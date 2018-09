Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80cc1683-0ee3-4552-bdbc-75bfb75b4940","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brüsszel egy jó ügy érdekében avatkozna be az életünkbe.","shortLead":"Brüsszel egy jó ügy érdekében avatkozna be az életünkbe.","id":"20180918_Az_Europai_Bizottsag_megmozgatna_a_magyarokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80cc1683-0ee3-4552-bdbc-75bfb75b4940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9874e3-1b2d-41b6-b14b-2af596f3ec53","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Az_Europai_Bizottsag_megmozgatna_a_magyarokat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:56","title":"Az Európai Bizottság megmozgatná a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad69d056-f6e5-4355-b7c0-10483c7ca1d8","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Minden irodalmi művet ki lehet parodizálni, de csak akkor, ha ismerjük és szeretjük azokat – mondja a nemrég megjelent Sortalanság szerzője. Ördögh Ottó a kötelező irodalomnak állít görbe tükröt, és középiskolai tanárként állítja, humorral bármely szöveg közel hozható a gyerekekhez. Kell-e változtatni a kötelezőlistán? Van-e bármilyen keresnivalója a politikának az irodalmi életben? Mi az ember egyetlen isteni tulajdonsága? Interjú.","shortLead":"Minden irodalmi művet ki lehet parodizálni, de csak akkor, ha ismerjük és szeretjük azokat – mondja a nemrég megjelent...","id":"20180917_oktatas_parodia_irodalom_konyv_tanulas_diakok_erettsegi_tanitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad69d056-f6e5-4355-b7c0-10483c7ca1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c536fee3-55bb-42b9-b4bc-a40b236688c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180917_oktatas_parodia_irodalom_konyv_tanulas_diakok_erettsegi_tanitas","timestamp":"2018. szeptember. 17. 20:10","title":"\"Ne az döntsön, hogy most épp valaki jól fekszik az oktatásirányításnál, vagy sem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c0606bb-e404-463b-bf9c-325919e1fde3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Átlátszó kérte ki a tulajdoni lapot.","shortLead":"Az Átlátszó kérte ki a tulajdoni lapot.","id":"20180918_Az_Aldie_a_leegett_Huvosvolgyi_Vigado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c0606bb-e404-463b-bf9c-325919e1fde3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7618f34-a963-4188-9a00-caa5a83d24bd","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Az_Aldie_a_leegett_Huvosvolgyi_Vigado","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:56","title":"Az Aldié a leégett Hűvösvölgyi Vígadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Brett Kavanaugh egy három évtizeddel ezelőtti borgőzös parti miatt kerülhet bajba.","shortLead":"Brett Kavanaugh egy három évtizeddel ezelőtti borgőzös parti miatt kerülhet bajba.","id":"20180917_Tagadja_Trump_fobirojeloltje_hogy_szexualisan_zaklatott_volna_barkit_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50ecf58-e570-4039-a03d-26c24c602c84","keywords":null,"link":"/vilag/20180917_Tagadja_Trump_fobirojeloltje_hogy_szexualisan_zaklatott_volna_barkit_is","timestamp":"2018. szeptember. 17. 07:49","title":"Tagadja Trump főbírójelöltje, hogy szexuálisan zaklatott volna bárkit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"jó munkához idő kell\" helyett új lemezt tett fel a miniszterelnök CEU-ügyben, de nem lett sokkal tisztább a kép az egyetem jövőjét illetően. ","shortLead":"A \"jó munkához idő kell\" helyett új lemezt tett fel a miniszterelnök CEU-ügyben, de nem lett sokkal tisztább a kép...","id":"20180917_Orban_a_CEUval_semmi_gond","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3fa500-a1c0-4a88-b040-6ba656337b29","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orban_a_CEUval_semmi_gond","timestamp":"2018. szeptember. 17. 18:21","title":"Orbán: A CEU-val semmi gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c25a9e-e599-49e4-82a2-ed5a9ae81e59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első ízben sikerült eszközhasználatot dokumentálni vadon élő madaraknál – derült ki egy új tanulmányból. Úgy tűnik, az Új-Zélandon élő hegyvidéki papagáj, maori nyelven kea, jóval okosabb lehet, mint azt eddig vélték.","shortLead":"Első ízben sikerült eszközhasználatot dokumentálni vadon élő madaraknál – derült ki egy új tanulmányból. Úgy tűnik...","id":"20180918_kea_hegyvideki_papagaj_eszkozhasznalat_vadon_elo_madarak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8c25a9e-e599-49e4-82a2-ed5a9ae81e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da307dda-f5e4-4e9f-ad0d-0d7d0cfbd92a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_kea_hegyvideki_papagaj_eszkozhasznalat_vadon_elo_madarak","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:40","title":"A kea sokkal okosabb, mint eddig gondolták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020663f1-6937-4e4f-a045-253430ba5776","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jobb későn, mint soha: a legutóbbi hírek szerint egy közkedvelt funkció bevezetésén dolgozik a legnépszerűbb üzenetküldő szolgáltatás, a WhatsApp.","shortLead":"Jobb későn, mint soha: a legutóbbi hírek szerint egy közkedvelt funkció bevezetésén dolgozik a legnépszerűbb...","id":"20180918_whatsapp_sotet_mod_dark_mode_pletyka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=020663f1-6937-4e4f-a045-253430ba5776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b858f62-d62b-4bc6-8f3b-5e9f97d7c327","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_whatsapp_sotet_mod_dark_mode_pletyka","timestamp":"2018. szeptember. 18. 17:03","title":"Nem (csak) vakítás: hasznos, sötét újítás érkezhet a WhatsAppba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utolsó helyre került Magyarország a nyugdíjasok életminőségét vizsgáló listán.","shortLead":"Az utolsó helyre került Magyarország a nyugdíjasok életminőségét vizsgáló listán.","id":"20180918_Erre_a_listara_nem_leszunk_buszkek_Magyarorszagon_a_legrosszabb_nyugdijasnak_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03badcb9-8f44-4427-9cb7-66aefa3534c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Erre_a_listara_nem_leszunk_buszkek_Magyarorszagon_a_legrosszabb_nyugdijasnak_lenni","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:21","title":"Erre a listára nem leszünk büszkék: Magyarországon a legrosszabb nyugdíjasnak lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]