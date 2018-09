Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Így kettő helyet három forgalmi sávot használhatnak majd a pályán közlekedők, míg délen tartanak a felújítások.","shortLead":"Így kettő helyet három forgalmi sávot használhatnak majd a pályán közlekedők, míg délen tartanak a felújítások.","id":"20180919_Enyhitenek_kicsit_az_autosok_szenvedesen_megnyitnak_egy_uj_savot_az_M0ason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6ce307-2db0-439f-b746-af9102e39c9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_Enyhitenek_kicsit_az_autosok_szenvedesen_megnyitnak_egy_uj_savot_az_M0ason","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:08","title":"Enyhítenek kicsit az autósok szenvedésén, megnyitnak egy új sávot az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"75 év alatt tudják majd törleszteni a teljes összeget a költségvetésnek.","shortLead":"75 év alatt tudják majd törleszteni a teljes összeget a költségvetésnek.","id":"20180918_Reszletekben_fizetheti_vissza_Salvini_partja_a_csalas_miatt_megallapitott_tartozasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13045c70-6dfa-42f4-91da-38c3053748f7","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Reszletekben_fizetheti_vissza_Salvini_partja_a_csalas_miatt_megallapitott_tartozasat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 20:16","title":"Részletekben fizetheti vissza Salvini pártja a csalás miatt megállapított tartozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d25f34-64fa-4c24-adf7-2336d4c86b9b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először mutatott ki részecskenyomokat a világ legnagyobb folyékony argon neutrínó detektora. Az európai részecskefizikai kutatóközpontban (CERN) épített hatalmas szerkezet az egyik prototípusa egy sokkal nagyobb detektornak, amely majd az Egyesült Államokban valósul meg.","shortLead":"Először mutatott ki részecskenyomokat a világ legnagyobb folyékony argon neutrínó detektora. Az európai...","id":"20180919_cern_neutrinodetektor_dune_kiserlet_reszecskek_ionizacios_nyoma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d25f34-64fa-4c24-adf7-2336d4c86b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e865e1ca-a56a-409c-8028-09b918a826d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_cern_neutrinodetektor_dune_kiserlet_reszecskek_ionizacios_nyoma","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:03","title":"Először mutatta ki a titokzatos részecskék nyomát a CERN új neutrínódetektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ff7cab-98ec-4174-898f-aacc43595239","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Marica Cross teljes titokban küzdött meg a betegséggel, arról most először beszélt rajongóinak.","shortLead":"Marica Cross teljes titokban küzdött meg a betegséggel, arról most először beszélt rajongóinak.","id":"20180917_Rakos_lett_a_Szuletett_felesegek_sztarja_de_legyozte_a_betegseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ff7cab-98ec-4174-898f-aacc43595239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2aec55-efe3-4324-aaf7-7bd03cb761ef","keywords":null,"link":"/kultura/20180917_Rakos_lett_a_Szuletett_felesegek_sztarja_de_legyozte_a_betegseget","timestamp":"2018. szeptember. 17. 20:10","title":"Rákos lett a Született feleségek sztárja, de legyőzte a betegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Súlyos következtetésekre jutott egy nemrég zárult, Ukrajna, Szlovákia, Románia és Magyarország tanárait vizsgáló kutatás: a tanárok komolyan diszkriminálják a gyerekeket pusztán nyelvhasználatuk alapján.","shortLead":"Súlyos következtetésekre jutott egy nemrég zárult, Ukrajna, Szlovákia, Románia és Magyarország tanárait vizsgáló...","id":"20180918_A_tanarok_tobbsege_diszkriminal_az_orakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa144dee-0e79-4176-8f13-987b115eaad2","keywords":null,"link":"/elet/20180918_A_tanarok_tobbsege_diszkriminal_az_orakon","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:47","title":"Térségi vizsgálat: a tanárok többsége diszkriminál az órákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem volt pénze a vállalatnak, ezért a vezetője a vád szerint hamis papírokkal vett fel 547 millió forint kölcsönt.","shortLead":"Nem volt pénze a vállalatnak, ezért a vezetője a vád szerint hamis papírokkal vett fel 547 millió forint kölcsönt.","id":"20180918_Evekre_bortonbe_kuldenek_az_egyik_tavkozlesi_ceg_vezetojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f06f9e-a6b7-4ce6-856c-670d327a7d48","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Evekre_bortonbe_kuldenek_az_egyik_tavkozlesi_ceg_vezetojet","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:52","title":"Évekre börtönbe küldenék az egyik távközlési cég vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi első alapoktól villanyautónak szánt modellje valahova a Q5 és a Q7 közé ékelődik be. ","shortLead":"Az Audi első alapoktól villanyautónak szánt modellje valahova a Q5 és a Q7 közé ékelődik be. ","id":"20180918_feszultsegkelto_itt_az_elso_tisztan_elektromos_audi_az_etron_divatterepjaro_mercedes_eqc_tesla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3c22e7-6d7b-492b-aeeb-9a6996d4d455","keywords":null,"link":"/cegauto/20180918_feszultsegkelto_itt_az_elso_tisztan_elektromos_audi_az_etron_divatterepjaro_mercedes_eqc_tesla","timestamp":"2018. szeptember. 18. 08:21","title":"Feszültségkeltő: itt az első tisztán elektromos Audi, az e-tron divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ellopott egy Tesla Model 3-at, majd 1600 km-t autózott vele az a tolvaj, aki a mobiltelefonja segítségével nyitotta ki és indította be valaki más autóját.","shortLead":"Ellopott egy Tesla Model 3-at, majd 1600 km-t autózott vele az a tolvaj, aki a mobiltelefonja segítségével nyitotta ki...","id":"20180918_tesla_model_3_lopas_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622c763a-fce1-4a11-9e8c-28dda54b0561","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_tesla_model_3_lopas_okostelefon","timestamp":"2018. szeptember. 18. 08:03","title":"Kulcs nélkül, csupán egy telefonnal loptak el egy Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]