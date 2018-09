Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben a másik motoros súlyosan megsérült, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. ","shortLead":"A balesetben a másik motoros súlyosan megsérült, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. ","id":"20180914_heviz_motorbaleset_halalos_baleset_karambol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04c7d1a-5546-4ab2-8b50-4758e8ecdfd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_heviz_motorbaleset_halalos_baleset_karambol","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:15","title":"Motorosok csapódtak egymásnak Hévíznél, egyikük meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérte a szárazföldet Florence, amely szakértők szerint az utóbbi idők egyik legpusztítóbb hurrikánja lehet az Egyesült Államokban. A vihar mozgását élő radarképeken és videón is közvetítik.","shortLead":"Elérte a szárazföldet Florence, amely szakértők szerint az utóbbi idők egyik legpusztítóbb hurrikánja lehet az Egyesült...","id":"20180914_florence_hurrikan_elo_video_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66a015b-f21a-44f9-8bf8-674d83882cfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_florence_hurrikan_elo_video_vihar","timestamp":"2018. szeptember. 14. 12:03","title":"Pusztítás élő adásban: videóban közvetítik a Florence hurrikán útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb861edd-d387-470d-bf16-189ee739dd47","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20180914_Magyar_felugyelet_alatt_dolgoznanak_Orban_zsoldosai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb861edd-d387-470d-bf16-189ee739dd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e292b8fa-dae9-4e22-a2f6-d0cee9ed9310","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_Magyar_felugyelet_alatt_dolgoznanak_Orban_zsoldosai","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:10","title":"Magyar felügyelet alatt dolgoznának Orbán \"zsoldosai\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök még a választás előtt ígérte meg, a miniszterelnökséget vezető miniszter pedig csütörtökön jelentette be, hogy idén is lesz extra juttatás.","shortLead":"A miniszterelnök még a választás előtt ígérte meg, a miniszterelnökséget vezető miniszter pedig csütörtökön jelentette...","id":"20180915_Nyugdijpremium_nyugdij_rtl_klub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5413bbb0-4c4b-42d9-ad74-bb9e1ad187fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Nyugdijpremium_nyugdij_rtl_klub","timestamp":"2018. szeptember. 15. 21:04","title":"Egy átlagos nyugdíjas 16 ezer forintra számíthat novemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2907f2-fb1a-4792-bc07-dee09c5f81f1","c_author":"Csillag István","category":"gazdasag","description":"Ahogy a Pénzügykutató 1987-es bezárásakor, úgy most is akad egy kisstílű végrehajtó. ","shortLead":"Ahogy a Pénzügykutató 1987-es bezárásakor, úgy most is akad egy kisstílű végrehajtó. ","id":"20180914_csillag_istvan_hidegverrel_kzgazdasagi_intezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc2907f2-fb1a-4792-bc07-dee09c5f81f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1b8e9a-2f10-4dae-8aae-2eebbe7d5838","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_csillag_istvan_hidegverrel_kzgazdasagi_intezet","timestamp":"2018. szeptember. 14. 11:43","title":"Csillag István: Hidegvérrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6955d212-d153-40d4-8080-174028645349","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbinál okosabb rendszer használ a Facebook a felületén közzétett álló- és mozgóképes tartalmak megértésére. A szoftverhez hozzáférést biztosítanak a tényellenőrzésre szakosodott partnereknek is.","shortLead":"A korábbinál okosabb rendszer használ a Facebook a felületén közzétett álló- és mozgóképes tartalmak megértésére...","id":"20180914_facebook_alhir_propaganda_foto_video_fact_check","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6955d212-d153-40d4-8080-174028645349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631ed11a-3b96-42a8-b73b-cbe5dea5de2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_facebook_alhir_propaganda_foto_video_fact_check","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:03","title":"Reméljük, fájni fog az álhírgyárosoknak: a Facebook már a képeket és a videókat is megérti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64bc281-b50a-4e7d-8d53-9d582886981d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-ra került fel a napokban az LG octane telefonról készült videó. Nagy kár, hogy csak koncepció, azaz egy képzeletbeli eszközről van szó.","shortLead":"A YouTube-ra került fel a napokban az LG octane telefonról készült videó. Nagy kár, hogy csak koncepció, azaz...","id":"20180914_lg_octane_okostelefon_koncepciovideo_designed_by_hege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64bc281-b50a-4e7d-8d53-9d582886981d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcf5e6e-4629-4f97-a7d4-ea1a87bd5d92","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_lg_octane_okostelefon_koncepciovideo_designed_by_hege","timestamp":"2018. szeptember. 14. 20:03","title":"Két kijelző, öt kamera – mit szólna egy ilyen telefonhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af22d0c3-311f-49d6-840c-1a86dcfbc982","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megszerezte első győzelmét a Puskás Akadémia: a felcsútiak a 8. fordulóban, 112 percig tartó meccs után 2-1-re nyertek a címvédő MOL Vidi FC ellen.","shortLead":"Megszerezte első győzelmét a Puskás Akadémia: a felcsútiak a 8. fordulóban, 112 percig tartó meccs után 2-1-re nyertek...","id":"20180915_Balhe_volt_a_PuskasVidi_meccs_vegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af22d0c3-311f-49d6-840c-1a86dcfbc982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9978564-8367-4704-9249-73a10d613fcf","keywords":null,"link":"/sport/20180915_Balhe_volt_a_PuskasVidi_meccs_vegen","timestamp":"2018. szeptember. 15. 19:59","title":"Balhé volt a Puskás-Vidi meccs végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]