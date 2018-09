Simán lehet, hogy ez a Mercedes-AMG S 63 kabrió a legdurvább most a világon.

Amióta Mercedes is „csak” duplaturbós 4 literes V8-ast használ legnagyobb autóiban, a tuningcégek gyakran nyúlnak vissza régebbi modellekhez.

© Posaidon

A német Posaidon cég is a jelenleginél korábbi generációs Mercedes AMG S 63 kabriót fogott be az átalakításhoz. Ebben még 5.5 liter a V8-as lökettérfogata, úgyhogy eleve több lehetőség van a motor felfúrására. Ezt is tették és egy 6.3 literes blokkot csináltak az eredetiből, új turbóval, szívórendszerrel, csapágyazással, megemelt kompressziós értékekkel. Az eredmény konkrétan + 420 LE és 500 newtonméter a gyári adatokhoz képest, aminek eredményeképpen ez a motor már 1005 LE-s és 1400 newtonméteres nyomatékú.

Mindezzel alig 2,9 mp alatt van 100-on, a végsebessége pedig 350 kilométer per óra.

Egy ilyen átalakítás megközelítheti az autó eredeti árát, azonban a németek nem adnak ki pontos adatokat, ha valaki venni akar egy ilyet, majd elmondják neki személyesen.

