Ott voltunk hétfőn, amikor alapításának százéves évfordulóját ünnepelte a bajor autómárka. Most, a negyedik ipari forradalomnak is titulált digitális átrendeződés idején a BMW is az alternatív hajtásokban és az önvezető járművekben látja saját jövőjét. Kérdés, hogy az ellenfelei is maradnak-e ugyanazok az ismert gyártók, például a stuttgarti csillagosok és az ingolstadti négykarikások.