b3-4557-8cf0-e93b8d73af89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Tiszafoldvari_sertes_horror_Borton_is_lehet_a_vege_a_tetemek_elvermelesenek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:06","title":"Tiszaföldvári sertéshorror: börtön is lehet a vége a tetemek „elvermelésének”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27270ce-31d2-42b3-aaed-2ad9e2754df9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén is van minden, egymást harapdáló vízilovak, fejfájós nyúl és orrszarvú páva.","shortLead":"Idén is van minden, egymást harapdáló vízilovak, fejfájós nyúl és orrszarvú páva.","id":"20180913_Comedy_Wildlife_Awards_legviccesebb_termeszetfoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a27270ce-31d2-42b3-aaed-2ad9e2754df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2321f77e-c29c-4617-b106-66907f1f6dbf","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Comedy_Wildlife_Awards_legviccesebb_termeszetfoto","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:03","title":"Sziporkáznak az állatok az év legviccesebb természetfotója döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3269daa8-3353-4544-9488-717cd1252c00","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Túlfutott a leszállópályán egy kisrepülőgép Budakeszi és Budaörs között, a Farkashegyi repülőtér közelében. ","shortLead":"Túlfutott a leszállópályán egy kisrepülőgép Budakeszi és Budaörs között, a Farkashegyi repülőtér közelében. ","id":"20180913_Autoutra_futott_majd_arokban_allt_meg_egy_kisrepulogep_Budakeszinel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3269daa8-3353-4544-9488-717cd1252c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb01899-ead2-4c98-941d-2cc6ae79adb9","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Autoutra_futott_majd_arokban_allt_meg_egy_kisrepulogep_Budakeszinel","timestamp":"2018. szeptember. 13. 21:01","title":"Autóútra futott, majd árokban állt meg egy kisrepülőgép Budakeszinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786e1b81-f165-4352-8dbc-c806e27ad661","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Indokolatlan Ügyféligény – mindenféle macera eszünkbe juthat erről, de hogy egy sör neve legyen, aligha. Pedig az.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Indokolatlan Ügyféligény – mindenféle macera eszünkbe juthat erről, de hogy egy sör neve legyen, aligha. Pedig az.\r

\r

...","id":"20180913_Kezmuves_kodolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=786e1b81-f165-4352-8dbc-c806e27ad661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02cd402-a9ea-4b05-95f1-f2c2931f641e","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Kezmuves_kodolas","timestamp":"2018. szeptember. 13. 16:11","title":"Kézműves kódolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2db81c2-4869-41c4-9139-f93be5e92c0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy gyors kereséssel korábban is rá lehetett jönni, hogy miről is szól a hetek óta országszerte erős marketingkampánnyal megtámogatott Cherrisk, de pénteken hivatalosan is bemutatta új generációs biztosítási modelljét az Uniqa Biztosító.","shortLead":"Egy gyors kereséssel korábban is rá lehetett jönni, hogy miről is szól a hetek óta országszerte erős...","id":"20180914_mi_az_a_cherrisk_uniqa_biztosito_cseresznyek_insuretech","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2db81c2-4869-41c4-9139-f93be5e92c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9591630d-7b1d-463b-a7cf-317c3c0179e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_mi_az_a_cherrisk_uniqa_biztosito_cseresznyek_insuretech","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:33","title":"Kiderült, mi az a Cherrisk: \"percek alatti\" kárrendezést ígér az online biztosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e146feb-6c37-4980-868b-702467797035","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Kell-e közvetítő nyelv ahhoz, hogy hatékonyan tanuljunk angolul vagy németül? Bele merünk-e vágni egy olyan tanfolyamba, ahol az oktató egyáltalán nem magyaráz magyarul? Nyelvtanárok mesélnek az egy- és a kétnyelvű oktatásról.","shortLead":"Kell-e közvetítő nyelv ahhoz, hogy hatékonyan tanuljunk angolul vagy németül? Bele merünk-e vágni egy olyan...","id":"20180912_eduline_Lassabban_tanulunk_angolul_ha_a_tanar_magyarul_is_magyaraz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e146feb-6c37-4980-868b-702467797035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f397eb-3b93-4630-bf6d-3ebd665b9544","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180912_eduline_Lassabban_tanulunk_angolul_ha_a_tanar_magyarul_is_magyaraz","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:00","title":"Lassabban tanulunk angolul, ha a tanár magyarul is magyaráz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kedvezményes áfa kivezetésével jóval kevesebb lakás fog épülni, az azonnal költözhetőek közül már most is csak 170 van a fővárosban.","shortLead":"A kedvezményes áfa kivezetésével jóval kevesebb lakás fog épülni, az azonnal költözhetőek közül már most is csak 170...","id":"20180913_Nyarra_elfogynak_az_ujepitesu_lakasok_sietni_kell_a_vasarlassal__surget_az_OTP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787c028d-3626-41b7-8fa1-47fdd938c87d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Nyarra_elfogynak_az_ujepitesu_lakasok_sietni_kell_a_vasarlassal__surget_az_OTP","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:34","title":"Nyárra elfogynak az új építésű lakások, sietni kell a vásárlással – sürget az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]