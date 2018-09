Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"786e1b81-f165-4352-8dbc-c806e27ad661","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Indokolatlan Ügyféligény – mindenféle macera eszünkbe juthat erről, de hogy egy sör neve legyen, aligha. Pedig az.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Indokolatlan Ügyféligény – mindenféle macera eszünkbe juthat erről, de hogy egy sör neve legyen, aligha. Pedig az.\r

\r

...","id":"20180913_Kezmuves_kodolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=786e1b81-f165-4352-8dbc-c806e27ad661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02cd402-a9ea-4b05-95f1-f2c2931f641e","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Kezmuves_kodolas","timestamp":"2018. szeptember. 13. 16:11","title":"Kézműves kódolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b82369-c76d-4ef3-b4f4-69ee5e849b19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Weather Channel a vegyes valóságot használja különleges időjárás-jelentéseiben, amellyel valósághű módon tudják bemutatni a viharok és természeti katasztrófák pusztításait. Most az Egyesült Államokban tomboló Florence hurrikánt illusztrálták így. ","shortLead":"A The Weather Channel a vegyes valóságot használja különleges időjárás-jelentéseiben, amellyel valósághű módon tudják...","id":"20180914_florence_hurrikan_the_weather_channel_kiterjesztett_valosag_idojaras_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0b82369-c76d-4ef3-b4f4-69ee5e849b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24355f28-8399-48d7-a3b3-c2fcbc92ab8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_florence_hurrikan_the_weather_channel_kiterjesztett_valosag_idojaras_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:06","title":"Ebből a videóból garantáltan meg fogja érteni, milyen veszélyes a Florence hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea74b3c8-ac0d-4bab-a6d1-97a3cb2dc945","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztro sétánnyá változik hétvégére az Andrássy út. A Bajcsy-Zsilinszky úttól az Operáig saroktól sarokig ehetjük be magunkat 17 ország kínálatába.","shortLead":"Gasztro sétánnyá változik hétvégére az Andrássy út. A Bajcsy-Zsilinszky úttól az Operáig saroktól sarokig ehetjük be...","id":"20180913_Nemzetkozi_Street_Food_Fesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea74b3c8-ac0d-4bab-a6d1-97a3cb2dc945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1de7a16-9bcf-454d-a981-44d49f902a0e","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Nemzetkozi_Street_Food_Fesztival","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:08","title":"Nemzetközi Street Food Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kelly Sotherton eredetileg ötödik helyen végzett a 2008-as pekingi olimpián, de most kiderült, hogy előre léphet, mert a harmadik helyezettet utólag kizárták.","shortLead":"Kelly Sotherton eredetileg ötödik helyen végzett a 2008-as pekingi olimpián, de most kiderült, hogy előre léphet, mert...","id":"20180913_Tiz_evvel_az_olimpiai_verseny_utan_kapott_bronzermet_egy_brit_hetprobazo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0605668c-7766-433d-a951-473148842e27","keywords":null,"link":"/sport/20180913_Tiz_evvel_az_olimpiai_verseny_utan_kapott_bronzermet_egy_brit_hetprobazo","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:42","title":"Tíz évvel az olimpiai verseny után kapott bronzérmet egy brit hétpróbázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kitűnő a talaj, jól fog benne aludni az atommag.","shortLead":"Kitűnő a talaj, jól fog benne aludni az atommag.","id":"20180915_Keresik_az_atomtemeto_helyet_a_Mecsekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d3eeae-cffa-4fc1-b841-70965befe811","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Keresik_az_atomtemeto_helyet_a_Mecsekben","timestamp":"2018. szeptember. 15. 10:20","title":"Keresik az atomtemető helyét a Mecsekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f47500-85ed-4a6b-a171-a072b4dec621","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reformatus.hu-nak beszélt az Emmi korábbi vezetője a jövőjéről.","shortLead":"A reformatus.hu-nak beszélt az Emmi korábbi vezetője a jövőjéről.","id":"20180914_Balog_Zoltannak_fontosabb_az_egyhaz_mint_a_kepviseloseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6f47500-85ed-4a6b-a171-a072b4dec621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a660e5b6-0750-4db7-b2a7-c60bf0903e9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Balog_Zoltannak_fontosabb_az_egyhaz_mint_a_kepviseloseg","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:44","title":"Balog Zoltánnak fontosabb az egyház, mint a képviselőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éjszakára kikapcsolt mobil, teljesen levett fényerő, bezárt alkalmazások – így próbálnak meg spórolni a mobiltelefon akkumulátorával azok a menekültek, akik hónapok óta várják, hogy beengedjék őket Magyarországra.","shortLead":"Éjszakára kikapcsolt mobil, teljesen levett fényerő, bezárt alkalmazások – így próbálnak meg spórolni a mobiltelefon...","id":"20180915_menekultek_okostelefon_akkumulator_telefon_feltoltese_migracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642fc51e-a406-4ef8-91f4-2d1cecffdfa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_menekultek_okostelefon_akkumulator_telefon_feltoltese_migracio","timestamp":"2018. szeptember. 15. 12:02","title":"A magyar határtól 1,5 km-re a mobiltöltöttség minden egyes százaléka aranyat ér nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea016d5-f3a9-420c-95f6-ecc8af1e5353","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Atlas nevű lézere másodpercenként 10 ezer nyalábot lő majd a Föld felszínére, hogy megmérje, hol mekkora a jég vastagsága. A változásból sok mindenre lehet majd következtetni például a globális felmelegedés hatásaival kapcsolatban.","shortLead":"A NASA Atlas nevű lézere másodpercenként 10 ezer nyalábot lő majd a Föld felszínére, hogy megmérje, hol mekkora a jég...","id":"20180914_nasa_atlas_lezer_icesat_2_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_olvado_jeg_jegolvadas_merteke_meres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eea016d5-f3a9-420c-95f6-ecc8af1e5353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d5ba90-f3ca-472a-ba02-bd3234d29ce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_nasa_atlas_lezer_icesat_2_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_olvado_jeg_jegolvadas_merteke_meres","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:03","title":"A NASA holnap felküld az űrbe egy lézert, ami 10 000 nyalábot lő majd a Földre – másodpercenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]