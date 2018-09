Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d3cc0cf-fa5d-44a1-b1ed-8cf5d91d424c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sargentini-jelentés elfogadásának estéjén hosszabb riportot közölt Magyarországról a közszolgálati német ZDF külpolitikai műsora. A nézők megtudhatták, hogy Orbán Viktor mögött állni kifizetődő, és a magyar választó sokszor alulinformált.","shortLead":"A Sargentini-jelentés elfogadásának estéjén hosszabb riportot közölt Magyarországról a közszolgálati német ZDF...","id":"20180913_Bemutatkoztunk_a_nemet_teveben_a_magyar_falun_azt_hiszik_valodi_atombombat_dob_rank_az_EP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d3cc0cf-fa5d-44a1-b1ed-8cf5d91d424c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccec58a3-b2d3-4c32-95bd-284526ce4081","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Bemutatkoztunk_a_nemet_teveben_a_magyar_falun_azt_hiszik_valodi_atombombat_dob_rank_az_EP","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:16","title":"Bemutatkoztunk a német tévében: a magyar faluban azt hiszik, atombombát dob ránk az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e12c84-15e9-4950-b09b-eeedeac14b20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkezdődött Oroszország történetének eddigi legnagyobb hadgyakorlata, amelyben 300 ezer katona, 36 ezer harcjármű, ezer repülőgép és 80 hadihajó vesz részt. Az Oroszország ázsiai felében kezdett, egy hétig tartó Vosztok-2018 (Kelet-2018) másik különlegessége, hogy több ezer katonával Kína is csatlakozott. Moszkvában új katonai tengelyről, Brüsszelben, a NATO központjában pedig háborús készülődésről beszélnek. Megérkeztek a gyakorlatok készült első videók is. ","shortLead":"Megkezdődött Oroszország történetének eddigi legnagyobb hadgyakorlata, amelyben 300 ezer katona, 36 ezer harcjármű...","id":"20180913_Igy_latja_a_NATO_az_eddigi_legnagyobb_orosz_hadgyakorlatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8e12c84-15e9-4950-b09b-eeedeac14b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bcf91a1-0b70-4a07-b281-635b5fc93dce","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Igy_latja_a_NATO_az_eddigi_legnagyobb_orosz_hadgyakorlatot","timestamp":"2018. szeptember. 13. 16:27","title":"Így látja a NATO az eddigi legnagyobb orosz hadgyakorlatot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70b31ff-cf22-49a6-9381-594b67fa0c0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Attilát internetes szavazáson választották meg az év polgármesterének. ","shortLead":"Molnár Attilát internetes szavazáson választották meg az év polgármesterének. ","id":"20180914_Egy_fideszes_kepviselo_lett_az_ev_polgarmestere__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a70b31ff-cf22-49a6-9381-594b67fa0c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fe54fb-1cb7-4bfa-9df8-e89e46f2505f","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Egy_fideszes_kepviselo_lett_az_ev_polgarmestere__foto","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:31","title":"Egy fideszes képviselő lett az év polgármestere – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Közel öt évig dolgoztak együtt. ","shortLead":"Közel öt évig dolgoztak együtt. ","id":"20180913_Megvalik_edzojetol_Babos_Timea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169c5c13-157f-485a-83f1-f78cbd952f75","keywords":null,"link":"/sport/20180913_Megvalik_edzojetol_Babos_Timea","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:58","title":"Megválik edzőjétől Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szabályokat javasolnak az EB politikusai az interneten található terrorista tartalmak gyors kiszűrése és megsemmisítése érdekében. ","shortLead":"Új szabályokat javasolnak az EB politikusai az interneten található terrorista tartalmak gyors kiszűrése és...","id":"20180912_terrorizmus_terroristak_terrorista_tartalmak_europai_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a872d95a-f426-43a6-81e1-b2bdbef1b41f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_terrorizmus_terroristak_terrorista_tartalmak_europai_bizottsag","timestamp":"2018. szeptember. 12. 19:35","title":"Szigorítás jön az EU-ban: 60 perc alatt le kell vadászni a netre került terrorista bejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyorsított eljárásban ítéltek el egy 33 éves férfit, aki az utóbbi napokban tartott chemnitzi szélsőjobboldali demonstrációk egyikén Hitler-köszöntést mutatott a tömegnek. A meg nem nevezett férfi 2000 eurós büntetést és nyolc hónapos, felfüggesztett börtönt kapott.","shortLead":"Gyorsított eljárásban ítéltek el egy 33 éves férfit, aki az utóbbi napokban tartott chemnitzi szélsőjobboldali...","id":"20180913_Nyolc_honap_a_chemnitzi_Hitlerkoszontesert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14dda164-676f-4a25-a728-3159690663b7","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Nyolc_honap_a_chemnitzi_Hitlerkoszontesert","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:37","title":"Nyolc hónap felfüggesztett a chemnitzi Hitler-köszöntésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346bfeaf-a750-4cb5-ac83-5fabd62cda4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Range Rover sofőrje valamiért félrerántotta a kormányt, amitől az autó irányíthatatlanná vált, és egyenesen a szemközti sávban érkező Mitsubishibe csapódott.","shortLead":"A Range Rover sofőrje valamiért félrerántotta a kormányt, amitől az autó irányíthatatlanná vált, és egyenesen...","id":"20180914_baleset_autopalya_frontalis_karambol_range_rover_mitsubishi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=346bfeaf-a750-4cb5-ac83-5fabd62cda4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dd74c2-598f-4363-90f2-5ef42d2fb74e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_baleset_autopalya_frontalis_karambol_range_rover_mitsubishi","timestamp":"2018. szeptember. 14. 04:01","title":"Horrorbaleset Oroszországban: letarolta a Range Rover a Mitsubishit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7594f8c7-f736-4af3-bcd9-c9a7a37f4582","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik színeiben EP-képviselővé lett, de a párttal azóta már szakított Morvai Krisztina is véleményezte a szerdai szavazást.","shortLead":"A Jobbik színeiben EP-képviselővé lett, de a párttal azóta már szakított Morvai Krisztina is véleményezte a szerdai...","id":"20180912_Morvai_Krisztina_Nincs_meg_a_ketharmad_a_Sargentinijelentes_elbukott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7594f8c7-f736-4af3-bcd9-c9a7a37f4582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf8e4ff-130c-442e-8ada-e4ccf9a909dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Morvai_Krisztina_Nincs_meg_a_ketharmad_a_Sargentinijelentes_elbukott","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:46","title":"Morvai Krisztina: Nincs meg a kétharmad, a Sargentini-jelentés elbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]