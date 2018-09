Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea74b3c8-ac0d-4bab-a6d1-97a3cb2dc945","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztro sétánnyá változik hétvégére az Andrássy út. A Bajcsy-Zsilinszky úttól az Operáig saroktól sarokig ehetjük be magunkat 17 ország kínálatába.","shortLead":"Gasztro sétánnyá változik hétvégére az Andrássy út. A Bajcsy-Zsilinszky úttól az Operáig saroktól sarokig ehetjük be...","id":"20180913_Nemzetkozi_Street_Food_Fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea74b3c8-ac0d-4bab-a6d1-97a3cb2dc945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1de7a16-9bcf-454d-a981-44d49f902a0e","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Nemzetkozi_Street_Food_Fesztival","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:08","title":"Nemzetközi Street Food Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1eb0389-bb23-4c63-b07f-67199e0f73ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan vontatót mutattak be, amelynek már sofőrfülkéje sincs.","shortLead":"Olyan vontatót mutattak be, amelynek már sofőrfülkéje sincs.","id":"20180913_Volvo_Vera_sorfor_nelkuli_kamion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1eb0389-bb23-4c63-b07f-67199e0f73ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b38b58-0a08-4425-b1a9-bf289571f325","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_Volvo_Vera_sorfor_nelkuli_kamion","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:22","title":"Pont a Volvo veszi el a kamionosok munkáját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eadc81-5660-43d6-9dfe-ecfba49e693e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jön az Európai Autómentes Nap és a Nemzeti Vágta. A pénteki csúcsban meg a káosz. ","shortLead":"Jön az Európai Autómentes Nap és a Nemzeti Vágta. A pénteki csúcsban meg a káosz. ","id":"20180914_lezaras_andrassy_ut_hosok_tere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7eadc81-5660-43d6-9dfe-ecfba49e693e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5e3115-5541-4d2b-8a76-6b9f6b3218f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_lezaras_andrassy_ut_hosok_tere","timestamp":"2018. szeptember. 14. 16:32","title":"Már nem érdemes az Andrássy út, Hősök tere felé próbálkozni – lezárták az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d5b6e5-3e85-40b7-b5bd-71704582f3e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Súlyos sérüléseket szenvedett annak a két autónak a sofőrje, akik autóját a minnesotai autópályán préselt össze egy teherautó.","shortLead":"Súlyos sérüléseket szenvedett annak a két autónak a sofőrje, akik autóját a minnesotai autópályán préselt össze...","id":"20180915_baleset_teherauto_kozlekedesi_baleset_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36d5b6e5-3e85-40b7-b5bd-71704582f3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa88c1d-0b81-4e16-8a9d-2d70aaacfb06","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_baleset_teherauto_kozlekedesi_baleset_video","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:21","title":"Nem figyelt a teherautó sofőrje, két autót préselt össze a reggeli torlódásban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzmosás miatt emeltek vádat ellenük.","shortLead":"Pénzmosás miatt emeltek vádat ellenük.","id":"20180914_Magyar_bankszamlakon_keresztul_csalt_el_kulfoldi_penzeket_egy_budapesti_testverpar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedf9120-1891-4d1c-95f6-6ba1d702422d","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Magyar_bankszamlakon_keresztul_csalt_el_kulfoldi_penzeket_egy_budapesti_testverpar","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:17","title":"Magyar bankszámlákon keresztül csalt el külföldi pénzeket egy budapesti testvérpár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad4dc89-edcf-4096-ac89-0ee94556a74c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-Karolinában tombol a hurrikán, a hivatalos közlések szerint már négy halálos áldozata van a szélsőséges időjárásnak.","shortLead":"Észak-Karolinában tombol a hurrikán, a hivatalos közlések szerint már négy halálos áldozata van a szélsőséges...","id":"20180914_Negy_ember_meghalt_a_Florence_hurrikan_pusztitasaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dad4dc89-edcf-4096-ac89-0ee94556a74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a4d1af-1e03-4ca8-b7f4-8aaa2bc7793a","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Negy_ember_meghalt_a_Florence_hurrikan_pusztitasaban","timestamp":"2018. szeptember. 14. 21:42","title":"Négy ember meghalt a Florence hurrikán pusztításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"304ebe7f-bd04-4cb8-a0d7-eb9d6f326e25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiesett az autóból, később egy lakó találta meg.","shortLead":"Kiesett az autóból, később egy lakó találta meg.","id":"20180915_Elvesztette_pisztolyat_a_japan_miniszterelnok_testore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=304ebe7f-bd04-4cb8-a0d7-eb9d6f326e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6063d1-a955-423a-a7c8-278b71f4398e","keywords":null,"link":"/vilag/20180915_Elvesztette_pisztolyat_a_japan_miniszterelnok_testore","timestamp":"2018. szeptember. 15. 10:01","title":"Elvesztette pisztolyát a japán miniszterelnök testőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08dd046-ec14-4a61-ad77-692d5ec990f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két fiatal egy kürtőskalácsos pavilonba tört be, keresik őket a rendőrök.","shortLead":"Két fiatal egy kürtőskalácsos pavilonba tört be, keresik őket a rendőrök.","id":"20180914_foton_a_pillanat_amikor_a_betorok_rajottek_lebuktak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d08dd046-ec14-4a61-ad77-692d5ec990f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ae3783-743a-443c-afb3-2c89c2b24a9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_foton_a_pillanat_amikor_a_betorok_rajottek_lebuktak","timestamp":"2018. szeptember. 14. 12:50","title":"Fotón a pillanat, amikor a betörők rájöttek: lebuktak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]