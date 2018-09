Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy résztvevő szerint a miniszterelnök a kihelyezett frakcióülésen arról beszélt, hogy szerinte az EP azért szavazta meg a Sargentini-jelentést, mert Angela Merkel német kancellár büntetni akarja a magyar kormányt.","shortLead":"Egy résztvevő szerint a miniszterelnök a kihelyezett frakcióülésen arról beszélt, hogy szerinte az EP azért szavazta...","id":"20180913_Eselyesnek_tartja_Orban_Viktor_hogy_a_Fideszt_kizarjak_az_Europai_Neppartbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69372bde-076f-4a9a-93f4-0eb3d059da46","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Eselyesnek_tartja_Orban_Viktor_hogy_a_Fideszt_kizarjak_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2018. szeptember. 13. 20:26","title":"Esélyesnek tartja Orbán Viktor, hogy a Fideszt kizárják az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google 2011-ben fejlesztett ki az Offline Gmail nevű alkalmazást, hogy internet nélkül is lehessen intézni a levelezéshez kapcsolódó dolgainkat. A Chrome böngészőhöz készített alkalmazás mostanra feleslegessé vált.","shortLead":"A Google 2011-ben fejlesztett ki az Offline Gmail nevű alkalmazást, hogy internet nélkül is lehessen intézni...","id":"20180915_google_offline_gmail_hasznalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3109ca53-e2c5-4dcd-9c1c-55ef2451394d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_google_offline_gmail_hasznalat","timestamp":"2018. szeptember. 15. 11:03","title":"Lekapcsolják a Gmail Offline-t, mert már offline a Gmail","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e699b1-3c1c-4abf-a7b1-d2992a862e56","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Még korábbi, mint az eddig legősibbnek hitt észak-kínai leletek.","shortLead":"Még korábbi, mint az eddig legősibbnek hitt észak-kínai leletek.","id":"20180913_13_ezer_eves_sorfozde_maradvanyait_talaltak_meg_a_Foldkozitenger_keleti_medencejeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4e699b1-3c1c-4abf-a7b1-d2992a862e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0989e98f-3077-4b5b-a27a-1e690cb66b7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_13_ezer_eves_sorfozde_maradvanyait_talaltak_meg_a_Foldkozitenger_keleti_medencejeben","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:30","title":"13 ezer éves sörfőzde maradványait találták meg a Földközi-tenger keleti medencéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d21dc1-a960-4f83-ac36-30208823ec42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épp hogy csak bejelentették a jubileumi iPhone utódját, máris láthatja a világ, hogyan készít különféle videókat a készülék.","shortLead":"Épp hogy csak bejelentették a jubileumi iPhone utódját, máris láthatja a világ, hogyan készít különféle videókat...","id":"20180914_apple_video_iphone_xs_videozas_4k","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98d21dc1-a960-4f83-ac36-30208823ec42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549b651a-da1e-422d-baf1-f611f3153da5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_apple_video_iphone_xs_videozas_4k","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:03","title":"Ilyen videót készít az új iPhone: itt az első hivatalos klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6130297e-cbc2-4baa-9096-aaaced6ed2a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyi önkormányzat szerint törvényesen, 9 pályázó közül választották ki a nyertest.","shortLead":"A helyi önkormányzat szerint törvényesen, 9 pályázó közül választották ki a nyertest.","id":"20180914_27_millio_forintert_epult_30_meter_hosszu_jarda_a_XXII_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6130297e-cbc2-4baa-9096-aaaced6ed2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5398d206-5903-4d60-a70e-7b6092956a74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_27_millio_forintert_epult_30_meter_hosszu_jarda_a_XXII_keruletben","timestamp":"2018. szeptember. 14. 17:38","title":"2,7 millió forintért épült 30 méter hosszú járda a XXII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94a6617-d9c6-4d30-bcd7-c03e4993e20e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Felkerült a netre egy tíz évvel ezelőtt készült videó az idei US Open bajnokáról. Ennek láttán semmi kétség nem fér hozzá, hogy Naomi Oszaka már tíz évesen is imádott versengeni.","shortLead":"Felkerült a netre egy tíz évvel ezelőtt készült videó az idei US Open bajnokáról. Ennek láttán semmi kétség nem fér...","id":"20180913_Naomi_Oszaka_babszemekkel_es_evopalcikaval_treningezte_magat_tiz_evesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a94a6617-d9c6-4d30-bcd7-c03e4993e20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73704fe-26a4-47e1-9f42-259d366d4f48","keywords":null,"link":"/sport/20180913_Naomi_Oszaka_babszemekkel_es_evopalcikaval_treningezte_magat_tiz_evesen","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:28","title":"Naomi Oszaka babszemekkel és evőpálcikával tréningezte magát tíz évesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a17f2e4-a995-462f-a0eb-611d109a0329","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan csak kipattanunk a kocsiból az áruház előtt, a többit elvégzi az önvezető autó.","shortLead":"Lassan csak kipattanunk a kocsiból az áruház előtt, a többit elvégzi az önvezető autó.","id":"20180915_onvezeto_parkolas_daimler","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a17f2e4-a995-462f-a0eb-611d109a0329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3476eb2c-9ace-42e6-9d8a-2eb771b491fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_onvezeto_parkolas_daimler","timestamp":"2018. szeptember. 15. 16:29","title":"Kínában szintet léptek a sofőr nélküli parkolással – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18e68e3-0d5f-428b-8b2f-89200dfa5137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban az egykori Jobbik-képviselő, ma független Dúró Dóra azt mondta, kötelezővé tenné a magzat szívhangjának meghallgatását abortusz előtt.","shortLead":"Korábban az egykori Jobbik-képviselő, ma független Dúró Dóra azt mondta, kötelezővé tenné a magzat szívhangjának...","id":"20180914_Kasler_Miklos_elmondta_valtoztatnake_az_abortuszszabalyokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f18e68e3-0d5f-428b-8b2f-89200dfa5137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e876c7c6-9f43-4a15-b29b-6a4040e35ed8","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Kasler_Miklos_elmondta_valtoztatnake_az_abortuszszabalyokon","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:33","title":"Kásler Miklós elmondta, változtatnak-e az abortuszszabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]