[{"available":true,"c_guid":"37ab2a68-05d2-4ba7-a14c-b93720cc6002","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a P1 több szempontból is érdekes, ezért nem csoda, hogy közel 600 millió forintot kérnek érte.","shortLead":"Ez a P1 több szempontból is érdekes, ezért nem csoda, hogy közel 600 millió forintot kérnek érte.","id":"20180914_elado_jenson_button_alig_hasznalt_utcai_mcLaren_p1_hibrid_hiperautoja_hasznaltauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37ab2a68-05d2-4ba7-a14c-b93720cc6002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2acb0a3f-1a28-47ea-bd51-ad38bd492718","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_elado_jenson_button_alig_hasznalt_utcai_mcLaren_p1_hibrid_hiperautoja_hasznaltauto","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:21","title":"Eladó Jenson Button alig használt utcai McLaren hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kitűnő a talaj, jól fog benne aludni az atommag.","shortLead":"Kitűnő a talaj, jól fog benne aludni az atommag.","id":"20180915_Keresik_az_atomtemeto_helyet_a_Mecsekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d3eeae-cffa-4fc1-b841-70965befe811","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Keresik_az_atomtemeto_helyet_a_Mecsekben","timestamp":"2018. szeptember. 15. 10:20","title":"Keresik az atomtemető helyét a Mecsekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50f13c3-4317-4528-afc3-b54eadad1b66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pintye Alexandra egy padon ült egy évvel ezelőtt, először csak azt érezte, hogy nagyon fáj a feje.","shortLead":"Pintye Alexandra egy padon ült egy évvel ezelőtt, először csak azt érezte, hogy nagyon fáj a feje.","id":"20180914_Tizenket_evesen_kapott_agyverzest_az_albertirsai_kislany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a50f13c3-4317-4528-afc3-b54eadad1b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09254c94-7ff8-46c2-9676-fa2f0fb5c7e4","keywords":null,"link":"/elet/20180914_Tizenket_evesen_kapott_agyverzest_az_albertirsai_kislany","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:48","title":"Tizenkét évesen kapott agyvérzést az albertirsai kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindegyiket, de több felhasználó arra panaszkodik, hogy a fizetés után letöltött filmjei eltűntek az iTunes-fiókjukból.","shortLead":"Nem mindegyiket, de több felhasználó arra panaszkodik, hogy a fizetés után letöltött filmjei eltűntek...","id":"20180914_Torli_az_Apple_a_megvasarolt_filmeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa447723-6647-444a-b6bf-df47361fec79","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_Torli_az_Apple_a_megvasarolt_filmeket","timestamp":"2018. szeptember. 14. 18:06","title":"Több filmet is töröltek az Apple rendszeréből, az sem nézheti meg, aki már fizetett értük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f796c0-acb8-4503-a83a-7fc4ceb9b525","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétről hétre alámerülünk a kulturális hírfolyamba, hogy kiemeljünk egy kvízre való hírt. Ellenőrizze, hogy mire emlékszik az elmúlt hét napból!","shortLead":"Hétről hétre alámerülünk a kulturális hírfolyamba, hogy kiemeljünk egy kvízre való hírt. Ellenőrizze, hogy mire...","id":"20180914_Es_ezt_olvasta_Tesztelje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4f796c0-acb8-4503-a83a-7fc4ceb9b525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7175c40c-c23f-4499-9c58-0b742e0a1539","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_Es_ezt_olvasta_Tesztelje","timestamp":"2018. szeptember. 16. 08:45","title":"Fura adalék a Beatles-sztorihoz, betiltanak egy kiskutyát - olvasta ezeket? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éjszakára kikapcsolt mobil, teljesen levett fényerő, bezárt alkalmazások – így próbálnak meg spórolni a mobiltelefon akkumulátorával azok a menekültek, akik hónapok óta várják, hogy beengedjék őket Magyarországra.","shortLead":"Éjszakára kikapcsolt mobil, teljesen levett fényerő, bezárt alkalmazások – így próbálnak meg spórolni a mobiltelefon...","id":"20180915_menekultek_okostelefon_akkumulator_telefon_feltoltese_migracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642fc51e-a406-4ef8-91f4-2d1cecffdfa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_menekultek_okostelefon_akkumulator_telefon_feltoltese_migracio","timestamp":"2018. szeptember. 15. 12:02","title":"A magyar határtól 1,5 km-re a mobiltöltöttség minden egyes százaléka aranyat ér nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"304ebe7f-bd04-4cb8-a0d7-eb9d6f326e25","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kiesett az autóból, később egy lakó találta meg.","shortLead":"Kiesett az autóból, később egy lakó találta meg.","id":"20180915_Elvesztette_pisztolyat_a_japan_miniszterelnok_testore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=304ebe7f-bd04-4cb8-a0d7-eb9d6f326e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6063d1-a955-423a-a7c8-278b71f4398e","keywords":null,"link":"/elet/20180915_Elvesztette_pisztolyat_a_japan_miniszterelnok_testore","timestamp":"2018. szeptember. 15. 10:01","title":"Elvesztette pisztolyát a japán miniszterelnök testőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85f8575-c688-4078-9ca0-6fbcdd97aae0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kissé zavarba ejtő az Üvöltő Férfikórus, de szerte a világon vannak rajongói. ","shortLead":"Kissé zavarba ejtő az Üvöltő Férfikórus, de szerte a világon vannak rajongói. ","id":"20180915_Huutajat_korus_uvolto_ferfiak_Finnorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d85f8575-c688-4078-9ca0-6fbcdd97aae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d3d24d-0d3f-4495-afa9-568c4f32e07e","keywords":null,"link":"/kultura/20180915_Huutajat_korus_uvolto_ferfiak_Finnorszag","timestamp":"2018. szeptember. 15. 18:57","title":"Formabontó: kórusban üvöltözik a finn férficsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]