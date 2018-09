Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ea7cce7-fe6f-4c97-99db-5526519f35b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Péntek délután megérkeznek a felhők, de 24 foknál sehol nem lesz hidegebb.","shortLead":"Péntek délután megérkeznek a felhők, de 24 foknál sehol nem lesz hidegebb.","id":"20180914_Hidegfront_jon_de_csak_nehany_fokkal_lesz_huvosebb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ea7cce7-fe6f-4c97-99db-5526519f35b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be3f491-c3ce-4c5d-826c-9e6a99c30112","keywords":null,"link":"/idojaras/20180914_Hidegfront_jon_de_csak_nehany_fokkal_lesz_huvosebb","timestamp":"2018. szeptember. 14. 05:20","title":"Hidegfront jön, de csak néhány fokkal lesz hűvösebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a37ab0c-1a8b-42a7-b5f3-f1d8c297153d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszerűbb aerodinamikai szettel és nagyobb felnikkel jönnek az új Forma–1-es járgányok.","shortLead":"Egyszerűbb aerodinamikai szettel és nagyobb felnikkel jönnek az új Forma–1-es járgányok.","id":"20180913_kiszivargott_foto_ilyenek_lehetnek_a_teljesen_uj_f1autok_2021tol_ross_brawn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a37ab0c-1a8b-42a7-b5f3-f1d8c297153d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a707fad-71a2-47b2-afbc-f6371b7318c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_kiszivargott_foto_ilyenek_lehetnek_a_teljesen_uj_f1autok_2021tol_ross_brawn","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:21","title":"Kiszivárgott fotó: ilyenek lehetnek a teljesen új F1-autók 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4364a922-9d55-47c9-b23b-cd57281c8f68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök a francia hatóságok által körözött járművet foglaltak le Nagylaknál.","shortLead":"A magyar rendőrök a francia hatóságok által körözött járművet foglaltak le Nagylaknál.","id":"20180915_Azt_hitte_atcsusszanhat_a_nagylaki_hataratkelon_tevedett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4364a922-9d55-47c9-b23b-cd57281c8f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03bca17-bf28-43ad-a659-f360b67fc48b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_Azt_hitte_atcsusszanhat_a_nagylaki_hataratkelon_tevedett","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:21","title":"Azt hitte, átcsusszanhat a nagylaki határátkelőn, tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jeff Bezos szerint Trumpnak nagyon nem kellene olyan szavakkal dobálóznia, mint hogy a média a nép ellensége. ","shortLead":"Jeff Bezos szerint Trumpnak nagyon nem kellene olyan szavakkal dobálóznia, mint hogy a média a nép ellensége. ","id":"20180914_Kemenyen_kiosztotta_a_vilag_leggazdagabb_embere_Donald_Trumpot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36273f45-8812-4c13-a445-fd8eb4b6ad56","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Kemenyen_kiosztotta_a_vilag_leggazdagabb_embere_Donald_Trumpot","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:49","title":"Keményen kiosztotta a világ leggazdagabb embere Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6955d212-d153-40d4-8080-174028645349","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbinál okosabb rendszer használ a Facebook a felületén közzétett álló- és mozgóképes tartalmak megértésére. A szoftverhez hozzáférést biztosítanak a tényellenőrzésre szakosodott partnereknek is.","shortLead":"A korábbinál okosabb rendszer használ a Facebook a felületén közzétett álló- és mozgóképes tartalmak megértésére...","id":"20180914_facebook_alhir_propaganda_foto_video_fact_check","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6955d212-d153-40d4-8080-174028645349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631ed11a-3b96-42a8-b73b-cbe5dea5de2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_facebook_alhir_propaganda_foto_video_fact_check","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:03","title":"Reméljük, fájni fog az álhírgyárosoknak: a Facebook már a képeket és a videókat is megérti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17a3c9c-5430-40f1-b66e-828f80c7c4fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Fia barátnőjének testvérét szúrta ki magának, cukrászdába és kirándulni vitte, közben végig fogdosta.","shortLead":"Fia barátnőjének testvérét szúrta ki magának, cukrászdába és kirándulni vitte, közben végig fogdosta.","id":"20180914_Vadat_emeltek_egy_zalai_ferfi_ellen_aki_eveken_keresztul_szexualisan_zaklatott_egy_kislanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b17a3c9c-5430-40f1-b66e-828f80c7c4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4e3c0e-3900-4068-bacf-295fbfb417b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Vadat_emeltek_egy_zalai_ferfi_ellen_aki_eveken_keresztul_szexualisan_zaklatott_egy_kislanyt","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:39","title":"Vádat emeltek egy zalai férfi ellen, aki éveken keresztül szexuálisan zaklatott egy kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22a7f89-3a77-4ab9-96c8-224e78edf504","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy személygépkocsival ütközött az átkelőn.","shortLead":"Egy személygépkocsival ütközött az átkelőn.","id":"20180914_Mentoauto_karambolozott_a_Petofi_hidon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c22a7f89-3a77-4ab9-96c8-224e78edf504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358cfebe-90e7-400f-b875-64a043935e8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_Mentoauto_karambolozott_a_Petofi_hidon","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:49","title":"Mentőautó karambolozott a Petőfi hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e240131-548b-4dc1-92d9-be09119c192e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekek is részei a digitális világnak, ezt a folyamatot nem tudjuk, és nem is kell megállítani, tény viszont, hogy minden családban más-más kérdéseket vet fel. A szülők gyakran csak a gép előtt kuksoló gyereket látják, arról néha fogalmuk sincs, hogy mit csinál a neten, mivel játszik, kikkel lép kapcsolatba.","shortLead":"A gyerekek is részei a digitális világnak, ezt a folyamatot nem tudjuk, és nem is kell megállítani, tény viszont...","id":"20180914_Gyerekek_az_interneten_kepernyo_digitalis_eszkoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e240131-548b-4dc1-92d9-be09119c192e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cd69b6-2bbe-41ba-aa4a-f2d67cc068c0","keywords":null,"link":"/elet/20180914_Gyerekek_az_interneten_kepernyo_digitalis_eszkoz","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:12","title":"Amíg a szülők nem teszik le a kütyüt, a gyerekek se fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]