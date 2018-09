Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a00dfc7c-03bf-464d-81a1-3c5d3805250c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jelentős nyomravezetői díjat ajánlott fel Ausztrália Queensland állama annak, aki hasznos információkkal tud szolgálni annak a rejtélynek a megoldásához, hogyan kerültek tűk szupermarketekben kapható eprekbe.","shortLead":"Jelentős nyomravezetői díjat ajánlott fel Ausztrália Queensland állama annak, aki hasznos információkkal tud szolgálni...","id":"20180916_Eprekbe_szurt_tuk_tartjak_rettegesben_Queenslandet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a00dfc7c-03bf-464d-81a1-3c5d3805250c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189f3348-bb0f-4232-9465-5a3c8bc7fa15","keywords":null,"link":"/elet/20180916_Eprekbe_szurt_tuk_tartjak_rettegesben_Queenslandet","timestamp":"2018. szeptember. 16. 11:10","title":"Eprekbe szúrt tűk tartják rettegésben az ausztráliai Queenslandet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23657714-07a1-4477-9622-2c1e4ce21931","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció kormányellenes tüntetéssorozatot indított, az ellenzéki párt két európai parlamenti képviselője pedig hazaárulás miatt önfeljelentést tesz – közölte Molnár Csaba ügyvezető alelnök, EP-képviselő hétfőn sajtótájékoztatón, Budapesten.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció kormányellenes tüntetéssorozatot indított, az ellenzéki párt két európai parlamenti képviselője...","id":"20180917_Feljelentettek_magukat_a_DK_EPkepviseloi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23657714-07a1-4477-9622-2c1e4ce21931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98817ef-f038-4d13-8054-427e74e25a02","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Feljelentettek_magukat_a_DK_EPkepviseloi","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:08","title":"Feljelentették magukat a DK EP-képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f796c0-acb8-4503-a83a-7fc4ceb9b525","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétről hétre alámerülünk a kulturális hírfolyamba, hogy kiemeljünk egy kvízre való hírt. Ellenőrizze, hogy mire emlékszik az elmúlt hét napból!","shortLead":"Hétről hétre alámerülünk a kulturális hírfolyamba, hogy kiemeljünk egy kvízre való hírt. Ellenőrizze, hogy mire...","id":"20180914_Es_ezt_olvasta_Tesztelje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4f796c0-acb8-4503-a83a-7fc4ceb9b525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7175c40c-c23f-4499-9c58-0b742e0a1539","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_Es_ezt_olvasta_Tesztelje","timestamp":"2018. szeptember. 16. 08:45","title":"Fura adalék a Beatles-sztorihoz, betiltanak egy kiskutyát - olvasta ezeket? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbeff44e-ef53-4604-98a4-870914f4d3b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava információi szerint Orbán Viktor Kötcsén célul tűzte ki, hogy visszaveszik a magánszolgáltatóktól a drága technológiákat igénylő feladatokat. ","shortLead":"A Népszava információi szerint Orbán Viktor Kötcsén célul tűzte ki, hogy visszaveszik a magánszolgáltatóktól a drága...","id":"20180917_Allamositana_az_egeszsegugyi_diagnosztikai_ellatasokat_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbeff44e-ef53-4604-98a4-870914f4d3b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c083b4-56a2-4b1a-8de9-b65c6a46ee06","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Allamositana_az_egeszsegugyi_diagnosztikai_ellatasokat_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 17. 07:21","title":"Államosítaná az egészségügyi diagnosztikai ellátásokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6108e0-0539-4e11-83c7-64677c8c6650","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hetvenhét másodperccel javította meg a hétvégén a kenyai Eliud Kipchoge a maratoni táv világcsúcsát. Cikkünkben Ed Caesar újságíró maratonfutás világával foglalkozó könyvéből szemlézzük a kenyai futócsodával kapcsolatos részt.","shortLead":"Hetvenhét másodperccel javította meg a hétvégén a kenyai Eliud Kipchoge a maratoni táv világcsúcsát. Cikkünkben Ed...","id":"20180917_Szenzacios_maratoncsucs_mi_teszi_a_kenyaiakat_ilyen_kulonleges_futokka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd6108e0-0539-4e11-83c7-64677c8c6650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfb934d-7883-41b1-9675-8761f2260e72","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180917_Szenzacios_maratoncsucs_mi_teszi_a_kenyaiakat_ilyen_kulonleges_futokka","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:15","title":"Szenzációs maratoncsúcs: mi teszi a kenyaiakat ilyen különleges futókká?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"564b4672-8b3e-4aad-b251-01501f4d1e92","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Folyamatos tüntetést jelentett be Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke az Alkotmány utcába. A Sargentini-jelentés után összehívott nagy, közös baloldali demonstráció nem mozgatott meg sok embert, Gyurcsány saját becslése szerint 3-4 ezren jelenhettek meg. A hangulat is inkább lagymatag volt. Az MSZP és a Párbeszéd már az Európai Parlamenti választásra hangol.","shortLead":"Folyamatos tüntetést jelentett be Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke az Alkotmány utcába. A Sargentini-jelentés után...","id":"20180916_Gyurcsany_kedden_kimegyunk_az_utcara_es_ott_is_maradunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=564b4672-8b3e-4aad-b251-01501f4d1e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb303ebb-8cda-4981-8d09-9e10f7228a3e","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Gyurcsany_kedden_kimegyunk_az_utcara_es_ott_is_maradunk","timestamp":"2018. szeptember. 16. 17:16","title":"Gyurcsány: \"Kedden kimegyünk az utcára és ott is maradunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 25 ember vesztette életét a Fülöp-szigeteken a Manghut tájfun következtében: a 900 kilométer széles esőzónával és rendkívül erős széllel támadó vihar Kelet-Kína felé mozog tovább. Az USA-ban pusztító Florence 12 embert ölt meg eddig Észak-Karolinában.\r

","shortLead":"Legalább 25 ember vesztette életét a Fülöp-szigeteken a Manghut tájfun következtében: a 900 kilométer széles esőzónával...","id":"20180916_No_a_szupertviharok_aldozatainak_a_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79943f68-8d45-4d86-9737-a723ea13b734","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_No_a_szupertviharok_aldozatainak_a_szama","timestamp":"2018. szeptember. 16. 06:46","title":"Nő a szuperviharok áldozatainak a száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3f3c58-4b6b-4fd2-b052-772b9e3d9861","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat azt ígérte, hogy a civilek bevonásával alakul át a partszakasz, ehhez viszont saját civil szervezetet alapítottak.","shortLead":"Az önkormányzat azt ígérte, hogy a civilek bevonásával alakul át a partszakasz, ehhez viszont saját civil szervezetet...","id":"20180917_Van_nehany_problema_a_Romaipart_kozossegi_tervezeserol_szolo_projekttel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca3f3c58-4b6b-4fd2-b052-772b9e3d9861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d873578-8aa9-465f-ac4d-ec5aa75c86d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Van_nehany_problema_a_Romaipart_kozossegi_tervezeserol_szolo_projekttel","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:48","title":"Van néhány probléma a Római-part közösségi tervezési projektjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]