[{"available":true,"c_guid":"0c6a3123-a132-4aba-aa3c-9c55353e5d15","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"16 év óta most nőttek a legintenzívebben a Hennes & Mauritz AB részvényei. A svéd divatcég értékesítési adatai az elemzőket is meglepték, akik szerint lehet, hogy a H&M végre túljutott a krízisen.","shortLead":"16 év óta most nőttek a legintenzívebben a Hennes & Mauritz AB részvényei. A svéd divatcég értékesítési adatai...","id":"20180917_Sajat_hajanal_fogva_huzta_ki_magat_a_HM_a_bajbol__On_is_segitett_nekik_mikor_leertekelt_ruhat_vasarolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c6a3123-a132-4aba-aa3c-9c55353e5d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dc4ea5-ec55-4e13-b184-a1ac99745a3d","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Sajat_hajanal_fogva_huzta_ki_magat_a_HM_a_bajbol__On_is_segitett_nekik_mikor_leertekelt_ruhat_vasarolt","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:09","title":"Saját hajánál fogva húzta ki magát a H&M a bajból – Ön is segített nekik, mikor leértékelt ruhát vásárolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac49187d-e3e2-4790-a068-68dd28fff53d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan is leleplezték a Seat csúcsmodelljét, mely a népszerű Ateca nagytestvérének tekinthető és még a Skoda Kodiaqnál is nagyobb egy kicsit.","shortLead":"Hivatalosan is leleplezték a Seat csúcsmodelljét, mely a népszerű Ateca nagytestvérének tekinthető és még a Skoda...","id":"20180919_seat_tarraco_hetszemelyes_divatterepjaro_suv_spanyol_volkswagen_tiguan_allspace","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac49187d-e3e2-4790-a068-68dd28fff53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d65225c-84ae-4c67-8cad-0cdc7c9aefa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_seat_tarraco_hetszemelyes_divatterepjaro_suv_spanyol_volkswagen_tiguan_allspace","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:21","title":"Itt a Seat Tarraco, a spanyolok 7 üléses új divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef034e9c-a3a4-42d8-a879-24e674079a34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem győzték meg a történetek.","shortLead":"Nem győzték meg a történetek.","id":"20180918_Sean_Penn_aggodik_hogy_a_Me_Too_szetvalasztja_a_noket_es_a_ferfiakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef034e9c-a3a4-42d8-a879-24e674079a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41c76ec-440b-4c13-8102-2dbe472c58a4","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Sean_Penn_aggodik_hogy_a_Me_Too_szetvalasztja_a_noket_es_a_ferfiakat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:23","title":"Sean Penn aggódik, hogy a Me Too szétválasztja a nőket és a férfiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd73da8-0bb9-41f7-b297-56845f8f86e4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Több mint kétéves csúszásban van a paksi bővítés, és semmi jele annak, hogy a kormány gyorsítaná a projektet. Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor moszkvai tárgyalása után a magyar miniszterelnök azt mondta, száz százalékban elkötelezettek, de egyre több jel utal arra, ez nem feltétlenül van így.","shortLead":"Több mint kétéves csúszásban van a paksi bővítés, és semmi jele annak, hogy a kormány gyorsítaná a projektet. Vlagyimir...","id":"20180918_paksi_atomeromu_bovitese_csuszas_keses_roszatom_orban_putyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fd73da8-0bb9-41f7-b297-56845f8f86e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3902be36-45dc-438b-9afc-b0ebf4bdf686","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_paksi_atomeromu_bovitese_csuszas_keses_roszatom_orban_putyin","timestamp":"2018. szeptember. 18. 17:32","title":"Csak két dolgot nem tudunk Paks II.-ről: kész lesz-e valaha és mennyibe fáj majd nekünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2c55a8-f824-44c5-ba3b-f4d24432205a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előterjesztések között szerepel többek között a lex CEU eltörlése, és az Isztambuli Egyezmény ratifikálása is.","shortLead":"Az előterjesztések között szerepel többek között a lex CEU eltörlése, és az Isztambuli Egyezmény ratifikálása is.","id":"20180918_19_torvenyjavaslatot_terjesztett_be_az_MSZP_a_demokracia_helyreallitasa_erdekeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd2c55a8-f824-44c5-ba3b-f4d24432205a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a923df41-7c66-4d59-ad56-23301ea4a7b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_19_torvenyjavaslatot_terjesztett_be_az_MSZP_a_demokracia_helyreallitasa_erdekeben","timestamp":"2018. szeptember. 18. 18:13","title":"19 törvényjavaslatot terjesztett be az MSZP a demokrácia helyreállítása érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3814465-4238-4054-9cd9-0d86a14bf458","c_author":"BWT","category":"brandcontent","description":"Sokszor bele sem gondolunk, de óriási mennyiségű pénzt költünk el feleslegesen háztartásunk menedzselése során. Pedig számos ilyen jellegű költséget megúszhatunk, de legalábbis komolyan csökkenthetünk pár okos trükkel. Lássuk, mire érdemes figyelni.","shortLead":"Sokszor bele sem gondolunk, de óriási mennyiségű pénzt költünk el feleslegesen háztartásunk menedzselése során. Pedig...","id":"20180913_Tudta_hogy_par_aprosaggal_rengeteget_sporolhat_a_haztartasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3814465-4238-4054-9cd9-0d86a14bf458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d360debc-5d1a-4588-bb9a-e465f4cfffdd","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180913_Tudta_hogy_par_aprosaggal_rengeteget_sporolhat_a_haztartasban","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:30","title":"Tudta, hogy pár aprósággal rengeteget spórolhat a háztartásban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Közgyűlés összehívását szorgalmazzák azok az aktív és volt teniszezők, akik az utóbbi időben többször kritizálták a Magyar Teniszszövetség működését. Temesvári Andrea, Markovits László, Sávolt Attila, Fucsovics Team és Babos Csaba szerint egy ilyen eseményen lehetne nyíltan beszélni a konkrét problémákról.","shortLead":"Közgyűlés összehívását szorgalmazzák azok az aktív és volt teniszezők, akik az utóbbi időben többször kritizálták...","id":"20180918_fucsovics_babos_teniszszovetseg_kozgyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc61da7-033a-44e2-bb32-f4cea792b104","keywords":null,"link":"/sport/20180918_fucsovics_babos_teniszszovetseg_kozgyules","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:25","title":"Fucsovicsék újra tüzelnek, a teniszszövetség \"újabb ügyeiről\" írnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5595f52-087a-4e5c-98cd-88dc845de8c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van, ahol inkább kokacserjét termesztenek.","shortLead":"Van, ahol inkább kokacserjét termesztenek.","id":"20180919_Melyponton_a_kave_ara_de_ennek_nem_mindenki_orul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5595f52-087a-4e5c-98cd-88dc845de8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51743b27-8ab0-4a24-8d21-a1b30acde8af","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Melyponton_a_kave_ara_de_ennek_nem_mindenki_orul","timestamp":"2018. szeptember. 19. 07:15","title":"Mélyponton a kávé ára, de ennek nem mindenki örül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]