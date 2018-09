Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8442f98-bef1-446c-82ff-a338c10bd8c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két Hajdú-Bihar megyei férfi ügye tele van váratlan fordulatokkal.","shortLead":"A két Hajdú-Bihar megyei férfi ügye tele van váratlan fordulatokkal.","id":"20180913_Eliteltek_majd_felmentettek_az_apafia_parost_karpotlast_is_kaptak_majd_kiderult_hogy_megis_csak_bunosek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8442f98-bef1-446c-82ff-a338c10bd8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9f0aed-9155-4d76-91e6-bca195a3ccb1","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Eliteltek_majd_felmentettek_az_apafia_parost_karpotlast_is_kaptak_majd_kiderult_hogy_megis_csak_bunosek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 16:55","title":"Elítélték majd felmentették az apa-fia párost, kárpótlást is kaptak, majd kiderült, hogy mégis csak bűnösek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da07f1ac-0679-41b4-9661-1260df07d9bb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Csattog a gumiparagrafus, ki tudja, hol áll meg.","shortLead":"Csattog a gumiparagrafus, ki tudja, hol áll meg.","id":"20180915_Szeptember_17ig_kell_megfizetnie_a_bevandorlasi_kulonadot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da07f1ac-0679-41b4-9661-1260df07d9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e849dc9-c551-49b2-9abb-79673825b1cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Szeptember_17ig_kell_megfizetnie_a_bevandorlasi_kulonadot","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:10","title":"Szeptember 17-ig kell megfizetni a \"bevándorlási különadót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4356570-8e1d-497c-beb6-9b2f5d5a501d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr megadja módját a gyorshajtásnak, és a gumiégetésről sem feledkezik meg.","shortLead":"A sofőr megadja módját a gyorshajtásnak, és a gumiégetésről sem feledkezik meg.","id":"20180914_a_nap_videoja_a_holgy_aki_sminkel_es_mosolyog_a_traffipax_kameraba_bmw_m5_competition","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4356570-8e1d-497c-beb6-9b2f5d5a501d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e50255b-28e2-4841-8f4b-d11d36b59a12","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_a_nap_videoja_a_holgy_aki_sminkel_es_mosolyog_a_traffipax_kameraba_bmw_m5_competition","timestamp":"2018. szeptember. 14. 06:41","title":"A nap videója: a nő aki sminkel és mosolyog a traffipax kamerába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97c6dd6-8c0c-4af7-b0c2-943ff35e3602","c_author":"Tokics Máté - Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Egy koncert alapjáraton a zenéről szól. Pedig ennél sokkal többet adhat azoknak, akik történetesen nem hallják a zenét. Megmutatjuk, hogy tombolnak a hallássérült rajongók egy Wellhello-koncerten.","shortLead":"Egy koncert alapjáraton a zenéről szól. Pedig ennél sokkal többet adhat azoknak, akik történetesen nem hallják a zenét...","id":"20180914_Attol_hogy_nem_hall_meg_elvezheti_a_koncertet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b97c6dd6-8c0c-4af7-b0c2-943ff35e3602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb51afd-bcef-4828-93b4-9ec72569f4c1","keywords":null,"link":"/elet/20180914_Attol_hogy_nem_hall_meg_elvezheti_a_koncertet","timestamp":"2018. szeptember. 14. 20:00","title":"Hallássérültek, de attól még nem fognak kihagyni egy Wellhello-koncertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A fiatal lányok negligálják az informatikát, csaknem egynegyedük (23%) még csak azt sem tudja, hogy mi az. Ez derül ki egy friss tanulmányból, amelyet a YouGov és a CA Technologies készített Franciaországban a szoftverfejlesztők napja alkalmából.","shortLead":"A fiatal lányok negligálják az informatikát, csaknem egynegyedük (23%) még csak azt sem tudja, hogy mi az. Ez derül ki...","id":"20180913_Monoton_munka_maganyos_elet_ezert_nem_szeretik_a_lanyok_az_informatikat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e40ad8-5426-4249-ac61-39116f955c8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Monoton_munka_maganyos_elet_ezert_nem_szeretik_a_lanyok_az_informatikat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:10","title":"Monoton munka, magányos élet, ezért nem szeretik a lányok az informatikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6802ba7-4297-4d9b-9b5d-585d878463f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az International Visitors Leadership programmal korábban olyanok utazhattak ki az Egyesült Államokba, mint Antall József vagy Horn Gyula.","shortLead":"Az International Visitors Leadership programmal korábban olyanok utazhattak ki az Egyesült Államokba, mint Antall...","id":"20180914_Neves_osztondijat_kapott_az_amerikai_kormanytol_Szel_Bernadett_es_FeketeGyor_Andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6802ba7-4297-4d9b-9b5d-585d878463f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8451dc-ef94-413c-93e0-927793cbdb2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Neves_osztondijat_kapott_az_amerikai_kormanytol_Szel_Bernadett_es_FeketeGyor_Andras","timestamp":"2018. szeptember. 14. 05:50","title":"Neves ösztöndíjat kapott az amerikai kormánytól Szél Bernadett és Fekete-Győr András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f934e060-0e86-4aa4-8f3f-72c6b497e8f3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"400 méter gyorson és 200 méter pillangón is elsőként csapott a célba.","shortLead":"400 méter gyorson és 200 méter pillangón is elsőként csapott a célba.","id":"20180913_Hosszu_Katinka_ma_ket_aranyermet_is_nyert_Dohaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f934e060-0e86-4aa4-8f3f-72c6b497e8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8113f9cc-5422-40d0-bd40-f18aee2f864b","keywords":null,"link":"/sport/20180913_Hosszu_Katinka_ma_ket_aranyermet_is_nyert_Dohaban","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:27","title":"Hosszú Katinka ma két aranyérmet is nyert Dohában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50f13c3-4317-4528-afc3-b54eadad1b66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pintye Alexandra egy padon ült egy évvel ezelőtt, először csak azt érezte, hogy nagyon fáj a feje.","shortLead":"Pintye Alexandra egy padon ült egy évvel ezelőtt, először csak azt érezte, hogy nagyon fáj a feje.","id":"20180914_Tizenket_evesen_kapott_agyverzest_az_albertirsai_kislany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a50f13c3-4317-4528-afc3-b54eadad1b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09254c94-7ff8-46c2-9676-fa2f0fb5c7e4","keywords":null,"link":"/elet/20180914_Tizenket_evesen_kapott_agyverzest_az_albertirsai_kislany","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:48","title":"Tizenkét évesen kapott agyvérzést az albertirsai kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]