Városháza park – belvárosi szegénységi bizonyítvány sokért (értékelésünk: 3/10 pont)

Lehangoló egyenstandok unott árusokkal a kínai diszkont „hungarian”-szuvenírek kínálatával. Minőségi ugrás bármelyik gyapjúmamuszba 3500-as akciós áron, hogy kényelmesen odacsoszoghassunk a Pécsi Porcelánoshoz megvenni a 24 darabos étkészletet, amíg a készlet tart 1129 00 forint helyett, a múlt héten még 99 ezerért, most meg 66-ért. Iszunk rá áldomást gesztenyés forralt vörösborral, vagy Csínyrederítő lélekmelegítő puncsot aszalt szilvával, pálinkával, Angyalcsókot vaníliával, esetleg vörösboros Ördögcsókot (1500-1000/3 dl).





© Fülöp Máté

Aztán mielőtt hasra esnénk a Városháza pavilonsor közepe táján emelt műfüves dombocskán (különösen nézzenek a lábuk elé a 8-9-es stand magasságában), becélozhatjuk folytatásként a Deák téri templom előtt átvágva a Sreetfood Xmas Festivált, egy fedél alatt „gulash souppal”, káposztás gombóccal, rákburgerrel, tintahalkarikákkal 1500-1800 forint között. Az eredeti Twist chips potom 900, plusz 200-ért még topping. Desszertnek óriás palacsinta 1200-ért, ha már unjuk a málnás kürtős fondue-t. Krampampuli és karácsonyi puncs 550-től 950-ig, már ha nem plusz rumos, mert akkor mindjárt négy darab százassal több.

© Fülöp Máté

A gyereknek meg biztos bejön a bugyi rózsaszín, rágógumi ízesítésű (!) marcipán, nyolc darab is belefér a gift boxba méltányosan 7000 jó magyar forintért (vagy 24 euróért). De ha visszatérünk a Deák téri templom mögé, a Városháza térre, már 5000-ért megtölthetjük a marcipánosdobozt. Üdítő színfolt a giccsparádé mellett a budapesti általános iskolások karácsonyfa-kiállítása, melegedni és hétvégén családi programozni az Üvegházban lehet.

Vörösmarty tér – műanyag ökoszarv és cd-pult (értékelésünk: 5/10)

A Vörösmarty tér elvileg maga A Budapesti Karácsonyi Vásár, ezzel szemben nincs benne sem meghitt hangulat, sem szellemesség, vagy bármi, amitől egy ilyen rendezvény otthonos vagy szerethető tudna lenni. Van itt minden a műanyag ökörszarvtól a női kézitáskán és a cd-pulton át a csokoládékülönlegességekig és a lacikonyhákig.

© Fülöp Máté

Három deci forralt bort 900, ugyanennyi forró teát 500 forintért kapunk. Az ételkínálat gazdag, kürtőskalácsot potom 1200 forintért kóstolhatunk, sajtos-tejfölös lángost ugyanennyiért.

© Fülöp Máté

Olyan ez, mint a gyufaszálas feladványok: egy-két szál elmozdításával az értelmetlen feladványból értelmes egyenletet kaphatunk – a Vörösmarty téri karácsonyi vásár majdnem ugyanúgy néz ki, mint a Bazilikánál rendezett télköszöntő dzsembori (lásd lejjebb), mégis, ebből a majdnemből az következik, hogy az egyik csalogató, a másik meg nem az.

Hegyvidék – a minimál (értékelésünk: 6/10)

A hegyvidéki karácsonyi vásár lényegét a legjobban talán a családias jelzővel tudnánk megragadni, a hangulatát és a méretét tekintve is. Az utóbbi talán értelmezhetetlen is a Vörösmarty tér dimenzióihoz és fényviszonyaihoz szokott szemnek, de a kisgyerekes családoknak épp befogadható. És ők szorgalmasan fel is sorakoznak a babakocsikkal a – szintén nem a méreteivel kitűnő – színpad előtt, ahol időről időre akad valamilyen program. A polgármesteri hivatal árnyékában néhány perc alatt feltérképezhető bódésort állítottak fel, ahol hozzák a szokásos karácsonyi kínálatot, de a lődörgő karácsonyozók nem a bőségtől fognak zavarba jönni – bár a fedőfogótól kezdve a kencéken át a gyapjúmamuszig, a sonkán át a szederszörpig találnak azért dolgokat, amelyekért pénzt adhatnak.

