[{"available":true,"c_guid":"0e96d2f4-4fd7-4eae-b1a7-1ec608f0b55f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társaság megvásárolta a Fonte Viva Kft.-t, a vételárat üzleti titokra hivatkozva nem hozzák nyilvánosságra – közölte a Mol Nyrt. ","shortLead":"A társaság megvásárolta a Fonte Viva Kft.-t, a vételárat üzleti titokra hivatkozva nem hozzák nyilvánosságra – közölte...","id":"20180601_minek_kell_a_molnak_asvanyviz_palackozo_ceg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e96d2f4-4fd7-4eae-b1a7-1ec608f0b55f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae4c501-a8b1-49f6-91c3-8af151e522f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_minek_kell_a_molnak_asvanyviz_palackozo_ceg","timestamp":"2018. június. 01. 12:49","title":"Minek kell a Molnak ásványvíz-palackozó cég?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Weinstein nem tanúskodik.","shortLead":"Weinstein nem tanúskodik.","id":"20180531_Birosag_elott_a_Weinsteinugy__tobb_rendbeli_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_volt_filmmogult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e5e5d4-23f1-495b-86f4-429f855b5f5a","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Birosag_elott_a_Weinsteinugy__tobb_rendbeli_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_volt_filmmogult","timestamp":"2018. május. 31. 11:40","title":"Bíróság előtt a Weinstein-ügy: többrendbeli nemi erőszakkal vádolják a volt filmmogult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f3ef39-aa3f-4ded-b920-2245bc39f60e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Első ízben fejlesztettek ki \"idegszálat\" robotok számára német és svájci kutatók. A tapintás érzékelését egy különböző anyagokból álló elasztikus \"szuperrost\" segítségével tették lehetővé, melyet a robot ujjára helyeztek. ","shortLead":"Első ízben fejlesztettek ki \"idegszálat\" robotok számára német és svájci kutatók. A tapintás érzékelését egy különböző...","id":"20180601_robotok_idegszal_szuperrost_tapintas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51f3ef39-aa3f-4ded-b920-2245bc39f60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab96c56-f329-47b3-ada0-ba2463c2309a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_robotok_idegszal_szuperrost_tapintas","timestamp":"2018. június. 01. 11:03","title":"Már csak ez hiányzott, szó szerint: megcsinálták a mesterséges \"idegszálat\" robotokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06f6031-436f-49fe-9dfe-7b79640636e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A terepjárósnak még sikerült befejeznie a manőverét, szemből azonban egy hasonló mentalitású autós érkezett.","shortLead":"A terepjárósnak még sikerült befejeznie a manőverét, szemből azonban egy hasonló mentalitású autós érkezett.","id":"20180602_auto_baleset_frontalis_utkozes_romania_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d06f6031-436f-49fe-9dfe-7b79640636e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e8970c-cb69-4192-958d-56c107d5da74","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_auto_baleset_frontalis_utkozes_romania_video","timestamp":"2018. június. 02. 04:01","title":"Már az sem volt semmi, ahogy a terepjárós előzött, de szemből jött egy másik szabálytalankodó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f24292-0276-4683-b9f0-66be9a28fdd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az M5-ös mellett találtak három szürke kiscicát. Három rendőr azonnal örökbe is fogadta őket. ","shortLead":"Az M5-ös mellett találtak három szürke kiscicát. Három rendőr azonnal örökbe is fogadta őket. ","id":"20180531_Az_autopalya_melle_kitett_kiscicakat_mentettek_a_rendorok__fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96f24292-0276-4683-b9f0-66be9a28fdd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1087ad50-648e-437c-9551-1a1f292512e7","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Az_autopalya_melle_kitett_kiscicakat_mentettek_a_rendorok__fotok","timestamp":"2018. május. 31. 15:54","title":"Az autópálya mellé kitett kiscicákat mentettek a rendőrök – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359cae2f-9425-491d-9b0f-8f964d20b645","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Elfáradtam, fel kell töltődnöm” – ezzel indokolta távozását Iván Júlia, az Amnesty International Magyarország (AIM) igazgatója","shortLead":"„Elfáradtam, fel kell töltődnöm” – ezzel indokolta távozását Iván Júlia, az Amnesty International Magyarország (AIM...","id":"20180601_Tavozik_a_magyar_Amnesty_vezetoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=359cae2f-9425-491d-9b0f-8f964d20b645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4754a686-e10a-4e74-b6ff-78d09ce654a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Tavozik_a_magyar_Amnesty_vezetoje","timestamp":"2018. június. 01. 20:32","title":"Távozik a magyar Amnesty vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában és Litvánában is titkos, kínzásokat is alkalmazó börtönt működtetett az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA). Mindkét országot elmarasztalta ezért a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB). ","shortLead":"Romániában és Litvánában is titkos, kínzásokat is alkalmazó börtönt működtetett az amerikai Központi Hírszerző...","id":"20180531_Titkos_CIAborton_mukodott_a_szomszedban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f106d7-c7ed-4c93-94ed-e17316af2a85","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_Titkos_CIAborton_mukodott_a_szomszedban","timestamp":"2018. május. 31. 13:20","title":"Románia és Litvánia bűnrészes a kínzásokban a titkos CIA-börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3ec384-b5b1-4973-89b5-4ff8113dab6e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A honlapján azt firtatták, mit ír éppen.","shortLead":"A honlapján azt firtatták, mit ír éppen.","id":"20180601_J_K_Rowling_elkezdte_irni_a_Legendas_allatok_es_megfigyelesuk_3_forgatokonyvet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b3ec384-b5b1-4973-89b5-4ff8113dab6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9ff062-1e75-4008-9888-da410af8a1fa","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_J_K_Rowling_elkezdte_irni_a_Legendas_allatok_es_megfigyelesuk_3_forgatokonyvet","timestamp":"2018. június. 01. 16:03","title":"Új forgatókönyvön dolgozik J. K. Rowling","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]