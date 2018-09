Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b06bec9-c4a7-4062-88d4-53ac48cf7857","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A 77 éves Hélène Pastor alig lépett ki a kórház kapuján Nizzában, amikor egy lefűrészelt csövű puskával agyonlőtték. Sofőrje hasonló sorsra jutott. Egész Monaco felbolydult a négy éve elkövetett gyilkosság miatt. A per hétfőn kezdődött.","shortLead":"A 77 éves Hélène Pastor alig lépett ki a kórház kapuján Nizzában, amikor egy lefűrészelt csövű puskával agyonlőtték...","id":"20180917_Lengyelorszag_volt_konzulja_olethette_meg_anyosat_Monaco_leggazdagabb_asszonyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b06bec9-c4a7-4062-88d4-53ac48cf7857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e57961-b28f-482e-aeb2-2d8ca3e191f4","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Lengyelorszag_volt_konzulja_olethette_meg_anyosat_Monaco_leggazdagabb_asszonyat","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:45","title":"Lengyelország volt konzulja ölethette meg anyósát, Monaco leggazdagabb asszonyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az IKEA tervei szerint 7 év alatt a kiszállításhoz használt teljes járműflottájuk környezetbarát lesz, ennek első lépését jelentették be nemrég.","shortLead":"Az IKEA tervei szerint 7 év alatt a kiszállításhoz használt teljes járműflottájuk környezetbarát lesz, ennek első...","id":"20180917_ikea_elektromos_auto_kiszallitas_nagyvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1d9a85-3a5d-494a-8326-c066490ce122","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_ikea_elektromos_auto_kiszallitas_nagyvaros","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:26","title":"Olyat lép az IKEA, amit minden cég követhetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8350c6-4bda-409d-8f57-2c43886a2afb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Weather Channel megpróbálta megvédeni munkatársát, közölte, hogy a háttérben sétáló két ember az aszfalton haladt, míg a riporternek. Marc Seidelnek a csúszós füvön kellett kapaszkodnia. Nézzék meg a felvételt, hihető-e ez a magyarázat.","shortLead":"A Weather Channel megpróbálta megvédeni munkatársát, közölte, hogy a háttérben sétáló két ember az aszfalton haladt...","id":"20180916_Tuldramatizalta_a_hurrikant_a_bejelentkezesben_mogotte_egeszen_mast_lehetett_latni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb8350c6-4bda-409d-8f57-2c43886a2afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd039f2-3a7b-4380-ab05-281b76437a5e","keywords":null,"link":"/elet/20180916_Tuldramatizalta_a_hurrikant_a_bejelentkezesben_mogotte_egeszen_mast_lehetett_latni","timestamp":"2018. szeptember. 16. 09:08","title":"Túldramatizálta a hurrikánt a bejelentkezésben, mögötte egészen mást lehetett látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkástanácsok új megállapodásra várnak.","shortLead":"A munkástanácsok új megállapodásra várnak.","id":"20180917_Magasabb_beremeles_jon_az_allami_vallalatoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da13884b-184f-4332-9f23-089e28363dcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Magasabb_beremeles_jon_az_allami_vallalatoknal","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:46","title":"Magasabb béremelés jön az állami vállalatoknál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf0bc12-0b87-44bd-b0e6-944561dd7226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a júniusi uniós csúcson mondta azt a magyar miniszterelnök a francia köztársasági elnöknek, hogy kettejük csatája Európa jövőjéről szól, amit Orbán fog megnyerni.","shortLead":"Még a júniusi uniós csúcson mondta azt a magyar miniszterelnök a francia köztársasági elnöknek, hogy kettejük csatája...","id":"20180917_Orban_megmondta_Macronnak_hogy_haboruznak_de_o_fog_gyozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbf0bc12-0b87-44bd-b0e6-944561dd7226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2340203-a9eb-4eed-9bd8-b4c2e2d1d9f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orban_megmondta_Macronnak_hogy_haboruznak_de_o_fog_gyozni","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:48","title":"Orbán megmondta Macronnak, hogy háborúznak, de ő fog győzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa02e09e-c6ef-4fed-8ce4-d3542e1d1ec2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint kétszeresére lehetne növelni a csapadék mennyiségét a Szaharában nagy kiterjedésű napelem- és szélfarmok kiépítésével – állítják a kutatók, akik egy szimulációs modell segítségével vizsgálták meg, hogy milyen hatása lenne, ha a Föld legnagyobb sivatagjának egészét beborítanák szélturbinákkal és napelemekkel.","shortLead":"Több mint kétszeresére lehetne növelni a csapadék mennyiségét a Szaharában nagy kiterjedésű napelem- és szélfarmok...","id":"20180917_szahara_sivatag_aszaly_csapadek_mennyiseg_novelese_napelem_szelturbina_szimulacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa02e09e-c6ef-4fed-8ce4-d3542e1d1ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c3e885-9dd7-4a66-b819-7b4f48edfc5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_szahara_sivatag_aszaly_csapadek_mennyiseg_novelese_napelem_szelturbina_szimulacio","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:03","title":"\"Szó szerint ledöbbentünk\" – a tudósok megnézték, mi történne, ha napelemmel borítanák be a Szaharát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57fa1fc-18a5-4501-a8fa-b53bfb5e8de2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megfenyegette és a bevételt követelte az eladótól egy fiatal fiú Eleken, egy dohányboltban. A rendőrök egy órán belül elfogták és őrizetbe vették a gyanúsítottat.","shortLead":"Megfenyegette és a bevételt követelte az eladótól egy fiatal fiú Eleken, egy dohányboltban. A rendőrök egy órán belül...","id":"20180916_Nem_sikerult_a_rablas_es_meg_el_is_kaptak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a57fa1fc-18a5-4501-a8fa-b53bfb5e8de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4e3fe8-4da8-41e0-9907-ee8b42ca2c92","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Nem_sikerult_a_rablas_es_meg_el_is_kaptak","timestamp":"2018. szeptember. 16. 09:38","title":"Nem sikerült a rablás és még el is kapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49dbc24-7456-4e71-887b-c8b2c99c40cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ártándi rendőrök előállították a román férfit.","shortLead":"Az ártándi rendőrök előállították a román férfit.","id":"20180917_rendorseg_artandi_hataratkelo_mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d49dbc24-7456-4e71-887b-c8b2c99c40cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a722ceeb-6add-4404-bccf-3cf03989ccc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_rendorseg_artandi_hataratkelo_mercedes","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:21","title":"Trükkös módszerrel akart átjutni a határon egy román sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]