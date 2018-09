Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10d5225b-4ec6-413f-8f15-2e8d25652939","c_author":"Seres László","category":"velemeny","description":"A strasbourgi EP-döntés vízválasztó volt, és ezt a NER főnöke pontosan érzékeli. Vélemény.","shortLead":"A strasbourgi EP-döntés vízválasztó volt, és ezt a NER főnöke pontosan érzékeli. Vélemény.","id":"20180917_Seres_Orban_tudatmodositoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10d5225b-4ec6-413f-8f15-2e8d25652939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8fe9441-39f1-413d-86e7-17900b29e5db","keywords":null,"link":"/velemeny/20180917_Seres_Orban_tudatmodositoi","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:25","title":"Seres: Orbán tudatmódosítói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2cb294-ed9c-4446-a811-db194c0eb3bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megrendelésre követték el a merényletet Ján Kuciak és kedvese, Martina Kusnírová ellen – jelentette be a gyilkossági ügy nyomozását felügyelő különleges ügyész.","shortLead":"Megrendelésre követték el a merényletet Ján Kuciak és kedvese, Martina Kusnírová ellen – jelentette be a gyilkossági...","id":"20180917_fantomkeppel_keresik_az_ujsagirogyilkossag_lehetseges_tanujat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef2cb294-ed9c-4446-a811-db194c0eb3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e7b183-0d46-4a41-be6c-17723e023bd0","keywords":null,"link":"/vilag/20180917_fantomkeppel_keresik_az_ujsagirogyilkossag_lehetseges_tanujat","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:35","title":"Fantomképpel keresik az újságíró-gyilkosság lehetséges tanúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt nem tudni, mikor jön a következő lépés. ","shortLead":"Azt nem tudni, mikor jön a következő lépés. ","id":"20180919_Sargentinijelentes_elindult_a_Magyarorszaggal_szembeni_eljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5e8e13-dac6-4d2f-b799-b372468773d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Sargentinijelentes_elindult_a_Magyarorszaggal_szembeni_eljaras","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:30","title":"Sargentini-jelentés: elindult a Magyarországgal szembeni eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mi garantálja a nyugdíjak értékállóságát és az egészségügy finanszírozását, ha kivezetik a szociális hozzájárulási adót?","shortLead":"Mi garantálja a nyugdíjak értékállóságát és az egészségügy finanszírozását, ha kivezetik a szociális hozzájárulási adót?","id":"20180919_A_nyugdijasok_es_a_betegek_lehetnek_az_adocsokkentes_vesztesei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2aa32f1-a753-419d-9419-60187c55c9e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_A_nyugdijasok_es_a_betegek_lehetnek_az_adocsokkentes_vesztesei","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:28","title":"A nyugdíjasok és a betegek lehetnek az adócsökkentés vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b089c59-f8e9-43a7-b619-39c8db23a863","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az NBC közvetítette a díjátadót, de csak kicsivel több, mint 10 millió nézőjük volt.","shortLead":"Az NBC közvetítette a díjátadót, de csak kicsivel több, mint 10 millió nézőjük volt.","id":"20180919_Rekordalacsony_volt_az_idei_Emmygala_nezettsege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b089c59-f8e9-43a7-b619-39c8db23a863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8d4100-a2d8-437e-8855-f03b16bb0a94","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_Rekordalacsony_volt_az_idei_Emmygala_nezettsege","timestamp":"2018. szeptember. 19. 10:15","title":"Rekordalacsony volt az idei Emmy-gála nézettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Orbán Viktor másra hagyta a piszkos munkát: a parlamentben nem ő, hanem Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője hazaárulózta le azokat az ellenzéki képviselőket, akik megszavazták a Sargentini-jelentést. Ő csak Leónidasz spártai király átkát szórta a fejükre: \"élj örökké\", ezt üzente nekik. Megvolt az első jelentős Gyurcsány–Orbán-csörte is, a DK elnöke Orbán szemébe vágta, hogy diktátor.","shortLead":"Orbán Viktor másra hagyta a piszkos munkát: a parlamentben nem ő, hanem Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője...","id":"20180917_Orban_gyurcsany_parlament_vita_napirend_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535ffba4-465b-4074-a13c-3820f24d90d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orban_gyurcsany_parlament_vita_napirend_elott","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:27","title":"Cinikus volt Orbán, bele is bakizott a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Spar saját márkás termékéről van szó.","shortLead":"A Spar saját márkás termékéről van szó.","id":"20180917_Szennyezett_tejet_vontak_ki_a_forgalombol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bb56f8-6961-4e3c-a583-48e7639b3785","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Szennyezett_tejet_vontak_ki_a_forgalombol","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:11","title":"Szennyezett tejet vontak ki a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Puskás első idei győzelme után lökdösődni kezdtek a felcsúti és a fehérvári játékosok.","shortLead":"A Puskás első idei győzelme után lökdösődni kezdtek a felcsúti és a fehérvári játékosok.","id":"20180917_puskas_akademia_vidi_balhe_lokdosodes_tizenegyes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23020476-567e-4ca0-b7e0-cd12b5acd470","keywords":null,"link":"/sport/20180917_puskas_akademia_vidi_balhe_lokdosodes_tizenegyes","timestamp":"2018. szeptember. 17. 20:40","title":"Balhé Felcsúton: vizsgálatot índított az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]