[{"available":true,"c_guid":"bfae8bf1-169a-41d0-a204-808122d345f6","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Mióta a karakán gyerekkórusról szóló Mindenki című rövidfilmje másfél éve Oscart nyert, elvesztettük szem elől Deák Kristófot. Egy Andrássy úti bérházban bukkanunk rá, ahol ávósok több mint egy tucat embert ejtettek túszul egy lakásban. Az Oscar-díjas rendező épp Foglyok című tévéfilmjét forgatja Szamosi Zsófiával, Fekete Ernővel, Sodró Elizával. A levéltárból előásott, valóban megtörtént esetből olyan abszurd humorú fekete komédiát szeretne gyúrni, mint amilyen az Isten hozta, őrnagy úr! Ez lesz az első egész estés filmje, amúgy Hollywoodban készül egy gyerekasztronautákról szóló családi mozira.","shortLead":"Mióta a karakán gyerekkórusról szóló Mindenki című rövidfilmje másfél éve Oscart nyert, elvesztettük szem elől Deák...","id":"20180918__deak_kristof_filmje_filmforgatas_foglyok_szamosi_zsofia_fekete_erno_sodro_eliza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfae8bf1-169a-41d0-a204-808122d345f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b25799d-3499-4dec-b1de-1249c3a59a6f","keywords":null,"link":"/kultura/20180918__deak_kristof_filmje_filmforgatas_foglyok_szamosi_zsofia_fekete_erno_sodro_eliza","timestamp":"2018. szeptember. 18. 20:00","title":"Mire készül egy Oscar-díjas a dohos pesti gangon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05c385e-f822-4118-9375-0606018f1bc8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kisfiú apja a helyi szennyvízcsatorna-hálózat egyik karbantartója volt, egy elszakadt kötél miatt halt meg. Az eset után a civilek és egy kormányzati szervezet is megszólaltak, mivel a hasonló munkahelyi balesetek miatt évente több száz ember hal meg Indiában.","shortLead":"A kisfiú apja a helyi szennyvízcsatorna-hálózat egyik karbantartója volt, egy elszakadt kötél miatt halt meg. Az eset...","id":"20180919_43_ezer_dollart_gyujtottek_egyetlen_nap_alatt_az_edesapjat_gyaszolo_indiai_kisfiunak_aki_a_Twitteren_lett_hires","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f05c385e-f822-4118-9375-0606018f1bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed60794-1ab1-4a1f-b03a-8e6420ef2ae1","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_43_ezer_dollart_gyujtottek_egyetlen_nap_alatt_az_edesapjat_gyaszolo_indiai_kisfiunak_aki_a_Twitteren_lett_hires","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:44","title":"43 ezer dollárt gyűjtöttek egyetlen nap alatt az édesapját gyászoló indiai kisfiúnak, aki a Twitteren lett híres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe84d9a4-97df-4a4e-8f1c-b4c25f8a30b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint hétfőn este elérhetővé tette iPhone-okon és iPadeken futó iOS operációs rendszerének új, 12-es verzióját az Apple.","shortLead":"Magyar idő szerint hétfőn este elérhetővé tette iPhone-okon és iPadeken futó iOS operációs rendszerének új, 12-es...","id":"20180917_apple_ios_12_letoltes_iphone_ipad_frissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe84d9a4-97df-4a4e-8f1c-b4c25f8a30b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8bc03b-5c00-4114-a497-795f186ba244","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_apple_ios_12_letoltes_iphone_ipad_frissites","timestamp":"2018. szeptember. 17. 19:38","title":"Ha iPhone-ja van, most frissítsen: már letölthető az új szoftver, benne új funkciókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfőn benyújtott határozati javaslat címe: „a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról”, Kocsis Máté és Gulyás Gergely nyújtották be.","shortLead":"A hétfőn benyújtott határozati javaslat címe: „a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal...","id":"20180918_Orszaggyulesi_hatarozatban_menne_neki_a_Fidesz_a_Sargentinijelentesnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b73e3f-4cf5-4ad6-a89b-0ac2b8e9caf2","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Orszaggyulesi_hatarozatban_menne_neki_a_Fidesz_a_Sargentinijelentesnek","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:25","title":"Országgyűlési