© Fazekas István

Meglehetősen erős a határon túli fíling is, és nemcsak azért mert az ezerforintos kürtőskalácsot kínáló bódé előtt mindig nagy a sor, hanem mert a báránybőrnek látszó tárgyak között olyan, a nemzeti szívet megdobogtató kincseket is kínálnak, mint a Székely Aktív néven futó társasjáték. A szemérmetlen materialista fogyasztás mellett a spirituális igényeket is igyekeznek kielégíteni, ennek megfelelően a bódék mögött felállítottak egy sokszereplős betlehemet és egy derékig érő adventi koszorút is gyertyákkal.

© Fazekas István

Sőt, ha a vásár széléig elmerészkedünk, még a szociális érzékenységünket is finomíthatjuk: a hallássérültek munkaerőpiaci boldogulásán dolgozó alapítvánnyal ismerkedhetünk meg. Ami az árakat illeti: töltött káposztát (három töltelék!) és halászlét 1650, kenyérlángost 900, 3 dl forralt bort 550 forintért lehet venni. Kár viszont, hogy nem nagyon van hol elfogyasztani, vásárbútorok szempontjából ugyanis nem túl felhasználóbarát a kialakítás, mindössze két-három sörpad van, de még csak könyökölve melegedni sem nagyon lehet sehol.

Bazilika – ízléses fényfestéssel (értékelésünk: 7/10)

A Bazilikánál futó rendezvény nem olcsó, sőt, inkább nagyon drága – persze ez nem meglepő, ha úgy vesszük, hogy egy Budapest közepén üzemelő karácsonyi vásárról beszélünk, amit leginkább a turistákra optimalizáltak a rendezők. Ami az ajánlatot és a kínálatot illeti, abban nincs semmi különösebben nagy truváj, de mi már attól is boldogok vagyunk 2017-ben Magyarországon, ha valami legalább úgy decens, rendezett és elegáns, hogy nem ízléstelen és giccses.

© Fülöp Máté

Nem túlzás azt állítani, hogy amit a Bazilikánál látunk, az olyan, mint egy normális európai város valamelyik terén felállított random karácsonyi vásár. Igaz, nem is több annál. Rengeteg a turista (nem meglepő), hétfőn este, amikor ott voltunk, nem volt tömeg (szombaton vagy vasárnap minden bizonnyal teljesen más a helyzet). Megtalálhatjuk a karácsonyi vásárok minden kellékét, a lacikonyhától a forralt borig (900 forint/3dl), a kürtös kalácstól (1500 ft) a kenyérlángosig, a kézműves pultoktól az egyébként teljesen korrekt kávét kínáló pavilonig.

© Fülöp Máté

Három deci forró teát itt 500 forintért szürcsölhetünk, sima lángost ezer, sajtos-tejfölöset ezerötszáz forintért kaphatunk, ami lássuk be, kifejezetten brutális, még a nyári balatoni árakhoz képest is. Időről időre fényfestéssel díszítik a Bazilikát, ami kifejezetten jól néz ki.

Jókai tér – a finom kóstolók helyszíne (értékelésünk: 7/10)

Az Opera előtt két pici bódéval találkozunk, a közelben pedig egy autóforgalomtól lezárt, macskaköves kis utcára zsúfolták be a karácsony minden ízét és illatát. Meglepő módon mégsem a Deák téri tülekedés volt jellemző, inkább egy kellemes, lelassultabb tempó, mintha egy ünnepi dimenzióba csöppennénk a 4-es, 6-osról az Oktogonon kiesve. Az árak a belváros közelsége miatt érezhetően magasabbak, és természetesen minden termék vagy finomság euróval is fizethető.

