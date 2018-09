Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6ee2fb8-9c06-4d52-9d11-e5d9ef716962","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt perelik be, aki először nyilvánosságra hozta a történetet úgy, hogy a két sportoló beazonosítható volt. ","shortLead":"Azt perelik be, aki először nyilvánosságra hozta a történetet úgy, hogy a két sportoló beazonosítható volt. ","id":"20180918_Szemelyisegi_jogi_pert_inditanak_a_szexualis_eroszakkal_megvadolt_vizilabdazok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6ee2fb8-9c06-4d52-9d11-e5d9ef716962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13511a11-f2fd-4649-bf1e-84a3ddbe1217","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Szemelyisegi_jogi_pert_inditanak_a_szexualis_eroszakkal_megvadolt_vizilabdazok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 22:47","title":"Személyiségi jogi pert indítanak a szexuális erőszakkal megvádolt vízilabdázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amikor pár hete Macron francia elnök Angela Merkellel találkozott, a közös sajtóértekezleten a francia elnök hangsúlyozottan láthatóvá tette a kamerák számára a karóráját. Ez, egy, a Lip cég által gyártott, 169 euróért kapható óra volt, amit bármelyik átlagosan kereső francia megvehet magának. ","shortLead":"Amikor pár hete Macron francia elnök Angela Merkellel találkozott, a közös sajtóértekezleten a francia elnök...","id":"20180918_Macron_55_ezer_forintos_oraval_a_csuklojan_paradezott_igy_gyujt_az_elnoki_palota_felujitasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571afd21-53f4-43a8-90a3-d1daec670b3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Macron_55_ezer_forintos_oraval_a_csuklojan_paradezott_igy_gyujt_az_elnoki_palota_felujitasara","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:04","title":"Macron 55 ezer forintos órával a csuklóján parádézott, így gyűjt az elnöki palota felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aed03a4-ef0c-4778-819c-4e95339a1079","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország szerint egyértelműen Izrael felelős azért, hogy a szíriai légvédelem hétfő este lelőtt egy orosz Il–20-as felderítő gépet: Moszkva vádjai szerint a szíriaiak azért nyitottak tüzet a gépre, mert mögötte egy szíriai célpontot támadó izraeli vadászgép rejtőzködött. Izrael sajnálkozik, viszont a felelősséget Damaszkuszra hárítja. Moszkva ellenlépéseket ígér.","shortLead":"Oroszország szerint egyértelműen Izrael felelős azért, hogy a szíriai légvédelem hétfő este lelőtt egy orosz Il–20-as...","id":"20180918_A_Sziriaban_lelott_orosz_gep_moge_bujt_egy_izraeli_F16","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aed03a4-ef0c-4778-819c-4e95339a1079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8826c7-822d-4de2-b845-325d51f15b9d","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_A_Sziriaban_lelott_orosz_gep_moge_bujt_egy_izraeli_F16","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:12","title":"A Szíriában lelőtt orosz gép mögé bújt egy izraeli F–16?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfő elismételte múlt heti állításait az informális EU-csúcs előtt is. Szerencséje van, mert legalább a Sargentini-jelentés miatt nem kell most magyarázkodnia.","shortLead":"A kormányfő elismételte múlt heti állításait az informális EU-csúcs előtt is. Szerencséje van, mert legalább...","id":"20180919_Orban_Salzburgban_a_Fidesz_az_EPP_legsikeresebb_partja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7694f64-55fd-4e12-bb18-e46ba4b28889","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Orban_Salzburgban_a_Fidesz_az_EPP_legsikeresebb_partja","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:13","title":"Orbán Salzburgban: a Fidesz az EPP legsikeresebb pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef298465-af24-404d-862f-094795c23b42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a Mercedesnek a sofőrjét a jelek szerint nem igazán hatották meg az aszfalton lévő felfestések.","shortLead":"Ennek a Mercedesnek a sofőrjét a jelek szerint nem igazán hatották meg az aszfalton lévő felfestések.","id":"20180919_a_nap_fotoja_a_pofatlan_parkolas_magasiskolaja_szekesfehervaron_mercedes_etterem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef298465-af24-404d-862f-094795c23b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f06e1b-fd50-4c9b-af49-bb1d81152565","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_a_nap_fotoja_a_pofatlan_parkolas_magasiskolaja_szekesfehervaron_mercedes_etterem","timestamp":"2018. szeptember. 19. 06:41","title":"A nap fotója: a pofátlan parkolás magasiskolája Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf96a88-d8a0-418c-bad3-eb6586ba1b69","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Világfalu lakói vagyunk, egyesítenünk kell az erőfeszítéseinket a mesterséges intelligencia terén- ezt hangsúlyozta Sanghajban a Mesterséges Intelligencia Világkonferenciájának megnyitóján Liu Ho miniszterelnök-helyettes. ","shortLead":"Világfalu lakói vagyunk, egyesítenünk kell az erőfeszítéseinket a mesterséges intelligencia terén- ezt hangsúlyozta...","id":"20180918_Mi_lesz_a_szerenyebb_kepessegu_politikusokkal_ha_oda_is_betor_a_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cf96a88-d8a0-418c-bad3-eb6586ba1b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5a3a9a-bfdd-4481-989c-cd59c5eba8a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Mi_lesz_a_szerenyebb_kepessegu_politikusokkal_ha_oda_is_betor_a_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:36","title":"Mi lesz a szerényebb képességű politikusokkal, ha oda is betör a mesterséges intelligencia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hosszan sorolta a számvevőszék, mekkora szabálytalanságokat találtak az intézménynél, amelyet az Országos Roma Önkormányzat alapított és tart fenn.","shortLead":"Hosszan sorolta a számvevőszék, mekkora szabálytalanságokat találtak az intézménynél, amelyet az Országos Roma...","id":"20180918_Az_ASZ_is_kiszurta_mekkora_a_korrupcioveszely_az_Orszagos_Roma_Foglalkoztatasi_Kozpontnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a2fd7ce-09cc-4e1b-a16e-67534a62e859","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Az_ASZ_is_kiszurta_mekkora_a_korrupcioveszely_az_Orszagos_Roma_Foglalkoztatasi_Kozpontnal","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:01","title":"Az ÁSZ is kiszúrta, mekkora a korrupcióveszély az Országos Roma Foglalkoztatási Központnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86d7093-2d86-4f00-916a-63095795e4ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A haderő és a hozzá kötődő fegyveres csoportok megdöbbentően brutális támadásokat hajtottak végre a civil lakosság ellen egy április és július közötti offenzívájuk során a polgárháború sújtotta ország északi részén – állapította meg az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet szerdán közzétett jelentésében.","shortLead":"A haderő és a hozzá kötődő fegyveres csoportok megdöbbentően brutális támadásokat hajtottak végre a civil lakosság...","id":"20180919_dobbenetes_remtettekkel_vadoljak_a_delszudani_hadsereget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d86d7093-2d86-4f00-916a-63095795e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb2876e-2545-4627-a9de-c13c00bd116a","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_dobbenetes_remtettekkel_vadoljak_a_delszudani_hadsereget","timestamp":"2018. szeptember. 19. 17:29","title":"Döbbenetes rémtettekkel vádolják a dél-szudáni hadsereget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]