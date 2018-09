Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7394fb63-370d-4ced-bc1e-8edf64f5d096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrációt Karácsony Gergely és Tóth Bertalan hívja össze. A DK is csatlakozhat.","shortLead":"A demonstrációt Karácsony Gergely és Tóth Bertalan hívja össze. A DK is csatlakozhat.","id":"20180912_tuntetes_vasarnap_europa_parti_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7394fb63-370d-4ced-bc1e-8edf64f5d096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f0fdc0-bf4c-4b8f-8ee7-63b6522b4f1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_tuntetes_vasarnap_europa_parti_magyarorszag","timestamp":"2018. szeptember. 12. 19:59","title":"Tüntetés lesz vasárnap egy Európa-párti Magyarországért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bem téren demonstrál az MSZP, a Párbeszéd és a DK.","shortLead":"A Bem téren demonstrál az MSZP, a Párbeszéd és a DK.","id":"20180913_Miniteret_valasztottak_a_nagy_kozos_ellenzeki_tunteteshez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d076c5b-d4bd-4dcd-9a38-51be64cfae02","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Miniteret_valasztottak_a_nagy_kozos_ellenzeki_tunteteshez","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:03","title":"Miniteret választottak a nagy, közös ellenzéki tüntetéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Nem gyilkolják halomra a fehér földbirtokosokat Dél-Afrikában, de a tervezett, kártérítés nélküli kisajátítás híre gazdasági félelmeket és politikai feszültséget gerjesztett, noha létező történelmi igazságtalanságot orvosolna.","shortLead":"Nem gyilkolják halomra a fehér földbirtokosokat Dél-Afrikában, de a tervezett, kártérítés nélküli kisajátítás híre...","id":"20180913_Trump_ujabb_trukkje_Elterelesnek_tartjak_a_delafrikai_farmergyilkossagokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26f608a-6be8-4b04-a3b3-3fb833eeeee6","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Trump_ujabb_trukkje_Elterelesnek_tartjak_a_delafrikai_farmergyilkossagokat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:30","title":"Trump újabb trükkje? Elterelésnek tartják a dél-afrikai farmergyilkosságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"","category":"vilag","description":"Az utóbbi évtizedek egyik legpusztítóbb hurrikánja lehet a néhány órával ezelőtt partra ért Florence: Észak- és Dél-Karolinában, valamint Virginiában nem csak a tenger közelében, hanem a szárazföld belsejében élők is életveszélyben vannak. A BBC összegyűjtötte, miért okozhat komoly károkat a Florence annak ellenére, hogy az öt fokozatú hurrikán-skálán már csak egyes fokozatot kapott.","shortLead":"Az utóbbi évtizedek egyik legpusztítóbb hurrikánja lehet a néhány órával ezelőtt partra ért Florence: Észak- és...","id":"20180914_Ezert_kulonosen_veszelyes_a_Florence_hurrikan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad237a66-921a-46b1-b230-a7999fbd9f31","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Ezert_kulonosen_veszelyes_a_Florence_hurrikan","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:17","title":"Ezért különösen veszélyes a Florence hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyperces trailer alapján túl sok a nő az életében, és túl kevés a férfi.","shortLead":"Az egyperces trailer alapján túl sok a nő az életében, és túl kevés a férfi.","id":"20180914_Tenyleg_elhallgatjak_Freddie_Mercury_szexulitasat_a_filmben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a520029-3c38-4fa1-b696-6c68d5795a13","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_Tenyleg_elhallgatjak_Freddie_Mercury_szexulitasat_a_filmben","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:45","title":"Tényleg elhallgatják Freddie Mercury szexualitását a filmben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0772ee-6f5a-477f-8f88-0f60b49bf54b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 2B Terminálhoz kapcsolódó tízezer méteres területen 10 új utashíd kapott helyet. ","shortLead":"A 2B Terminálhoz kapcsolódó tízezer méteres területen 10 új utashíd kapott helyet. ","id":"20180913_Galeria_Elkeszult_ilyen_lett_a_ferihegyi_repter_uj_resze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f0772ee-6f5a-477f-8f88-0f60b49bf54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bacd14-850a-408e-b488-29e2c418e970","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Galeria_Elkeszult_ilyen_lett_a_ferihegyi_repter_uj_resze","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:17","title":"Galéria: Elkészült, ilyen lett a ferihegyi reptér új része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút július vége óta nem találják. ","shortLead":"A fiút július vége óta nem találják. ","id":"20180913_Eltunt_egy_14_eves_lepsenyi_fiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a7f9c5-4c14-4f39-8838-02c814333890","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Eltunt_egy_14_eves_lepsenyi_fiu","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:10","title":"Eltűnt egy 14 éves lepsényi fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbc6c83-b63d-4e21-8e63-cdfb30525cef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt kórháznál is súlyos szabálytalanságokat talált az ÁSZ.","shortLead":"Öt kórháznál is súlyos szabálytalanságokat talált az ÁSZ.","id":"20180913_Ot_korhaz_penzugyeit_vizsgalta_az_ASZ_egyik_sem_volt_szabalyos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cbc6c83-b63d-4e21-8e63-cdfb30525cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13d4df6-6070-44a4-a19f-44d5481a8712","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Ot_korhaz_penzugyeit_vizsgalta_az_ASZ_egyik_sem_volt_szabalyos","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:26","title":"Öt kórház pénzügyeit vizsgálta az ÁSZ, egyik sem volt szabályos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]