[{"available":true,"c_guid":"d1090041-5549-4216-8f78-d603bec7430e","c_author":"Bicsérdi Ádám","category":"kultura","description":"Kár, hogy a harmadik egyben a befejező évada is a Terápiának. Közben meg mennyire jó, hogy egy magyar sorozat ilyen színvonalon, ilyen alakításokkal és sztorikkal búcsúzik el.","shortLead":"Kár, hogy a harmadik egyben a befejező évada is a Terápiának. Közben meg mennyire jó, hogy egy magyar sorozat ilyen...","id":"20171113_terapia_3_befejezo_evad_sorozat_kritika_macsai_pal_balsai_moni_udvaros_dorottya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1090041-5549-4216-8f78-d603bec7430e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f6f7e8-08f9-4e8d-a32d-d33290754ace","keywords":null,"link":"/kultura/20171113_terapia_3_befejezo_evad_sorozat_kritika_macsai_pal_balsai_moni_udvaros_dorottya","timestamp":"2017. november. 13. 20:00","title":"Mint egy falat kenyér, úgy kell ennek az országnak a Terápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028a3547-3a07-4f35-a16d-56b608495b17","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Idén nyárra a mesterséges intelligencia segítségével sikerült azonosítani azokat a jegyeket az Instagramra feltöltött képeken, amelyek depresszióra utalhatnak. Milyen képek és posztok jellemzik a depresszióban szenvedőket? Honnan lehet felismerni a bajt? Hogyan segíthet a betegeken a digitális technika? ","shortLead":"Idén nyárra a mesterséges intelligencia segítségével sikerült azonosítani azokat a jegyeket az Instagramra feltöltött...","id":"remotivextra_20171108_Igy_arulkodik_a_depressziorol_az_Instagram_es_a_Twitterfiokunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=028a3547-3a07-4f35-a16d-56b608495b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e75d6d1-7aca-421d-b168-87c3043e37aa","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20171108_Igy_arulkodik_a_depressziorol_az_Instagram_es_a_Twitterfiokunk","timestamp":"2017. november. 13. 10:35","title":"Így árulkodik a depresszióról az Instagram és a Twitter-fiókunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"cfd9cdf5-c94c-4464-adbd-05b7611f8fed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés ma összesen huszonnégy előterjesztésről szavaz. A képviselők egyebek mellett szigoríthatnak a kampányfinanszírozás szabályain, továbbá gondoskodhatnak a Czeglédy-ügy károsultjainak támogatásáról.","shortLead":"Az Országgyűlés ma összesen huszonnégy előterjesztésről szavaz. A képviselők egyebek mellett szigoríthatnak...","id":"20171114_Odacsap_a_Fidesz_a_kamupartoknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfd9cdf5-c94c-4464-adbd-05b7611f8fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7665b5-8025-436d-888f-926004d9fb4c","keywords":null,"link":"/itthon/20171114_Odacsap_a_Fidesz_a_kamupartoknak","timestamp":"2017. november. 14. 06:44","title":"Odacsap a Fidesz a kamupártoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923822d3-0a13-45d6-a69c-357a8cf89785","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Közbeszerzési Értesítőben megjelent hirdetmény szerint kölcsönzött munkaerővel pótolnák a hiányzó ellenőröket, ügyfélszolgálatosokat, adminisztratív dolgozókat.","shortLead":"Az Európai Közbeszerzési Értesítőben megjelent hirdetmény szerint kölcsönzött munkaerővel pótolnák a hiányzó...","id":"20171114_ugy_tunik_bkk_ellenorbol_is_hiany_van_mar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=923822d3-0a13-45d6-a69c-357a8cf89785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834eff9f-f99a-42eb-9f17-ec065f12b93b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171114_ugy_tunik_bkk_ellenorbol_is_hiany_van_mar","timestamp":"2017. november. 14. 17:26","title":"Úgy tűnik, BKK-ellenőrből is hiány van már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b43e6c-6932-49ca-84f0-1789a038d57c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent az FBI rémálmaként is emlegetett titkos üzenetküldő alkalmazás, a Signal számítógépes verziója.","shortLead":"Megjelent az FBI rémálmaként is emlegetett titkos üzenetküldő alkalmazás, a Signal számítógépes verziója.","id":"20171113_signal_uzenetkuldo_szamitogep_snowden_titkos_uzenet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58b43e6c-6932-49ca-84f0-1789a038d57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43eb1898-2c30-4d4d-b16c-02a6d065332e","keywords":null,"link":"/tudomany/20171113_signal_uzenetkuldo_szamitogep_snowden_titkos_uzenet","timestamp":"2017. november. 13. 12:01","title":"Titokban küldene üzeneteket? Ehhez jól jön Snowden kedvence, amit most már számítógépére is letölthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417e6e6b-1011-4416-a772-597e4501ff08","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Köztük az Oscar-díjas Alicia Vikander. A kezdeményezők szerint a svéd színházi és filmes szakma nem védi meg a nőket a szexuális bántalmazástól, és hasznot húz ismert bántalmazók munkájából. ","shortLead":"Köztük az Oscar-díjas Alicia Vikander. A kezdeményezők szerint a svéd színházi és filmes szakma nem védi meg a nőket...","id":"20171113_alicia_vikander_sved_szinesznok_zaklatas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=417e6e6b-1011-4416-a772-597e4501ff08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424b76a7-b801-4e8f-92be-471bf9bdc6b0","keywords":null,"link":"/kultura/20171113_alicia_vikander_sved_szinesznok_zaklatas","timestamp":"2017. november. 13. 09:38","title":"\"Tudjuk, kik vagytok\" – üzeni a zaklatóknak több száz svéd színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82eaf7e7-dcda-4bd1-ae32-dd0a2ea428fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szavazatok csaknem 80 százalékos feldolgozottsága mellett határozottan vezet Borut Pahor hivatalban lévő államfő a szlovén elnökválasztás második fordulójában.\r

","shortLead":"A szavazatok csaknem 80 százalékos feldolgozottsága mellett határozottan vezet Borut Pahor hivatalban lévő államfő...","id":"20171112_Szlovenia__Pahor_marad_az_allamfo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82eaf7e7-dcda-4bd1-ae32-dd0a2ea428fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8362549-c2b2-41d7-bfec-7d2435932ef6","keywords":null,"link":"/vilag/20171112_Szlovenia__Pahor_marad_az_allamfo","timestamp":"2017. november. 12. 20:58","title":"Szlovénia - Pahor marad az államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef74098-bd51-440c-9620-a0a1002c23eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ne próbáljon ki semmilyen hasonló trükköt, ha mondjuk a tűzzel és egy GoPróval játszana. Inkább nézze meg ezt a csodával határos módon megmaradt, nem mindennapi felvételt egy lávafolyamról.","shortLead":"Ne próbáljon ki semmilyen hasonló trükköt, ha mondjuk a tűzzel és egy GoPróval játszana. Inkább nézze meg ezt...","id":"20171113_gopro_lava_lavafolyam_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ef74098-bd51-440c-9620-a0a1002c23eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d1e761-dbff-4c76-8c89-f4c6965f814c","keywords":null,"link":"/tudomany/20171113_gopro_lava_lavafolyam_video","timestamp":"2017. november. 13. 11:01","title":"Lávafolyamot videózott a GoPro, de túl közelről, meg is égett – mégis megvan a felvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]