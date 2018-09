Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6c57276-39fd-4765-894b-cf8c09483dfa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az NBIII-as csapatnál már a fizetésekre sincs pénz.","shortLead":"Az NBIII-as csapatnál már a fizetésekre sincs pénz.","id":"20180918_Nem_tudott_dohanyt_szerezni_a_hodmezovasarhelyi_focinak_Lazar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6c57276-39fd-4765-894b-cf8c09483dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dbdcab-aee5-4005-8029-16580aacb5b4","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Nem_tudott_dohanyt_szerezni_a_hodmezovasarhelyi_focinak_Lazar","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:27","title":"Nem tudott dohányt szerezni a hódmezővásárhelyi focinak Lázár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55da5b5d-5cb9-406f-83d4-015f2f0e771c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A főszezonban 1,2 millióan váltottak jegyet valamelyik budapesti fürdőbe, ami kimagaslónak számít.","shortLead":"A főszezonban 1,2 millióan váltottak jegyet valamelyik budapesti fürdőbe, ami kimagaslónak számít.","id":"20180919_Az_esos_hideg_junius_seellenere_is_hatalmas_volt_a_forgalom_a_fovarosi_strandokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55da5b5d-5cb9-406f-83d4-015f2f0e771c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855beba4-4041-423c-8f82-18936c6c29e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Az_esos_hideg_junius_seellenere_is_hatalmas_volt_a_forgalom_a_fovarosi_strandokon","timestamp":"2018. szeptember. 19. 05:40","title":"Az esős, hideg június ellenére is hatalmas volt a forgalom a fővárosi strandokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8981409-428b-4820-9426-08c169d49b58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180918_Amikor_a_populistak_vitatkoznak__Roma_es_Becs_esett_egymasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8981409-428b-4820-9426-08c169d49b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90930498-a865-4cfd-a53d-596489b22cd9","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Amikor_a_populistak_vitatkoznak__Roma_es_Becs_esett_egymasnak","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:39","title":"Amikor a populisták vitatkoznak – Róma és Bécs esett egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c25a9e-e599-49e4-82a2-ed5a9ae81e59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első ízben sikerült eszközhasználatot dokumentálni vadon élő madaraknál – derült ki egy új tanulmányból. 