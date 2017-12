[{"available":true,"c_guid":"fe843400-b8ee-45fb-abf9-b01c4b798150","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 78 éves vállalkozó az egyik leggazdagabb német volt. ","shortLead":"A 78 éves vállalkozó az egyik leggazdagabb német volt. ","id":"20171228_Meghalt_a_Media_Markt_alapitoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe843400-b8ee-45fb-abf9-b01c4b798150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18363060-5f45-48df-bd33-706d50f96a5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171228_Meghalt_a_Media_Markt_alapitoja","timestamp":"2017. december. 28. 15:48","title":"Meghalt a Media Markt alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b239967-56e7-4a57-a759-9bdde36d1747","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hullámvasutazik jelen pillanatban a bitcoin, de még mindig jól járt az, aki jó korán szerzett ilyen (kripto)valutát. Feltéve, hogy nem vesztette el azt.","shortLead":"Hullámvasutazik jelen pillanatban a bitcoin, de még mindig jól járt az, aki jó korán szerzett ilyen (kripto)valutát...","id":"20171227_szemetbe_dobta_a_bitcoint_tartalmazo_meghajtot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b239967-56e7-4a57-a759-9bdde36d1747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6f80fb-5003-4d66-b5e5-644bf3e11071","keywords":null,"link":"/tudomany/20171227_szemetbe_dobta_a_bitcoint_tartalmazo_meghajtot","timestamp":"2017. december. 27. 19:00","title":"Ezt a pechet: mintegy 30 milliárd forint értékű bitcoint dobott véletlenül a szemétbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25e6ed-7bc2-4657-b783-f06ee54759bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nébih gyerekpezsgőket ellenőrzött és tesztelt, és azt is megmondták, melyek a legjobbak. ","shortLead":"A Nébih gyerekpezsgőket ellenőrzött és tesztelt, és azt is megmondták, melyek a legjobbak. ","id":"20171228_Itt_vannak_a_legjobb_gyerekpezsgok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef25e6ed-7bc2-4657-b783-f06ee54759bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224acc10-914d-46c7-8d47-7bce08d0b132","keywords":null,"link":"/elet/20171228_Itt_vannak_a_legjobb_gyerekpezsgok","timestamp":"2017. december. 28. 15:20","title":"Itt vannak a legjobb gyerekpezsgők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8e2631-7d1c-4732-bcb2-078160e42ed5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kriptovalutás tőkebevonás, vagyis az ICO veszélyeire figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank.","shortLead":"A kriptovalutás tőkebevonás, vagyis az ICO veszélyeire figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank.","id":"20171228_Bitcoinban_fektetne_be_Jol_gondolja_meg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a8e2631-7d1c-4732-bcb2-078160e42ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953e26c5-2514-41b5-96d1-85a41854c730","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171228_Bitcoinban_fektetne_be_Jol_gondolja_meg","timestamp":"2017. december. 28. 10:05","title":"Bitcoinban fektetne be? Jól gondolja meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a4932f-2a93-4170-b6ff-b0455318fd32","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotás egy svéd művész munkája.","shortLead":"Az alkotás egy svéd művész munkája.","id":"20171228_Ot_emelet_magas_penisz_bukkant_fel_New_Yorkban_de_gyorsan_lefestettek__foto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76a4932f-2a93-4170-b6ff-b0455318fd32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da8756e-0838-466e-9337-a1820429144e","keywords":null,"link":"/kultura/20171228_Ot_emelet_magas_penisz_bukkant_fel_New_Yorkban_de_gyorsan_lefestettek__foto","timestamp":"2017. december. 28. 17:20","title":"Öt emelet magas pénisz bukkant fel New Yorkban, de gyorsan lefestették - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7879dcf8-2c10-4c77-a02d-63ab75e36722","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Brexit miatt gyengülő font is vonzóvá teszi Nagy-Britanniát, ahol már idén rekordot dönthet a turisták száma.","shortLead":"A Brexit miatt gyengülő font is vonzóvá teszi Nagy-Britanniát, ahol már idén rekordot dönthet a turisták száma.","id":"20171227_rekordszamu_turistat_hozhat_a_brexit_jovore_nagy_britannianak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7879dcf8-2c10-4c77-a02d-63ab75e36722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8792f0-f64f-49b5-8ed2-bc78406ee9f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171227_rekordszamu_turistat_hozhat_a_brexit_jovore_nagy_britannianak","timestamp":"2017. december. 27. 10:57","title":"Rekordszámú turistát hozhat a Brexit jövőre Nagy-Britanniának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9238da5f-f89f-43dc-a043-654dfacbfb68","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Két történész találkozik a bíróságon. Azt mondja az egyik...","shortLead":"Két történész találkozik a bíróságon. Azt mondja az egyik...","id":"20171228_revesz_holokauszt_surolas_krausz_szakaly","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9238da5f-f89f-43dc-a043-654dfacbfb68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b7abf0-10c0-4fe7-93e6-9b0be6dd4e8f","keywords":null,"link":"/itthon/20171228_revesz_holokauszt_surolas_krausz_szakaly","timestamp":"2017. december. 28. 10:00","title":"Révész: A holokauszt és a súrolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c24294-683b-4cd3-8495-3cd9c498d1b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt szerzetes még december 23-án gyújtotta fel magát, és másnap belehalt a sérüléseibe. Halálhírét most hozták nyilvánosságra.","shortLead":"A volt szerzetes még december 23-án gyújtotta fel magát, és másnap belehalt a sérüléseibe. Halálhírét most hozták...","id":"20171228_ujabb_ember_gyujtotta_fel_magat_Tibetben_hogy_tiltakozzon_a_kinai_megszallas_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27c24294-683b-4cd3-8495-3cd9c498d1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dfc07c9-f1fd-4d58-bbd7-ec00de7f93db","keywords":null,"link":"/vilag/20171228_ujabb_ember_gyujtotta_fel_magat_Tibetben_hogy_tiltakozzon_a_kinai_megszallas_ellen","timestamp":"2017. december. 28. 08:52","title":"Újabb ember gyújtotta fel magát Tibetben, hogy tiltakozzon a kínai megszállás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]