© Fülöp Máté

20-30 ezer forint között bivalybőr táskák, horgolt játékfigurák 3-4 ezer forint körül, a kürtőskalács 1200 Ft, de legalább hatalmas. Ha nincs még alpaka- vagy lámagyapjú pulóverünk, itt potom 8500-15 ezer forint és afölötti áron válogathatunk. Megnyugtatásunkra mindegyik pulcsisornál fel van tüntetve, hogy az állatokat "nem bántják, fodrászolják". Egyikünknek eksztatikus élményt okozott a kekszpecsét (1200 Ft), másikunknak a bőrkalap, amivel a fejünkön felcsillanni véltük a bennünk szunnyadó Indiana Jonest.

© Fülöp Máté

Némi próbálgatás után a forralt boros standnál is eltöltöttünk egy kis időt, ahol 300 ft-ért ihatjuk decijét. Ha a bor, vagy a tea nem melegített volna fel eléggé, még mindig vehettünk volna 1200 Ft-ért bőrkesztyűt, esetleg 4500 Ft-ért meleg mamuszt. A kiszolgálás amúgy kedves, udvariasan, de nem tolakodóan csaptak le ránk az árusok, és már a legelső fürkésző pillantásainkra nyújtják a mézeskalács- vagy sajtkóstolót. Utóbbiról először meglepődve állapítottuk meg, hogy még a szupermarketes trappistának is alámegy árban, mire rájöttünk, hogy az 1490 Ft 10 dekára, és nem kilójára értendő, de hát, a minőségnek ára van.

Újpest – az apró mütyürök és Bud Spencer-pólók vására (értékelésünk: 8/10)

Az újpesti karácsonyi vásár idén is a kerület gyöngyszeme: a szerencsés elrendezésének köszönhetően bármikor beugorhatunk a forgatagba, és ha elfáradnánk, lepihenhetünk a néhány lépésnyire található padokon a Hóember kedvence fantázianevű forrócsokit iszogatva. Idén is van itt termelői méz, „a világ első narancsbora”, forró epermust megfizethető áron. Ízlésesen elrendezve tornyosulnak az ínycsiklandó mézeskalács- és gumicukorhegyek a kis bódékban.

© Kiss-Kuntler Árpád

Az újpesti vásárt nemcsak a hangulat és a kedves árusok miatt szeretjük, hanem azért is, mert egyszerűen minden megtalálható, ami egy családi karácsonyhoz szükséges: csomagolópapír, világító figurák, asztaldíszek, ajándékdobozok pár száz forintért. Ajándékot is vehetünk, a kis, olcsó mütyürök mellett azért vannak minőségi termékek is, gyönyörű, tartós kerámiafigurák és kézműves vászontáskák 6000 forintért, divatos kalapok 5000 forintért.

© Kiss-Kuntler Árpád

Kissé kilóg az egyik bódé pólókínálata a Bud Spencer- és horgászfeliratokkal, de hát ki tudja, ki mit kért karácsonyra. Az újpesti vásár idén sem túl erős az ételkínálatban: a Kolbice most is a szokásos árakon adja a tölcsérbe pakolt kolbászokat, ezen kívül kapható langalló és kürtőskalács hatszáz forintért. Kitelepült egy lepényes is, a legdrágább terméke is 1300 forint, de árul glutén- és laktózmentes kaját is. Szuper, hogy idén is lehet ingyen korcsolyázni, csupán a koribérlésért kell fizetnünk 800 forintot, de színes program- és koncertkínálat vár minket a téren.

