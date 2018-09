Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb784530-2ee2-47df-88f1-6b7a06cb4736","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Súlyosabb lehet, mint a tíz évvel ezelőtti.","shortLead":"Súlyosabb lehet, mint a tíz évvel ezelőtti.","id":"20180915_Mar_elkezdodott_az_uj_vilagvalsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb784530-2ee2-47df-88f1-6b7a06cb4736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf6744b-e552-4f6b-bdf2-7f2c5af0536f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Mar_elkezdodott_az_uj_vilagvalsag","timestamp":"2018. szeptember. 15. 15:00","title":"Már elkezdődött az új világválság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a050d95-3308-4905-b0ec-2659f7809249","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A százat is meghaladhatja a halálos áldozatok száma a Manghut tájfun miatt a Fülöp-szigeteken - jelentette be Itogon város polgármestere vasárnap egy helyi rádióműsorban. Közben megjelentek az első videók a tájfun hongkongi és makaói megérkezéséről.","shortLead":"A százat is meghaladhatja a halálos áldozatok száma a Manghut tájfun miatt a Fülöp-szigeteken - jelentette be Itogon...","id":"20180916_Fulopszigetek__tobb_mint_szaz_embereletet_kovetelt_a_tajfun","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a050d95-3308-4905-b0ec-2659f7809249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5845b7-5e17-47aa-90ab-e4d911cd91a0","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Fulopszigetek__tobb_mint_szaz_embereletet_kovetelt_a_tajfun","timestamp":"2018. szeptember. 16. 12:55","title":"Fülöp-szigetek - több mint száz emberéletet követelt a tájfun?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3dea81-ac91-496e-9b7d-d84d9f764562","c_author":"Cservenák Zoltán","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években megszaporodtak a nagyformátumú tudósok életét egy mozinéző szemével nézve is izgalmasan feldolgozó filmek. De vajon miért nem ihlette meg eddig a magyar filmipart a nemzetközi viszonylatban is igencsak érdekes és mozgalmas életet élő Szent-Györgyi Albert? Születésének 125. évfordulója alkalmából összeszedtünk 13+1 érdekességet, amit érdemes tudni a Nobel-díjas tudósról. Indulhat a játék: ki mennyiről tudott eddig?","shortLead":"Az elmúlt években megszaporodtak a nagyformátumú tudósok életét egy mozinéző szemével nézve is izgalmasan feldolgozó...","id":"20180916_szent_gyorgyi_albert_tortenetek_legendak_125_eve_szuletett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df3dea81-ac91-496e-9b7d-d84d9f764562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded2ce7c-001a-472b-8b23-701718e10c90","keywords":null,"link":"/tudomany/20180916_szent_gyorgyi_albert_tortenetek_legendak_125_eve_szuletett","timestamp":"2018. szeptember. 16. 08:03","title":"13+1 dolog, amit csak kevesen tudnak Szent-Györgyi Albertről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f89dce3-03cc-46dc-9d68-a6efd761701a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A dán gyereknevelés hat alappillérre épül, aminek néhány titkát el is árulta Iben Dissing Sandahl dán pszichoterapeuta, a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének egyik előadója. A Vekerdy Tamás pszichológussal közösen tartott beszélgetésen szó esett arról is, mit és hogyan játsszon a gyerek, és kell-e félnie a szülőknek az okostelefonoktól.","shortLead":"A dán gyereknevelés hat alappillérre épül, aminek néhány titkát el is árulta Iben Dissing Sandahl dán pszichoterapeuta...","id":"20180915_Boldog_gyermeket_nevelni_eletmod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f89dce3-03cc-46dc-9d68-a6efd761701a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ca4782-e47d-4360-aaca-01301a3ec8cb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180915_Boldog_gyermeket_nevelni_eletmod","timestamp":"2018. szeptember. 15. 08:00","title":"Boldog gyermeket nevelni: életmód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a88efb8-b337-44ae-8e84-b451b3e73480","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20180916_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_9_Schmidt_Sara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a88efb8-b337-44ae-8e84-b451b3e73480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce14143f-dd63-44d7-bffc-c36dbf4145b9","keywords":null,"link":"/kultura/20180916_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_9_Schmidt_Sara","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:00","title":"Schmidt Sára: Bárkiről tudom azt gondolni, hogy jobb nálam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Durvuló kultúrharc, pórázra kötött média, felforgatott egészségügy, új bírósági struktúra, változó választási szabályok - nagy változások jöhetnek, de ez nem a parlamenti előzetes menetrendből derül ki.","shortLead":"Durvuló kultúrharc, pórázra kötött média, felforgatott egészségügy, új bírósági struktúra, változó választási szabályok...","id":"20180917_orban_viktor_parlament_kulturharc_birosagok_egeszsegugy_media_fopolgarmester_valasztas_szezonnyito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bda1a86-8544-4d35-ac44-9921c32e6538","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_orban_viktor_parlament_kulturharc_birosagok_egeszsegugy_media_fopolgarmester_valasztas_szezonnyito","timestamp":"2018. szeptember. 17. 06:30","title":"Indul a parlamenti szezon: az Orbán által ígért új korszak egész pályás letámadást jelenthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77fbc07-e348-4f2c-8848-220a7f76d28c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ön szerint fontos a család, vagy inkább élne egy veremben kígyókkal?","shortLead":"Ön szerint fontos a család, vagy inkább élne egy veremben kígyókkal?","id":"20180915_Heteken_belul_jon_az_ujabb_nemzeti_konzultacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f77fbc07-e348-4f2c-8848-220a7f76d28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41bd675-ed63-44b3-8547-705a5ea715e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Heteken_belul_jon_az_ujabb_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2018. szeptember. 15. 14:05","title":"Heteken belül jön az újabb nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sadiq Khan londoni polgármester szerint újra népszavazásra kellene bocsátani Nagy-Britannia EU-ból való kilépésének az ügyét. A városvezető szerint a kormány nagyon rosszul kezeli a 2016-os Brexit-referendum utáni kilépési tárgyalásokat.","shortLead":"Sadiq Khan londoni polgármester szerint újra népszavazásra kellene bocsátani Nagy-Britannia EU-ból való kilépésének...","id":"20180916_Uj_Brexitnepszavazast_surget_a_londoni_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30513666-d056-4901-ba81-ebdfca163223","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Uj_Brexitnepszavazast_surget_a_londoni_polgarmester","timestamp":"2018. szeptember. 16. 11:32","title":"Új Brexit-népszavazást sürget a londoni polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]