határozatban menne neki a Fidesz a Sargentini-jelentésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2235b4-cb9f-4921-afbf-839c648c7528","c_author":"Almási Miklós","category":"tudomany","description":"Az információs hatalomnak nemcsak haszna, hanem veszélyei is vannak. Válaszcikk Bojár Gábor vitaindító írására.","shortLead":"Az információs hatalomnak nemcsak haszna, hanem veszélyei is vannak. Válaszcikk Bojár Gábor vitaindító írására.","id":"20180919_A_forradalom_csodai__es_felelmeim","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f2235b4-cb9f-4921-afbf-839c648c7528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4908c6a0-215b-47e9-b00f-5d161041a3ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_A_forradalom_csodai__es_felelmeim","timestamp":"2018. szeptember. 19. 10:27","title":"A forradalom csodái – és félelmeim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216e2032-9cc2-4d09-a343-589e7766b99d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét letartóztatták a korrupcióval vádolt Najib Razakot. Állítólag több mint 173 milliárd forintnak megfelelő pénzt utaltatott át a saját számlájára. ","shortLead":"Ismét letartóztatták a korrupcióval vádolt Najib Razakot. Állítólag több mint 173 milliárd forintnak megfelelő pénzt...","id":"20180919_Politikus_ennyit_talan_meg_sosem_lopott_mint_amennyivel_a_malaj_kormanyfot_vadoljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=216e2032-9cc2-4d09-a343-589e7766b99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb295614-fd8b-46ba-8559-ff38452fd659","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Politikus_ennyit_talan_meg_sosem_lopott_mint_amennyivel_a_malaj_kormanyfot_vadoljak","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:54","title":"Politikus ennyit talán még sosem lopott, mint amennyivel a volt maláj kormányfőt vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veres András szerint a kormány megpróbálta megvédeni az országot, ezért a védekezésért sújtotta ítélet Magyarországot. ","shortLead":"Veres András szerint a kormány megpróbálta megvédeni az országot, ezért a védekezésért sújtotta ítélet Magyarországot. ","id":"20180918_A_Katolikus_Puspoki_Kar_elnoke_levezette_miert_fogadtak_el_a_Sargentinijelentest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8de6972-216d-4a81-9997-16530d5ce2a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_A_Katolikus_Puspoki_Kar_elnoke_levezette_miert_fogadtak_el_a_Sargentinijelentest","timestamp":"2018. szeptember. 18. 18:43","title":"A Katolikus Püspöki Kar elnöke levezette, miért fogadták el a Sargentini-jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a932bffd-1df3-4991-b24e-cba0516c0cd2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Sokszor nem tudjuk kontrollálni, hogy a vágyaink teljesüljenek, ezzel is szembe kell néznünk, de legtöbbször nagyon sok mindent megtehetünk értük” – mondja Faludi Viktória pszichológus, akivel közelgő szalonestje előtt legbensőbb vágyaink, motivációink megtalálásáról beszélgettünk. Öt kérdés – öt válasz.","shortLead":"„Sokszor nem tudjuk kontrollálni, hogy a vágyaink teljesüljenek, ezzel is szembe kell néznünk, de legtöbbször nagyon...","id":"20180918_Ha_nincs_uj_vagy_nincs_ertelme_az_eletnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a932bffd-1df3-4991-b24e-cba0516c0cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8751c3-8c38-45d0-be66-ce66acfd9321","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180918_Ha_nincs_uj_vagy_nincs_ertelme_az_eletnek","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:15","title":"„Ha nincs új vágy, nincs értelme az életnek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]