Debrecen – cívis karácsony (értékelésünk: 9/10 pont)

A Nagytemplomtól a református Kistemplomig, avagy a Csonka toronyig kínálják szíves szóval a környékbeli termelők, népművészeti mesterek, sütők-főzők (pld. a Varga késes, a Kozma meg a Radics mézes, Nárcisz sajtos, Derecskei disznóságos, Barabás, az ősdebreceni vendéglátós) portékáikat a Debreceni Adventi Vásárban. Mégsem tülekedik, idegeskedik senki, kutakodjon akár vásárfia után, falatozzon, iszogasson, álljon sorban az óriáskeréknél (mert már van itt is, 30 méter magas) vagy várjon csak a megállóban.

© MTI / Czeglédi Zsolt

Vigyáznak egymásra, s tudnak örülni-adni, vendégül látni, megmutatni, amijük van. Kockás abrosszal, kékfestő mintás kárpitokkal dekorálnak, minden árus igyekszik valamivel a saját arcára formálni a standját, és nyoma sincs a gusztustalan hatalmas etetővályúknak, nem kell olajfelhőkben fulladozni. Mázas cserépedényekben, zománcos tepsikben, sparhelten főznek, sütnek töltött meg toros káposztát, hagymás kacsamájat, disznótorost, csörögefánkot, rétest, mézest – akárcsak otthon. Ettől valahogy itt tényleg nemcsak egy jelző az, hogy adventi. Egy darabig nem is értettük, mitől más, mitől családiasabb.

© hvg.hu

Egyszerűen emberarcú, nincs gagyi, van viszont tényleg szíves kínálás, trécselés. Degeszre evés max. 1200-ért már garantált, legyen az gőzölgő tányérnyi disznóság, vagy „szalonnás mindenes” méretes lepcsánka, kétemberes vasalt krumplislángos. Hozzá 2-3 decis bögre áfonyás, narancsos, fahéjas almás, aszalt szilvás, epres, cigánymeggyes, ki tudja még milyenes forralt bor 200-600 forint között.

Óbuda – a mesevilág (értékelésünk: 10/10)

Az Advent Óbudán évek óta a főváros egyik leghangulatosabb karácsonyi vására. A karácsonyi díszvilágítással, a HelloWood hatalmas (és jótékony célt is szolgáló) Adományfájával, gyönyörű, régies körhintájával, a városháza ablakainak adventi naptárrá alakításával egyenesen mesevilágba csöppen, aki arra jár. A tér közepén most is az ingyenes korcsolyapályán csúszkáló gyerekeket figyeli derűsen a négy éve felavatott Latinovits–Szindbád-szobor.

© Csanádi Márton

A legtöbb árus visszajáró: a kézműves szappanostól, a gyertyástól a fazekason át a szőtteseket kínáló néniig sok mindenki ismerős már annak, aki több éve jár ide advent idején. A kedvencünk idén a méhviasz figurákat és karácsonyfadíszeket kínáló bódé, de például különleges fűszereket is beszerezhetünk. A karácsonyi vásárok gasztrokínálatának a húzótermékei mindenütt a forralt bor, a tea, a kürtőskalács – itt is így van. A forralt bor decije 200-250 forinttól indul. Van például az aszalt szilvás vörös („pasis – kacsintós lesz a pillantásod”) és málnás rosé („csajos – csókra húzódik a szád tőle”) alapú kiszerelés. Érdemes ezeket megkóstolni akkor is, ha nincs feltétlenül igényünk az idézett, ígért hatást elérni.

© Csanádi Márton

A tea decije már 100 forintért elérhető, persze, ha rumos kivitelben szeretnénk, akkor kétszer annyi. A kürtőskalács 700-nál kezdődik, de láttunk ezerért is. A sima lángos 450, de mondjuk a palóc lángos már 950-ért kapható, a töki pompos 950-1200 forintért oltja az éhséget. De van jóféle pálinka, bor, kézműves sör, sokféle kolbász, sonka és sok minden más – és mindez megfizethető áron. A hétvégi napokon pedig kicsiknek és nagyoknak szóló programokkal várja a látogatókat a vásár.