BMW egyelőre még nem áll készen arra, hogy leváltsa a korosodó 1-es sorozatot , de a kompakt széria iránti érdeklődés fenntartása végett most egy új kivitellel rukkolt elő. A keresztségben Edition M Sport Shadow nevet kapott újdonság az M Sport felváltására hivatott, és így mutat:

Az újdonság elsősorban a fekete betétes LED-es fényszórókról, a LED-es ködlámpákról, a sötétített hátsólámpákról, a magasfényű fekete hűtőrácsról és a Black Chrome kipufogóvégekről ismerszik meg. Ezenkívül említést érdemel még a 18 colos M könnyűfém felni, illetve a remek oldaltartást biztosító sportülések.

A sokkal frissebb és nemrégiben általunk is alaposan letesztelt X2-es széria kapcsán újdonság az Advantage Plus felszereltségi szint, valamint a megújult 2 literes dízelmotor. Az X1-es testvérmodell esetében is rendelhető sDrive20d-ben egy 190 lóerős 2 literes négyhengeres gázolajos egység teljesít szolgálatot, mely a nyolcsebességes automataváltóval kiegészítve 7,9 másodperces 0-100-as sprintidőt tesz lehetővé.

Az új BMW X2 xDrive18d-ben lévő 2 literes négyhengeres dízelmotor 150 lóerős teljesítményű, és állóhelyzetből 9,4 másodperc alatt gyorsul 100-as tempóra. Az új modellek forgalmazása novemberben kezdődik meg.

