[{"available":true,"c_guid":"81cfbe70-d475-4db8-9b4c-d3cef8294505","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Augusztus végén rántotta le a leplet a Panasonic a legújabb fényképezőgépéről, szeptember közepén Magyarországon is bemutatkozott a készülék. A Lumix LX100 második generációs változata a kompakt fényképezőgépek piacát igyekszik felrázni.","shortLead":"Augusztus végén rántotta le a leplet a Panasonic a legújabb fényképezőgépéről, szeptember közepén Magyarországon is...","id":"20180918_panasonic_lumix_lx100ii_kompakt_fenykepezogep_specifikacio_arak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81cfbe70-d475-4db8-9b4c-d3cef8294505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b489f7-f8ee-498a-891d-daaa02491a10","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_panasonic_lumix_lx100ii_kompakt_fenykepezogep_specifikacio_arak","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:03","title":"A Panasonic új fotógépe felrázná a kompakt fényképezők piacát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b3a52b-11ce-4ecc-a39c-57528d1123a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A látogatókat és a környéken élőket zavarta, hogy a sörbiciklikkel közlekedők rendszeresen hangoskodnak és szemetelnek.","shortLead":"A látogatókat és a környéken élőket zavarta, hogy a sörbiciklikkel közlekedők rendszeresen hangoskodnak és szemetelnek.","id":"20180917_Kitiltottak_a_beerbikeokat_a_Nepszigetrol_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45b3a52b-11ce-4ecc-a39c-57528d1123a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3686a9-22e2-4137-881b-ec6c69379342","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Kitiltottak_a_beerbikeokat_a_Nepszigetrol_is","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:50","title":"Kitiltották a beerbike-okat a Népszigetről is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 12 éve kiszivárgott őszödi beszédről készített felmérést a Nézőpont Intézet. Egyre több embernek tetszenek az akkor elmondott szavak.","shortLead":"A 12 éve kiszivárgott őszödi beszédről készített felmérést a Nézőpont Intézet. Egyre több embernek tetszenek az akkor...","id":"20180917_A_valasztok_otode_nem_tudja_ki_mondta_az_oszodi_beszedet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb5663b-95de-4d73-8757-0b3ab266e378","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_A_valasztok_otode_nem_tudja_ki_mondta_az_oszodi_beszedet","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:39","title":"A választók ötöde nem tudja, ki mondta az őszödi beszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b825421e-182d-4de1-9728-11ebe07b0994","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz éven belül sikerülhet reprodukálni a mamutokat, de más kihalt fajok klónozásával is próbálkoznak Jakutföldön.","shortLead":"Tíz éven belül sikerülhet reprodukálni a mamutokat, de más kihalt fajok klónozásával is próbálkoznak Jakutföldön.","id":"20180918_Mamutot_klonoznak_az_oroszok_hogy_a_sajat_Jegkorszak_Parkjukban_mutogassak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b825421e-182d-4de1-9728-11ebe07b0994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d881d915-acf6-4a88-827e-2f1559b21843","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Mamutot_klonoznak_az_oroszok_hogy_a_sajat_Jegkorszak_Parkjukban_mutogassak","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:14","title":"Mamutot klónoznak, hogy a saját Jégkorszak Parkjukban mutogassák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Karolina kormányzója szerint a vihar teljesen tönkreteheti államát.","shortLead":"Észak-Karolina kormányzója szerint a vihar teljesen tönkreteheti államát.","id":"20180916_Amerikai_tropusi_vihar_A_legrosszabb_meg_csak_most_kovetkezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202d194d-3be8-4531-9c0f-aab4a591b3cd","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Amerikai_tropusi_vihar_A_legrosszabb_meg_csak_most_kovetkezik","timestamp":"2018. szeptember. 16. 21:10","title":"Amerikai trópusi vihar: \"A legrosszabb még csak most következik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ütések, rúgások, gumibotozás, kutyaharapás. Több menekült szerint ezt kapja az a magyar rendőröktől, aki átlépi a határkerítést. Elkészült az Európa Tanács jelentése, a hvg.hu pedig elsőként ismerteti a tartalmát. A kormány szerint a rendőrök minden jogszabályt betartanak, a menekültek pedig talán inkább egymást verik, onnan a sérülések.","shortLead":"Ütések, rúgások, gumibotozás, kutyaharapás. Több menekült szerint ezt kapja az a magyar rendőröktől, aki átlépi...","id":"20180918_Europa_Tanacs_verik_es_kinozzak_a_menekulteket_a_magyar_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e17f3db-8e1e-4956-a417-c929f87e48d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Europa_Tanacs_verik_es_kinozzak_a_menekulteket_a_magyar_rendorok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 05:00","title":"Kíméletlen jelentést adott ki az ET: Verik és kínozzák a menekülteket a magyar rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ba6c9f-bb68-4de1-b167-e44d97e8bffd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rossz infrastruktúra és a nem megfelelő óvintézkedések csak fokozzák a pusztítást, a mostanihoz hasonló tragédia 2012 óta nem volt.","shortLead":"A rossz infrastruktúra és a nem megfelelő óvintézkedések csak fokozzák a pusztítást, a mostanihoz hasonló tragédia 2012...","id":"20180918_Tobb_mint_szazan_meghaltak_az_arvizek_miatt_Nigeriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31ba6c9f-bb68-4de1-b167-e44d97e8bffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f56a4f-2796-4703-bc62-d56c648f0cf8","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Tobb_mint_szazan_meghaltak_az_arvizek_miatt_Nigeriaban","timestamp":"2018. szeptember. 18. 05:18","title":"Több mint százan meghaltak az árvizek miatt Nigériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08a2e63-6981-4cab-8864-b646728aaecd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy Budapestre tartó személyvonat elgázolt egy embert a nyílt pályán, 20-30 perces késésre kell számítani.","shortLead":"Egy Budapestre tartó személyvonat elgázolt egy embert a nyílt pályán, 20-30 perces késésre kell számítani.","id":"20180918_Halalos_gazolas_volt_a_XVII_keruletben_kesnek_a_vonatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e08a2e63-6981-4cab-8864-b646728aaecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f1b7fe-9d1b-44ef-abfd-292865cb7034","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Halalos_gazolas_volt_a_XVII_keruletben_kesnek_a_vonatok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:23","title":"Halálos gázolás volt a XVII. kerületben, késnek a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]