[{"available":true,"c_guid":"be64140c-e633-4e90-956c-1964f8688cd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a versenynek a szervezői a nézők biztonságával vélhetően egyetlen percig sem foglalkoztak.","shortLead":"Ennek a versenynek a szervezői a nézők biztonságával vélhetően egyetlen percig sem foglalkoztak.","id":"20180917_a_nap_videoja_need_for_speed_a_kozutakon_eletveszely_a_negyzeten_baleset_renault_seat_algeria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be64140c-e633-4e90-956c-1964f8688cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f072ef-c63a-4e0f-87d3-118d2c55c1e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_a_nap_videoja_need_for_speed_a_kozutakon_eletveszely_a_negyzeten_baleset_renault_seat_algeria","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:21","title":"A nap videója: Need for Speed a közutakon, életveszély a négyzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad69d056-f6e5-4355-b7c0-10483c7ca1d8","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Minden irodalmi művet ki lehet parodizálni, de csak akkor, ha ismerjük és szeretjük azokat – mondja a nemrég megjelent Sortalanság szerzője. Ördögh Ottó a kötelező irodalomnak állít görbe tükröt, és középiskolai tanárként állítja, humorral bármely szöveg közel hozható a gyerekekhez. Kell-e változtatni a kötelezőlistán? Van-e bármilyen keresnivalója a politikának az irodalmi életben? Mi az ember egyetlen isteni tulajdonsága? Interjú.","shortLead":"Minden irodalmi művet ki lehet parodizálni, de csak akkor, ha ismerjük és szeretjük azokat – mondja a nemrég megjelent...","id":"20180917_oktatas_parodia_irodalom_konyv_tanulas_diakok_erettsegi_tanitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad69d056-f6e5-4355-b7c0-10483c7ca1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c536fee3-55bb-42b9-b4bc-a40b236688c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180917_oktatas_parodia_irodalom_konyv_tanulas_diakok_erettsegi_tanitas","timestamp":"2018. szeptember. 17. 20:10","title":"\"Ne az döntsön, hogy most épp valaki jól fekszik az oktatásirányításnál, vagy sem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az óriáscég az orvosi célra szánt származékkal próbálkozik.","shortLead":"Az óriáscég az orvosi célra szánt származékkal próbálkozik.","id":"20180917_A_CocaCola_is_kannabiszos_uditot_keszul_gyartani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c1049c-389c-4f0b-a86c-e9f75c5f5981","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_A_CocaCola_is_kannabiszos_uditot_keszul_gyartani","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:56","title":"A Coca-Cola is kannabiszos üdítőt készül gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amikor pár hete Macron francia elnök Angela Merkellel találkozott, a közös sajtóértekezleten a francia elnök hangsúlyozottan láthatóvá tette a kamerák számára a karóráját. Ez, egy, a Lip cég által gyártott, 169 euróért kapható óra volt, amit bármelyik átlagosan kereső francia megvehet magának. ","shortLead":"Amikor pár hete Macron francia elnök Angela Merkellel találkozott, a közös sajtóértekezleten a francia elnök...","id":"20180918_Macron_55_ezer_forintos_oraval_a_csuklojan_paradezott_igy_gyujt_az_elnoki_palota_felujitasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571afd21-53f4-43a8-90a3-d1daec670b3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Macron_55_ezer_forintos_oraval_a_csuklojan_paradezott_igy_gyujt_az_elnoki_palota_felujitasara","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:04","title":"Macron 55 ezer forintos órával a csuklóján parádézott, így gyűjt az elnöki palota felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f88f28c-c124-49f2-b613-9888d214cd91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sérülés nem történt, de egy zavartan viselkedő nőt kórházba szállítottak.","shortLead":"Sérülés nem történt, de egy zavartan viselkedő nőt kórházba szállítottak.","id":"20180917_27_tuntetot_vittek_el_a_Kossuth_terrol_hajnalban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f88f28c-c124-49f2-b613-9888d214cd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72532225-8e07-4360-9c73-d973d1dcd2a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_27_tuntetot_vittek_el_a_Kossuth_terrol_hajnalban","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:19","title":"27 tüntetőt vittek el a Kossuth térről hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A 95-ös benzin 2 forinttal, a gázolaj 3 forinttal lesz olcsóbb.","shortLead":"A 95-ös benzin 2 forinttal, a gázolaj 3 forinttal lesz olcsóbb.","id":"20180917_400_forint_ala_csokken_a_benzin_ara_szerdan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb716a6-601f-475e-b2e1-b20cda8645c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_400_forint_ala_csokken_a_benzin_ara_szerdan","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:54","title":"400 forint alá csökken a benzin ára szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ea440d-5701-42d0-851e-abb6104efa97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kína déli részét vasárnap érte el a Mangkhut tájfun. 2 és fél millió embert telepítettek ki, Hongkongban több mint 200 ember sérültet láttak el a kórházakban, rengeteg fa kidőlt, ablakok törtek be, és számos épületet elöntött a víz. A szélvihar erejét jól szemlélti az alábbi videó, amelyet a szomszédos házból készített egy bizonyos Tai Kok Tsui, aki ezek szerint a figyelmeztetések ellenére sem hagyta el otthonát.","shortLead":"Kína déli részét vasárnap érte el a Mangkhut tájfun. 2 és fél millió embert telepítettek ki, Hongkongban több mint 200...","id":"20180917_daru_tajfun_hongkong_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49ea440d-5701-42d0-851e-abb6104efa97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc6042a-e978-411a-89a5-10b9e503a0c4","keywords":null,"link":"/elet/20180917_daru_tajfun_hongkong_video","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:20","title":"Toronyházat építő óriásdarut is ledöntött a tájfun Hongkongban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c782fd97-f7b5-41a0-98f9-26fd169c8cf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civil szervezetek ugyanis úgy látják, rájuk nem vonatkozik a szabályozás.","shortLead":"A civil szervezetek ugyanis úgy látják, rájuk nem vonatkozik a szabályozás.","id":"20180916_RTL_Klub_Nem_fizetnek_bevandorlasi_kulonadot_a_civilek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c782fd97-f7b5-41a0-98f9-26fd169c8cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f23c96-d7bd-4151-9efe-b989abb83af3","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_RTL_Klub_Nem_fizetnek_bevandorlasi_kulonadot_a_civilek","timestamp":"2018. szeptember. 16. 19:46","title":"RTL Klub: Nem fizetnek bevándorlási különadót a civilek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]