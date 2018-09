Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f83c8fc-acbb-439b-bfd1-d3bebc666918","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németország polgárai a migrációról évek óta folyó vita ellenére pozitívan tekintenek a multikulturális társdalomra – ez derült ki a 2015 óta végzett első átfogó felmérésből. ","shortLead":"Németország polgárai a migrációról évek óta folyó vita ellenére pozitívan tekintenek a multikulturális társdalomra –...","id":"20180917_A_nemetek_tobbsege_tamogatja_a_multikulturat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f83c8fc-acbb-439b-bfd1-d3bebc666918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7d2025-a4bc-44ce-b4c9-7a46d64e5197","keywords":null,"link":"/vilag/20180917_A_nemetek_tobbsege_tamogatja_a_multikulturat","timestamp":"2018. szeptember. 17. 18:44","title":"A németek többsége támogatja a multikultúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc09ada-2564-413d-9bf7-dc04ea7b244f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az edinburgh-i állatkertben aggódnak a két óriáspandáért, mert a nőstény és a hím emlősök nem akarnak egymással szaporodni. Ezért radikális döntést hoztak az állatkert vezetői: a meghitt hangulat kedvéért kitiltották a rikító láthatósági mellényeket. ","shortLead":"Az edinburgh-i állatkertben aggódnak a két óriáspandáért, mert a nőstény és a hím emlősök nem akarnak egymással...","id":"20180917_Megoli_a_pandaromantikat_a_lathatosagi_melleny_hasznalata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbc09ada-2564-413d-9bf7-dc04ea7b244f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a92de25-ca16-49ea-b027-d69bc602637d","keywords":null,"link":"/elet/20180917_Megoli_a_pandaromantikat_a_lathatosagi_melleny_hasznalata","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:51","title":"Megöli a pandaromantikát a láthatósági mellény használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Világ Év Autója címet mindig áprilisban osztja ki a zsűri, a bő keretet azonban már szeptember környékén meghirdetik. Most közzétették a 2019-es listát.","shortLead":"A Világ Év Autója címet mindig áprilisban osztja ki a zsűri, a bő keretet azonban már szeptember környékén meghirdetik...","id":"20180917_vilag_ev_autoja_wcoty_a_vilag_legjobb_autoja_jeloltek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0caa88a2-e697-4ad4-85fe-2772fcfad867","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_vilag_ev_autoja_wcoty_a_vilag_legjobb_autoja_jeloltek","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:41","title":"Ezek az autók lehetnek a világ legjobb autói – ön melyiket választaná?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A néppárti politikus kifogásolta, hogy európai vezetők nyilvánosan bírálják Orbánt, ugyanakkor nem vitatják meg egymással érveiket. ","shortLead":"A néppárti politikus kifogásolta, hogy európai vezetők nyilvánosan bírálják Orbánt, ugyanakkor nem vitatják meg...","id":"20180916_Weber_Europa_politikusainak_szembe_kell_nezniuk_Orbannal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2edac1-8f52-4304-b767-2729efe05658","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Weber_Europa_politikusainak_szembe_kell_nezniuk_Orbannal","timestamp":"2018. szeptember. 16. 21:04","title":"Weber: Európa politikusainak szembe kell nézniük Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"564b4672-8b3e-4aad-b251-01501f4d1e92","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Folyamatos tüntetést jelentett be Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke az Alkotmány utcába. A Sargentini-jelentés után összehívott nagy, közös baloldali demonstráció nem mozgatott meg sok embert, Gyurcsány saját becslése szerint 3-4 ezren jelenhettek meg. A hangulat is inkább lagymatag volt. Az MSZP és a Párbeszéd már az Európai Parlamenti választásra hangol.","shortLead":"Folyamatos tüntetést jelentett be Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke az Alkotmány utcába. A Sargentini-jelentés után...","id":"20180916_Gyurcsany_kedden_kimegyunk_az_utcara_es_ott_is_maradunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=564b4672-8b3e-4aad-b251-01501f4d1e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb303ebb-8cda-4981-8d09-9e10f7228a3e","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Gyurcsany_kedden_kimegyunk_az_utcara_es_ott_is_maradunk","timestamp":"2018. szeptember. 16. 17:16","title":"Gyurcsány: \"Kedden kimegyünk az utcára és ott is maradunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ba6c9f-bb68-4de1-b167-e44d97e8bffd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rossz infrastruktúra és a nem megfelelő óvintézkedések csak fokozzák a pusztítást, a mostanihoz hasonló tragédia 2012 óta nem volt.","shortLead":"A rossz infrastruktúra és a nem megfelelő óvintézkedések csak fokozzák a pusztítást, a mostanihoz hasonló tragédia 2012...","id":"20180918_Tobb_mint_szazan_meghaltak_az_arvizek_miatt_Nigeriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31ba6c9f-bb68-4de1-b167-e44d97e8bffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f56a4f-2796-4703-bc62-d56c648f0cf8","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Tobb_mint_szazan_meghaltak_az_arvizek_miatt_Nigeriaban","timestamp":"2018. szeptember. 18. 05:18","title":"Több mint százan meghaltak az árvizek miatt Nigériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1de6ae-7b8f-4f53-a798-8e84bcab9dd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2015 óta a palesztinok már több mint 50 izraelit öltek meg a térségben.","shortLead":"2015 óta a palesztinok már több mint 50 izraelit öltek meg a térségben.","id":"20180916_Ujabb_palesztin_terrortamadas_leszurtak_egy_negygyermekes_csaladapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a1de6ae-7b8f-4f53-a798-8e84bcab9dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bd3c30-e5a7-4ec1-b999-a2d50d455a88","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Ujabb_palesztin_terrortamadas_leszurtak_egy_negygyermekes_csaladapat","timestamp":"2018. szeptember. 16. 17:20","title":"Újabb palesztin terrortámadás: leszúrtak egy négygyermekes családapát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20203ab-1589-48d8-96d0-4958e4507a7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180916_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_valtozasa_kilyukaszthtatlan_biciklikerek_uj_iphone_xs_max_xr_bejelentes_windows_7_tamogatas_hosszabbitas_mesterseges_intelligencia_seti_radiohullamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d20203ab-1589-48d8-96d0-4958e4507a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c741b793-8e3e-411d-a02f-52cc306bf6cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180916_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_valtozasa_kilyukaszthtatlan_biciklikerek_uj_iphone_xs_max_xr_bejelentes_windows_7_tamogatas_hosszabbitas_mesterseges_intelligencia_seti_radiohullamok","timestamp":"2018. szeptember. 16. 12:00","title":"Ez történt: megszavazták az új EU-s szabályt – befagyasztják a mémgyártást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]