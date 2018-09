Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kitűnő a talaj, jól fog benne aludni az atommag.","shortLead":"Kitűnő a talaj, jól fog benne aludni az atommag.","id":"20180915_Keresik_az_atomtemeto_helyet_a_Mecsekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d3eeae-cffa-4fc1-b841-70965befe811","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Keresik_az_atomtemeto_helyet_a_Mecsekben","timestamp":"2018. szeptember. 15. 10:20","title":"Keresik az atomtemető helyét a Mecsekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b82369-c76d-4ef3-b4f4-69ee5e849b19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Weather Channel a vegyes valóságot használja különleges időjárás-jelentéseiben, amellyel valósághű módon tudják bemutatni a viharok és természeti katasztrófák pusztításait. 