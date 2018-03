Van, amiben biztosan igazat állítanak az autóreklámok. Abban, hogy a feltüntetett üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás szabályos mérés eredménye, a tényleges adatok ettől eltérhetnek. A nagy dízelbotrány miatt évek óta köztudott, hogy az eltérés milyen nagy. Keveset változtat ezen az újabb mérési rend is, amelyet különösebb feltűnés nélkül éppen mostanában vezetnek be. Ezért is kérdéses, vajon mennyit ér pusztán az, ha – ahogyan például Németországban tervezik – korlátozzák a dízeles autók városi forgalmát.

A már régebben is vitatott fogyasztás- és kibocsátásmérés a dízelbotrány miatt került az érdeklődés középpontjába. Korábban legfeljebb azért szitkozódtak a naivabb autósok, hogy sehogyan sem sikerült levinniük a fogyasztást a színes prospektusokban feltüntetett értékre. A dízelbotrányban aztán kiderült, hogy a valóságban a károsanyag-kibocsátás is nagyobb, már csak azért is, mert a Volkswagen és társai csalószoftverekkel befolyásolták a laborban mért értékeket, az utakon közlekedő autókban pedig már kikapcsolták a takarékos és tiszta üzemmódot.

Erre lenne megoldás, hogy már elkezdték a tényleges forgalomban mérni, mit ereget a levegőbe a motor. A hordozható kibocsátásmérő rendszer (angol rövidítésével: PEMS) lényege, hogy menet közben a kipufogógázt egy készülékbe vezetik, amely méri a nitrogén-oxidok és más káros anyagok mennyiségét. Az eredmény a tényleges, vezetés közbeni kibocsátás (real driving emissions, RDE), és az EU-ban tavaly ősz óta kötelező e mutató feltüntetése az új autók típusengedélyének kiadásához.

Működés közben a hordozható kibocsátásmérő. Piszkos trükkök © Mercedes

Csakhogy az új kocsik bizonyítványába nem egészen ezt írják be. Továbbra is az a mérvadó, amit a próbapadon mérnek (lásd Még újabb menetciklus című írásunkat). Olyannyira, hogy ha az RDE-mérés közben például a vezető jókedvében rátapos a gázra, vagy bármi más okból kiugró értéket regisztrál a készülék, ezt nem számítják be. És nem is szabad összevissza száguldozni, egyebek mellett azt is előírják, mekkora lehet a gyorsulás és a végsebesség a próbaúton. A tesztelésre használható útszakaszokra végső soron annyira szigorúak a szabályok, hogy máris felsejlik az egyik csalási módszer: az autógyárak a kevés lehetséges útvonal mindegyikének koordinátáit betáplálhatják a kocsi navigációs rendszerébe, beállítva, hogy azokon az utakon a motor különösen tisztán működjön.

Az RDE-módszer jóval megbízhatóbb, mint a korábbi, de ha valaki csalni akar, eztán is megteheti – idézett egy szakértőt a hamburgi Die Zeit a rendszer őszi bevezetésekor. Egyszerű trükk lenne például annak a felismerése, hogy a csomagtartó mögé szerelt PEMS-készülék jócskán megterheli az autó hátulját. Tanulni képes szoftver pedig akár azt is észlelhetné, hogy a kocsi nem tesztüzemben, hanem hétköznapi forgalomban közlekedik, és olyankor az óvatosról a piszkosabb üzemmódra kapcsolhatna át. EU-szakértők ezért olyan szabályokat készítenek elő, amelyek a műszaki vizsgaállomásokat arra is felhatalmaznák, hogy beletekinthessenek a motorokat vezérlő szoftverekbe. A gyártók ezeket most – lehet találgatni, miért – többnyire nem teszik kiolvashatóvá.

Mindez azonban csak a hivatalos mérésekre vonatkozik. Ezek, még ha pontosabbak is, nem szavatolhatják, hogy az autók a vizsga utáni években sem szennyezik a nagyvárosok levegőjét. Környezetvédők – mindenekelőtt egy civil szervezet, az ICCT (a Tiszta Közlekedés Nemzetközi Tanácsa) – ezért már olyan mérőállomások felállítását javasolják, amelyek a város gyanús pontjain figyelhetik minden egyes elhaladó autó gázait (ezt is angol néven emlegetik: remote sensing). Ezek a kipufogótraffipaxok fénysugarakat bocsátanak ki, és regisztrálják azok visszaverődését, így elemzik, mi van a levegőben. A módszer nem új, évek óta használják kutatási célokra. Ha ellenőrzésre is bevetnék, előbb-utóbb kiderülne, melyek a különösen szennyező típusok, és azokat a hatóságok figyelmébe lehetne ajánlani. De ki lehetne szúrni akár egyes autókat is (a berendezés könnyen párosítható rendszámfelismerő kamerákkal), és kötelezni a tulajdonost, hogy vigye szervizbe a kocsiját.

