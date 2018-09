Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5baaca4-cb48-4f1b-a548-3779dd2ddd05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője szerint a családalapítás mindenkinek saját döntése, ott nincs helye a politikának.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője szerint a családalapítás mindenkinek saját döntése, ott nincs helye a politikának.","id":"20180917_Kocsis_Mate_nem_volt_szerencses_Hoppal_Peter_Facebookposztja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5baaca4-cb48-4f1b-a548-3779dd2ddd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b994f132-2761-4732-8432-44b43df776d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Kocsis_Mate_nem_volt_szerencses_Hoppal_Peter_Facebookposztja","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:29","title":"Kocsis Máté: nem volt szerencsés Hoppál Péter Facebook-posztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ff7cab-98ec-4174-898f-aacc43595239","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Marica Cross teljes titokban küzdött meg a betegséggel, arról most először beszélt rajongóinak.","shortLead":"Marica Cross teljes titokban küzdött meg a betegséggel, arról most először beszélt rajongóinak.","id":"20180917_Rakos_lett_a_Szuletett_felesegek_sztarja_de_legyozte_a_betegseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2ff7cab-98ec-4174-898f-aacc43595239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2aec55-efe3-4324-aaf7-7bd03cb761ef","keywords":null,"link":"/kultura/20180917_Rakos_lett_a_Szuletett_felesegek_sztarja_de_legyozte_a_betegseget","timestamp":"2018. szeptember. 17. 20:10","title":"Rákos lett a Született feleségek sztárja, de legyőzte a betegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1bf914-1052-4fd8-99fb-d60018dcef72","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyilkosság vádjával őrizetbe vettek egy férfit az USA-beli Iowában, miután egy helyi golfpályán holtan találtak egy ismert spanyol golfozó nőt, Celia Barquín Arozamenát.","shortLead":"Gyilkosság vádjával őrizetbe vettek egy férfit az USA-beli Iowában, miután egy helyi golfpályán holtan találtak...","id":"20180918_A_golfpalyan_gyilkolhattak_meg_egy_22_eves_bajnokot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e1bf914-1052-4fd8-99fb-d60018dcef72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8e23a6-3bc6-46de-9c64-cfa6c30d145d","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_A_golfpalyan_gyilkolhattak_meg_egy_22_eves_bajnokot","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:20","title":"A golfpályán gyilkolhattak meg egy 22 éves bajnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a5f2d7-36b3-48e6-9b55-5c29b5ecdca2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy A lepkegyűjtő és egy Dolgok, amikért érdemes élni című előadást megtartanak. 