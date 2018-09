Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d10bc168-abc5-46e7-8d02-964f64f6b785","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Erre legutóbb 27 éve volt példa. Ezúttal Kovács István Ostrom című munkájával kerül be a Diák Oscar három díjazottja közé.","shortLead":"Erre legutóbb 27 éve volt példa. Ezúttal Kovács István Ostrom című munkájával kerül be a Diák Oscar három díjazottja...","id":"20180913_magyar_film_nyert_diak_oscar_dijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d10bc168-abc5-46e7-8d02-964f64f6b785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04abb58-0832-4227-90de-f5409347e0c0","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_magyar_film_nyert_diak_oscar_dijat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 05:14","title":"Magyar film nyert Diák Oscar-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem támogatták a munkahelyen, nyilvános térben, illetve a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás elleni egységes fellépésről szóló javaslatot a strasbourgi plenáris ülésen.","shortLead":"Nem támogatták a munkahelyen, nyilvános térben, illetve a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális...","id":"20180914_szexualis_zaklatas_europai_parlament_javaslat_fidesz_tartozkodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bc1eed-542a-4d18-a07c-d1366f6beee2","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_szexualis_zaklatas_europai_parlament_javaslat_fidesz_tartozkodas","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:29","title":"Szexuális zaklatás? A fideszes EP-képviselők tartózkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b62d77-ff7b-4c8b-b82e-a69b085c8601","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem meglepő módon szerepel benne Soros György.","shortLead":"Nem meglepő módon szerepel benne Soros György.","id":"20180912_fidesz_sargentini_jelentes_soros_gyorgy_bosszu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2b62d77-ff7b-4c8b-b82e-a69b085c8601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abeba5cf-6da1-4434-a5c7-52c92b233588","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_fidesz_sargentini_jelentes_soros_gyorgy_bosszu","timestamp":"2018. szeptember. 12. 19:17","title":"Egyenválaszt ad a Fidesz a Sargentini-jelentésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30126fc0-1829-49ce-9ace-920ea0a69ff5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, nem lesz New York állam kormányzója Cynthia Nixon: a színésznő – akit a legtöbben a Szex és New York című sorozat Mirandájaként ismernek – elveszítette a demokrata párti előválasztást.","shortLead":"Úgy tűnik, nem lesz New York állam kormányzója Cynthia Nixon: a színésznő – akit a legtöbben a Szex és New York című...","id":"20180914_cynthia_nixon_szex_es_new_york_kormanyzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30126fc0-1829-49ce-9ace-920ea0a69ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36254d5-e1d8-4c10-9ac5-4c7a90e27e75","keywords":null,"link":"/elet/20180914_cynthia_nixon_szex_es_new_york_kormanyzo","timestamp":"2018. szeptember. 14. 12:20","title":"Bukta a jelölést a Szex és New York Mirandája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74736648-b8a1-417e-8b52-3901d233e139","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa a világ minden püspöki konferenciájának elnökét meghívta. A meglehetősen kényes témában még soha nem tartottak ekkora tanácskozást egyházi vezetők.","shortLead":"Ferenc pápa a világ minden püspöki konferenciájának elnökét meghívta. A meglehetősen kényes témában még soha nem...","id":"20180914_Minden_eddiginel_nagyobb_tanacskozast_szervez_a_szexualis_botranyok_miatt_a_Vatikan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74736648-b8a1-417e-8b52-3901d233e139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552e521e-5f3c-4657-84eb-622d73308418","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Minden_eddiginel_nagyobb_tanacskozast_szervez_a_szexualis_botranyok_miatt_a_Vatikan","timestamp":"2018. szeptember. 14. 05:10","title":"Minden eddiginél nagyobb tanácskozást szervez a szexuális botrányok miatt a Vatikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c37aa208-85f0-45ec-944e-c5cb109fbc18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha csak az előző negyedév statisztikáit olvasnánk: nincs változás az okosórák népszerűségében, ugyanazok a gyártók uralják az élmezőnyt.","shortLead":"Mintha csak az előző negyedév statisztikáit olvasnánk: nincs változás az okosórák népszerűségében, ugyanazok a gyártók...","id":"20180913_2018_q2_okosorak_piaci_reszesedese_idc_jelentes_apple_watch_xiaomi_fitbit_huawei_garmin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c37aa208-85f0-45ec-944e-c5cb109fbc18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f01d41-2c64-4f8e-a4d6-85d3c2979bad","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_2018_q2_okosorak_piaci_reszesedese_idc_jelentes_apple_watch_xiaomi_fitbit_huawei_garmin","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:03","title":"Melyik karórát veszik most a legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6162ac-fb06-4bcb-9b53-e819153c81fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az óvodások szülei is költenek a külön foglalkozásokra, később pedig még mélyebben nyúlnak a zsebükbe.","shortLead":"Már az óvodások szülei is költenek a külön foglalkozásokra, később pedig még mélyebben nyúlnak a zsebükbe.","id":"20180913_Egy_kisebb_vagyont_elkolthet_aki_kulonorakra_kuldi_a_gyereket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf6162ac-fb06-4bcb-9b53-e819153c81fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadb9697-6adb-477e-96f5-8e6845c81282","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Egy_kisebb_vagyont_elkolthet_aki_kulonorakra_kuldi_a_gyereket","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:45","title":"Egy kisebb vagyont elkölthet, aki különórákra küldi a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jól megválasztott antibiotikum alkalmazása komoly előrelépést jelenthet a szuperbaktériumok ellen vívott globális küzdelemben – állítják ausztrál kutatók.","shortLead":"A jól megválasztott antibiotikum alkalmazása komoly előrelépést jelenthet a szuperbaktériumok ellen vívott globális...","id":"20180913_szuperbakterium_elleni_szer_gyogyszer_antibiotikum_klebisella_e_coli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eabdd04-e5ed-473e-b9ac-034cc43c2304","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_szuperbakterium_elleni_szer_gyogyszer_antibiotikum_klebisella_e_coli","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:03","title":"Olcsó gyógyszerrel is legyőzhetők a szuperbaktériumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]