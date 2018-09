Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a22fe6e9-bbe4-41ef-ab8a-535c3a4f11a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AMG-nél úgy gondolták, hogy itt az ideje egy gyengébb és olcsóbb GT 4-Door Coupé bemutatásának. ","shortLead":"Az AMG-nél úgy gondolták, hogy itt az ideje egy gyengébb és olcsóbb GT 4-Door Coupé bemutatásának. ","id":"20180918_367_loeros_lett_a_mercedes_leggyengebb_porsche_panamera_rivalisa_negyajtos_kupe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a22fe6e9-bbe4-41ef-ab8a-535c3a4f11a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f77129-0814-4ba2-9bb7-c0c58380db7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180918_367_loeros_lett_a_mercedes_leggyengebb_porsche_panamera_rivalisa_negyajtos_kupe","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:21","title":"367 lóerős lett a Mercedes leggyengébb Porsche Panamera riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ad5072-a2c3-48cb-94c7-2023daa30f1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A titkárnőktől a topmenedzserekig kalkuláltak egy átlagot, eszerint a bankutca dolgozói 422.500 dollárt, azaz kb. 116 millió forintot visznek haza évente.","shortLead":"A titkárnőktől a topmenedzserekig kalkuláltak egy átlagot, eszerint a bankutca dolgozói 422.500 dollárt, azaz kb. 116...","id":"20180918_Tiz_eve_nem_kerestek_ennyit_a_Wall_Street_farkasai_es_titkarnoi_mint_most","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41ad5072-a2c3-48cb-94c7-2023daa30f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98563294-3bb3-461d-aaf5-5386600122d7","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Tiz_eve_nem_kerestek_ennyit_a_Wall_Street_farkasai_es_titkarnoi_mint_most","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:25","title":"Tíz éve nem kerestek ennyit a Wall Street farkasai és titkárnői, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3f3c58-4b6b-4fd2-b052-772b9e3d9861","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat azt ígérte, hogy a civilek bevonásával alakul át a partszakasz, ehhez viszont saját civil szervezetet alapítottak.","shortLead":"Az önkormányzat azt ígérte, hogy a civilek bevonásával alakul át a partszakasz, ehhez viszont saját civil szervezetet...","id":"20180917_Van_nehany_problema_a_Romaipart_kozossegi_tervezeserol_szolo_projekttel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca3f3c58-4b6b-4fd2-b052-772b9e3d9861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d873578-8aa9-465f-ac4d-ec5aa75c86d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Van_nehany_problema_a_Romaipart_kozossegi_tervezeserol_szolo_projekttel","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:48","title":"Van néhány probléma a Római-part közösségi tervezési projektjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d841ef3-631a-4a5c-8260-bd10dd3258ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre súlyosabb a munkaerőhiány, és ezt nem csak a cégek, de a lakosság is megérzi.","shortLead":"Egyre súlyosabb a munkaerőhiány, és ezt nem csak a cégek, de a lakosság is megérzi.","id":"20180917_Hiaba_keres_mesterembert_Nincs_egyedul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d841ef3-631a-4a5c-8260-bd10dd3258ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faced5d2-ac99-4813-961c-a63e27045d24","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Hiaba_keres_mesterembert_Nincs_egyedul","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:57","title":"Hiába keres mesterembert? Nincs egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514428d1-323a-4276-a660-75b84bc37f19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd reggel 14 embert vittek el a rendőrök testi kényszer alkalmazásával.","shortLead":"Kedd reggel 14 embert vittek el a rendőrök testi kényszer alkalmazásával.","id":"20180918_megint_tuntetoket_vittek_el_a_kossuth_terrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=514428d1-323a-4276-a660-75b84bc37f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffd3257-750b-4137-814e-72018247b6f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_megint_tuntetoket_vittek_el_a_kossuth_terrol","timestamp":"2018. szeptember. 18. 07:31","title":"Megint tüntetőket vittek el a Kossuth térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d4e879-d0e0-41ae-8e83-63872be3999a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy cateringes autó ütközött a felszállásra várakozó repülőnek, amellyel Áder János Bukarestbe utazott volna.","shortLead":"Egy cateringes autó ütközött a felszállásra várakozó repülőnek, amellyel Áder János Bukarestbe utazott volna.","id":"20180918_Egy_auto_ment_neki_Ader_repulogepenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1d4e879-d0e0-41ae-8e83-63872be3999a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95bc6859-e093-477c-bb10-0fce763b495a","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Egy_auto_ment_neki_Ader_repulogepenek","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:10","title":"Egy autó ment neki Áder repülőgépének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c25a9e-e599-49e4-82a2-ed5a9ae81e59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első ízben sikerült eszközhasználatot dokumentálni vadon élő madaraknál – derült ki egy új tanulmányból. Úgy tűnik, az Új-Zélandon élő hegyvidéki papagáj, maori nyelven kea, jóval okosabb lehet, mint azt eddig vélték.","shortLead":"Első ízben sikerült eszközhasználatot dokumentálni vadon élő madaraknál – derült ki egy új tanulmányból. Úgy tűnik...","id":"20180918_kea_hegyvideki_papagaj_eszkozhasznalat_vadon_elo_madarak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8c25a9e-e599-49e4-82a2-ed5a9ae81e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da307dda-f5e4-4e9f-ad0d-0d7d0cfbd92a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_kea_hegyvideki_papagaj_eszkozhasznalat_vadon_elo_madarak","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:40","title":"A kea sokkal okosabb, mint eddig gondolták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc830fa8-1ab1-4c33-b3fb-61a223ec539f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Még csak a bontásnál tartanak az Operaház felújítási munkálatai, pedig egy év múlva újra kellene nyitnia. Drágult is a beruházás, 14-ről akár 50 milliárdra is nőhet a végösszeg. A csúszás fő oka az, hogy még nem tisztázódott, milyen legyen a rekonstrukció.","shortLead":"Még csak a bontásnál tartanak az Operaház felújítási munkálatai, pedig egy év múlva újra kellene nyitnia. Drágult is...","id":"20180917_Meg_nem_tudjak_milyen_legyen_de_mar_negyszer_annyiba_kerul_az_Operahaz_felujitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc830fa8-1ab1-4c33-b3fb-61a223ec539f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f351c1-9ad4-48b2-ae2f-9f6d19566f20","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180917_Meg_nem_tudjak_milyen_legyen_de_mar_negyszer_annyiba_kerul_az_Operahaz_felujitasa","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:30","title":"Még nem tudják, milyen legyen, de már négyszer annyiba kerül az Operaház felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]