Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"783df275-7997-4da0-b6ec-89e33afc0a2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180914_Sokkolta_az_urhajosokat_a_Florence_hurrikan_latvanya_az_urbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=783df275-7997-4da0-b6ec-89e33afc0a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba16a43-7634-4e11-a958-4cd7c0480181","keywords":null,"link":"/elet/20180914_Sokkolta_az_urhajosokat_a_Florence_hurrikan_latvanya_az_urbol","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:58","title":"Sokkolta az űrhajósokat a Florence hurrikán látványa az űrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megnyitják a nagyközönség előtt a Duna Aréna versenymedencéjét.","shortLead":"Megnyitják a nagyközönség előtt a Duna Aréna versenymedencéjét.","id":"20180914_duna_arena_medence_hosszu_katinka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668f3c11-0e36-4cf4-a558-95011b3c889d","keywords":null,"link":"/sport/20180914_duna_arena_medence_hosszu_katinka","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:41","title":"Vasárnaponként úszhat ott, ahol Hosszú Katinka háromszor világbajnok lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6955d212-d153-40d4-8080-174028645349","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbinál okosabb rendszer használ a Facebook a felületén közzétett álló- és mozgóképes tartalmak megértésére. A szoftverhez hozzáférést biztosítanak a tényellenőrzésre szakosodott partnereknek is.","shortLead":"A korábbinál okosabb rendszer használ a Facebook a felületén közzétett álló- és mozgóképes tartalmak megértésére...","id":"20180914_facebook_alhir_propaganda_foto_video_fact_check","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6955d212-d153-40d4-8080-174028645349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631ed11a-3b96-42a8-b73b-cbe5dea5de2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_facebook_alhir_propaganda_foto_video_fact_check","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:03","title":"Reméljük, fájni fog az álhírgyárosoknak: a Facebook már a képeket és a videókat is megérti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea016d5-f3a9-420c-95f6-ecc8af1e5353","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Atlas nevű lézere másodpercenként 10 ezer nyalábot lő majd a Föld felszínére, hogy megmérje, hol mekkora a jég vastagsága. A változásból sok mindenre lehet majd következtetni például a globális felmelegedés hatásaival kapcsolatban.","shortLead":"A NASA Atlas nevű lézere másodpercenként 10 ezer nyalábot lő majd a Föld felszínére, hogy megmérje, hol mekkora a jég...","id":"20180914_nasa_atlas_lezer_icesat_2_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_olvado_jeg_jegolvadas_merteke_meres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eea016d5-f3a9-420c-95f6-ecc8af1e5353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d5ba90-f3ca-472a-ba02-bd3234d29ce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_nasa_atlas_lezer_icesat_2_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_olvado_jeg_jegolvadas_merteke_meres","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:03","title":"A NASA holnap felküld az űrbe egy lézert, ami 10 000 nyalábot lő majd a Földre – másodpercenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17a3c9c-5430-40f1-b66e-828f80c7c4fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Fia barátnőjének testvérét szúrta ki magának, cukrászdába és kirándulni vitte, közben végig fogdosta.","shortLead":"Fia barátnőjének testvérét szúrta ki magának, cukrászdába és kirándulni vitte, közben végig fogdosta.","id":"20180914_Vadat_emeltek_egy_zalai_ferfi_ellen_aki_eveken_keresztul_szexualisan_zaklatott_egy_kislanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b17a3c9c-5430-40f1-b66e-828f80c7c4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4e3c0e-3900-4068-bacf-295fbfb417b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Vadat_emeltek_egy_zalai_ferfi_ellen_aki_eveken_keresztul_szexualisan_zaklatott_egy_kislanyt","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:39","title":"Vádat emeltek egy zalai férfi ellen, aki éveken keresztül szexuálisan zaklatott egy kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64032783-a810-4b77-9755-fd94c61d6c38","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Goldblum – amikor éppen nem színészkedik, a Los Angeles-i Rockwell Table And Stage jazzvarietéjének állandó házigazdája. Most egy lemezen is megmutatja, hogy mit tud. ","shortLead":"Goldblum – amikor éppen nem színészkedik, a Los Angeles-i Rockwell Table And Stage jazzvarietéjének állandó...","id":"20180914_Jeff_Goldblum_jazz_album_zene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64032783-a810-4b77-9755-fd94c61d6c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c433b144-0c5e-46aa-80b4-20da85dbaba4","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_Jeff_Goldblum_jazz_album_zene","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:24","title":"Meglepetés: novemberben jazzalbummal jön Jeff Goldblum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e240131-548b-4dc1-92d9-be09119c192e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekek is részei a digitális világnak, ezt a folyamatot nem tudjuk, és nem is kell megállítani, tény viszont, hogy minden családban más-más kérdéseket vet fel. A szülők gyakran csak a gép előtt kuksoló gyereket látják, arról néha fogalmuk sincs, hogy mit csinál a neten, mivel játszik, kikkel lép kapcsolatba.","shortLead":"A gyerekek is részei a digitális világnak, ezt a folyamatot nem tudjuk, és nem is kell megállítani, tény viszont...","id":"20180914_Gyerekek_az_interneten_kepernyo_digitalis_eszkoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e240131-548b-4dc1-92d9-be09119c192e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cd69b6-2bbe-41ba-aa4a-f2d67cc068c0","keywords":null,"link":"/elet/20180914_Gyerekek_az_interneten_kepernyo_digitalis_eszkoz","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:12","title":"Amíg a szülők nem teszik le a kütyüt, a gyerekek se fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e441a57-6215-4ece-9543-9c9dbd2b273d","c_author":"Hegyi Zoltán","category":"kultura","description":"Menő filmfesztiválokat tengerparton, pálmafák árnyékában és világvárosi nyüzsgésben szokás rendezni, de a kivétel erősíti a szabályt. Miskolc kockáztatott, akart és nyert.","shortLead":"Menő filmfesztiválokat tengerparton, pálmafák árnyékában és világvárosi nyüzsgésben szokás rendezni, de a kivétel...","id":"201837__cinefest__nagy_fogas__lajka_el__pereg_tovabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e441a57-6215-4ece-9543-9c9dbd2b273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77f3e36-97e3-460e-b294-19975f771e05","keywords":null,"link":"/kultura/201837__cinefest__nagy_fogas__lajka_el__pereg_tovabb","timestamp":"2018. szeptember. 15. 11:00","title":"A Cinefesten családias légkörben szabadul el a kreatív őrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]