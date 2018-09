Az e-autók piacán lassan véget ér a hőskorszak, amikor elég volt egy-két észveszejtő gyorsulás, pár tíz kilométernél jobb hatótáv és máris mindenki elájult az autótól. A Nissan Leaf ennél már akkor is többet tudott, nem véletlen lett a legnépszerűbb elektromos autó világon. Úgy tűnik a japánok nem aludtak bele a megszerzett előnybe, és az új Nissan Leaf is meghatározó modell lehet.

A másodikgenerációs Nissan Leafet mi egy éve láttuk először, még nagyon az elsők között, egy Oslóban tartott elektromos autózásról szóló előadáson. Azóta itthon is már több mint 300 darabot helyeztek forgalomba belőle, és ahogy a Nissan hazai importőrének telephelyén láttuk, mondhatni hegyekben állnak átadásra készen a továbbiak.

Az első volt

A Nissan Leaf első generációja még 2013 januárjában járt nálunk. Megadta az elektromos autózás első élményét, ami sokévnyi benzines autózás után valóságos reveláció mindenkinek. Az elektromos autók némasága, az instant gyorsulás – amivel bármilyen BMW-t megszorongattunk a városban – a szokatlan pedálkezelés, a furcsa fékhatás mind-mind fontos emlékek. Összességében egy nagyon jó kis kocsi volt már akkor is a Leaf. De megmaradt az az emlék is, hogy nem mertünk vele elindulni egy Budapest-Tárnok kiruccanásra, mert nem volt biztos, hogy haza is érnénk vele.

Idén az elektromos autózás teljes ökoszisztémája más. Van zöld rendszám, állami támogatás és legalább tízféle érdemben használható elektromos vagy hibrid autó a palettán. És az olyan nagy konszernek, mint például a Volkswagen, még csak most készülnek elárasztani a piacot ilyen autókkal. A kínálat tehát lassan meghaladja a keresletet, ahogyan egy mai fogyasztói piacon illik. Mert az embereket itt is ki kell szolgálni, a többség csak akkor fog igazán az elektromos autók felé fordulni, ha van belőle olyan, amelyik nagyon tetszik neki.

Mára a Nissan Leaf is teljesen átalakult. Az előző generációt is utolérte a korszellem, belesimul az utcaképbe, egyáltalán nem tűnik olyan bumfordinak, mint eleinte. A második generáció pedig lényegében átlagosan autószerű, kívül és belül is. A kocsi 4,48 méter hosszú, 2,7 méteres az utastere, a csomagtér 330-ról, 420 literre nőtt – hatalmas, jócskán nagyobb, mint egy VW Golfé.

A lényegi átalakulás a hatótávé, amely megduplázódott nemcsak papíron, hanem a gyakorlatban is. A korábbi 24 kWh-ról 40 kWh-ra hízott az akku, ráadásul a fejlettebb vezérlés miatt a gyakorlatban egy 250 kilométeres utazás minden trükközés nélkül vállalható. A kocsi erősebb is lett: 109 helyett már 150 lóerős és bár nem száguldozni való, de nagyon megy, ha kell, az első 60 méteren pedig verhetetlenek.

Majdnem perfekt

A kocsi filozófiája annyiban tehát változott, hogy külsejével nem akar különcködni. A belső tér is inkább modernizálódott, a minőség most sem prémium, de nincsenek igénytelen részletei. Az ülések kissé puffosak ugyan és nem lehet igazán mélyre engedni őket, a hátsó helyeken magasan kell ülni, a tükörbe pillantva a nyakát látjuk egy mögöttünk ülő felnőttnek. És itt, a belső tükörnél kell azt is megjegyezni, mi nem tetszett leginkább az új Leaf-ben. Szemmagasságban ezt látjuk:

A látómező igen jelentős részét kitakarja a tükör és a szenzorok borításának műanyaga. Kicsit olyan, mintha utólag vették volna észre, hogy mennyi mindent kell még a szélvédőre felhelyezni. Bárki, aki beült a sofőrülésbe, azonnal megjegyezte ezt.

Mi az az e-Pedal?

Az új Leafet abból a szempontból is alaposan újragondolták, hogyan lehet vele gazdaságosan és újszerűen autózni. Ennek egyik konkrét újdonsága az e-Pedal technológia, vagyis az egypedálos autózás. Ennek lényege, hogy csak a gyorsító pedált kell használni, a féket nem, így autózunk. Meg kell szokni, de azt követően remekül működik. Gyorsításhoz simán nyomjuk pedált, ha lassítani akarunk, akkor pedig finoman visszaengedjük. Lényegében úgy gyorsulunk, amennyire nyomjuk és úgy lassulunk, amennyire visszaengedjük. Ha leugrunk a pedálról, akkor elég intenzív a lassulás, majd a megállás. És hogy ez mások számára is nyilvánvaló legyen, a féklámpa ilyenkor a fékpedál érintése nélkül is bekapcsol.

Amiben még szintén nagy a fejlődés, az az úgynevezett ProPilot radar/szenzor/kamera-rendszer, a vezetési asszisztenscsomag, amely sebességtartót, közútijelzés-felismerőt, sávtartót, vészfékasszisztenst, keresztirányú forgalomfigyelőt és holttérfigyelőt egyesít magában. Egy gombbal aktíválhatjuk valamennyit a kormányról. Könnyen ki- és bekapcsolható, igazán felhasználóbarát.

Én töltőm, te töltőd

Mivel a napokban átadtak Budapesten pár okos villanyoszlopot – amelyek ingyen wifit szórnak, térfigyelő kamera van bennük, és villanyautót is lehet tölteni róluk – ezt próbáltuk ki először az autóval. Azután átmentünk egy Bocskai úti gyorstöltőhöz is. Íme a tapasztalataink arról, hogyan kezdi új életét egy villanyautós:

Visszatérve az új Nissan Leafre: az ára állami támogatással 9,6 és 10,6 millió forint között van, felszereltség függvényében.

Hamarosan két fontos változás is lesz az autóval kapcsolatban. Nemsoká jön belőle a 60 kWh-s változat is, nyilván valamivel drágább is lesz. A másik, közvetett, de nem elhanyagolható fejlemény, hogy mostanában aktuális az elektromos autók vásárlására adott új állami támogatási csomag meghirdetése. Mint hírlik, a feltételek nagyjából hasonlóak lesznek a korábbihoz, a támogatás 1,5 millió forintos mértéke nem változna. Viszont a jövőben nem a kereskedőnek kell megfinanszíroznia a támogatás összegét, amit majd hónapok múlva kap vissza az államtól, hanem folyamatos lesz a kifizetés. Ez az olyan mennyiségű eladásoknál, mint például a Leafé, azért komoly könnyebbség lesz.