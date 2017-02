[{"available":true,"c_guid":"8e8d2a5c-0504-4627-83d3-7745ae3e23cc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újrakezdődött az ügyben a másodfokú eljárás, miután a Győri Fellebbviteli Főügyészség tavaly júniusban az elsőfokú határozat hatályon kívül helyezését és új eljárás lefolytatását kérte.","shortLead":"Újrakezdődött az ügyben a másodfokú eljárás, miután a Győri Fellebbviteli Főügyészség tavaly júniusban az elsőfokú...","id":"20170206_iszapomles_ma_hirdetik_ki_a_masodfoku_iteletet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e8d2a5c-0504-4627-83d3-7745ae3e23cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3949016e-d063-4161-afb2-221450487468","keywords":null,"link":"/itthon/20170206_iszapomles_ma_hirdetik_ki_a_masodfoku_iteletet","timestamp":"2017. február. 06. 06:25","title":"Iszapömlés: ma hirdetik ki a másodfokú ítéletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1bebb2-7e11-4b1b-a2ab-3aa66e0d8d66","c_author":"Gomperz Tamás","category":"velemeny","description":"Ez az olimpia kicsit lőrinces lett.","shortLead":"Ez az olimpia kicsit lőrinces lett.","id":"20170206_A_hosszutavlopo_maganyossaga","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c1bebb2-7e11-4b1b-a2ab-3aa66e0d8d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903443ed-2d70-4e8a-a124-32b350de6a97","keywords":null,"link":"/velemeny/20170206_A_hosszutavlopo_maganyossaga","timestamp":"2017. február. 06. 13:49","title":"A hosszútávlopó magányossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Hogyan számolható el az üzemanyagköltség, mikor kell cégautóadót fizetni, útnyilvántartást vezetni és levonható-e az üzemanyag áfája?","shortLead":"Hogyan számolható el az üzemanyagköltség, mikor kell cégautóadót fizetni, útnyilvántartást vezetni és levonható-e...","id":"20170206_Sajat_kocsival_dolgozik_Igy_nyerheti_ki_a_benzinpenzt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f58abe5-abbf-4081-b87e-39e4a9e65ec6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20170206_Sajat_kocsival_dolgozik_Igy_nyerheti_ki_a_benzinpenzt","timestamp":"2017. február. 06. 15:33","title":"Saját kocsival dolgozik? Így nyerheti ki a benzinpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791c81d2-b455-4dc4-888f-17c2f3428208","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Európai külcsínnel, naprakész belbeccsel és egy vadonatúj motorral áll hadrendbe az általunk Spanyolországban kipróbált új kompakt koreai, a Hyundai i30. \r

\r

","shortLead":"Európai külcsínnel, naprakész belbeccsel és egy vadonatúj motorral áll hadrendbe az általunk Spanyolországban kipróbált...","id":"20170205_Hyundai_i30_menetproba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=791c81d2-b455-4dc4-888f-17c2f3428208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aca7fc1-60d8-41dd-a1c0-f55eb71835f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20170205_Hyundai_i30_menetproba","timestamp":"2017. február. 05. 12:30","title":"A koreai, aki európai akart lenni...- kipróbáltuk az új Hyundai i30-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67162899-07bd-4f5d-a9ef-b6171ce45719","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humorista korábban a Putyin–Orbán-találkozóról is megemlékezett, most új műsorában a budapesti olimpiai pályázat került terítékre.","shortLead":"A humorista korábban a Putyin–Orbán-találkozóról is megemlékezett, most új műsorában a budapesti olimpiai pályázat...","id":"20170206_Bodocs_a_pocsolayban_rendezett_delfinshowhoz_hasonlitotta_a_budapesti_olimpiat__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67162899-07bd-4f5d-a9ef-b6171ce45719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd50451e-d72d-49c7-91b6-0f4922f5dfbd","keywords":null,"link":"/kultura/20170206_Bodocs_a_pocsolayban_rendezett_delfinshowhoz_hasonlitotta_a_budapesti_olimpiat__video","timestamp":"2017. február. 06. 17:43","title":"Bödőcs a pocsolyában rendezett delfinshow-hoz hasonlította a budapesti olimpiát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71798119-e930-46d4-99bf-49cd7ab4b7be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20170206_A_rioi_olimpia_utan_a_vilagbajnoksagon_sem_indulhatnak_az_orosz_atletak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71798119-e930-46d4-99bf-49cd7ab4b7be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3da993b-a572-4b93-9bb4-96a6bc8232b5","keywords":null,"link":"/sport/20170206_A_rioi_olimpia_utan_a_vilagbajnoksagon_sem_indulhatnak_az_orosz_atletak","timestamp":"2017. február. 06. 20:50","title":"A riói olimpia után a világbajnokságon sem indulhatnak az orosz atléták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057cd7d9-2a04-430c-a41e-208d7a7eeb47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan a Bugatti lesz az egyetlen a Volkswagen-csoporton belül, amelyik nem tervez/gyárt szabadidő-autót. Ezt gyorsan orvoslni kellett.","shortLead":"Lassan a Bugatti lesz az egyetlen a Volkswagen-csoporton belül, amelyik nem tervez/gyárt szabadidő-autót. Ezt gyorsan...","id":"20170206_bugatti_chiron_suv_terepjaro","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=057cd7d9-2a04-430c-a41e-208d7a7eeb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad119321-ed8b-4077-8a3f-6447aaf1ff1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20170206_bugatti_chiron_suv_terepjaro","timestamp":"2017. február. 06. 06:41","title":"Ettől a Bugattitól elállna minden lélegzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29ce9d4f-7fb5-4bb3-a480-c77c445882d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képen lévő férfi egy III. kerületi szórakozóhelyen súlyosan összevert valaki.","shortLead":"A képen lévő férfi egy III. kerületi szórakozóhelyen súlyosan összevert valaki.","id":"20170205_Nagyon_keresik_a_rendorok_ezt_a_ferfit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29ce9d4f-7fb5-4bb3-a480-c77c445882d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7467301c-118a-4570-8d88-e2f1c4e44e9f","keywords":null,"link":"/itthon/20170205_Nagyon_keresik_a_rendorok_ezt_a_ferfit","timestamp":"2017. február. 05. 12:35","title":"Nagyon keresik a rendőrök ezt a férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]