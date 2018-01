[{"available":true,"c_guid":"eee732ac-6585-4245-9478-5567dbbf11fa","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Komoly összegeket termelnek szülőpukkasztó foglalatosságaikkal azok a húszas éveikbe lépő fiatalok, akik a Z generáció tagjaként kisgyermekkoruk óta a neten lógnak. Az influencer marketing le is csapott rájuk.\r

","shortLead":"Komoly összegeket termelnek szülőpukkasztó foglalatosságaikkal azok a húszas éveikbe lépő fiatalok, akik a Z generáció...","id":"201743__facebooksztarok__velemenyvezerek__reklamertek__eladjak_magukat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eee732ac-6585-4245-9478-5567dbbf11fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f14f45e-8e5d-4c25-8d8b-451463477ab7","keywords":null,"link":"/gazdasag/201743__facebooksztarok__velemenyvezerek__reklamertek__eladjak_magukat","timestamp":"2018. január. 01. 11:00","title":"Milliókat szedhetnek össze a magyar Facebook- és Youtube-sztárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adda53ee-2d24-4a23-a288-7eb735e5ab8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház legendás színésznője, Ruttkai Éva most lenne 90 éves. ","shortLead":"A Vígszínház legendás színésznője, Ruttkai Éva most lenne 90 éves. ","id":"20171230_Ifj_Vidnyanszky_Attila_kapta_iden_a_Ruttkai_Evaemlekgyurut","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adda53ee-2d24-4a23-a288-7eb735e5ab8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c10476-ae7e-401e-91b9-632ef68e5760","keywords":null,"link":"/kultura/20171230_Ifj_Vidnyanszky_Attila_kapta_iden_a_Ruttkai_Evaemlekgyurut","timestamp":"2017. december. 30. 19:16","title":"Ifj. Vidnyánszky Attila kapta idén a Ruttkai Éva-emlékgyűrűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a78ae6d9-55fe-4970-8c73-0a98ead49178","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rövidített nyitvatartással várják az üzletek a vásárlókat az év utolsó napján - adta hírül a köztelevízió.","shortLead":"Rövidített nyitvatartással várják az üzletek a vásárlókat az év utolsó napján - adta hírül a köztelevízió.","id":"20171231_Nepszeruek_a_szilveszteri_dudak_es_parokak__tudta_meg_az_M1","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a78ae6d9-55fe-4970-8c73-0a98ead49178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3268179-c90b-46a1-9382-b4853e15ba0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171231_Nepszeruek_a_szilveszteri_dudak_es_parokak__tudta_meg_az_M1","timestamp":"2017. december. 31. 14:11","title":"Népszerűek a szilveszteri dudák és parókák, meg a lencse - tudta meg az M1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e27283e-fa7a-433a-aaeb-b88a4421600c","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Változik a közösségi közlekedési rend az év utolsó napján: ma éjjel a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) sűríti az éjszakai járatokat, a MÁV pedig több kocsival indítja az InterCity vonatokat.","shortLead":"Változik a közösségi közlekedési rend az év utolsó napján: ma éjjel a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) sűríti...","id":"20171231_bkk_szilveszteri_menetrend","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e27283e-fa7a-433a-aaeb-b88a4421600c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7690dd6d-accd-4951-9b0c-4e66599ef1c9","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20171231_bkk_szilveszteri_menetrend","timestamp":"2017. december. 31. 08:57","title":"Most először metrózhatunk haza az éjféli koccintás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a3e2e4-b975-4776-a8e5-01b4064b9413","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerű helyszíneket is fel lehet dobni pár speciális effekttel és egyéb utómunkával, ezúttal a Szárnyas fejvadász 2049 budapesti forgatási képeiről hullt le a lepel.","shortLead":"Egyszerű helyszíneket is fel lehet dobni pár speciális effekttel és egyéb utómunkával, ezúttal a Szárnyas fejvadász...","id":"20180101_szarnyas_fejvadasz_2049_specialis_effektek_utomunka_ryan_gosling_harrison_ford_blade_runner","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79a3e2e4-b975-4776-a8e5-01b4064b9413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9825a412-8587-410f-b553-1e294bd890ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20180101_szarnyas_fejvadasz_2049_specialis_effektek_utomunka_ryan_gosling_harrison_ford_blade_runner","timestamp":"2018. január. 01. 09:03","title":"Elhitte, amit a moziban látott? Így néztek ki valójában Budapesten a Szárnyas fejvadász jelenetei – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c3cc4a-5834-4a4d-b4bf-c739d5e1e20c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a határátkelő forgalmát nem akadályozza.","shortLead":"A baleset a határátkelő forgalmát nem akadályozza.","id":"20171230_Halalos_baleset_tortent_Vamosszabadinal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24c3cc4a-5834-4a4d-b4bf-c739d5e1e20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f8e2e5-3a17-47a9-9e93-9b9f35049356","keywords":null,"link":"/cegauto/20171230_Halalos_baleset_tortent_Vamosszabadinal","timestamp":"2017. december. 30. 16:54","title":"Halálos baleset történt Vámosszabadinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66504162-30c7-4cca-8a34-5b41a2a8e5fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden igaz, az új évvel új korszak is kezdődik a magyar e-közigazgatásban. Az eddiginél jóval több ügyet intézhetünk majd a hivatalok személyes felkeresése nélkül, elektronikus úton. Ennek jegyében az az Ügyfélkapun belépve több újítás is fogadja az állampolgárokat és cégeket. Személyre szabható ügyintézési felülettel (SZÜF) újult meg a Magyarorszag.hu és teljesen átalakult például az a \"hiteles elektronikus postafiók-szolgáltatás\" is, amelyen a NAV-tól illetve más állami szervektől – ezután egyre nagyobb számban csak elektronikusan – érkező leveleinket látjuk.","shortLead":"Ha minden igaz, az új évvel új korszak is kezdődik a magyar e-közigazgatásban. Az eddiginél jóval több ügyet...","id":"20180101_ekozigazgatas_ekormanyzat_magyarorszaghu_ugyfelkapu_belepes_uj_felulet_kozponti_azonositasi_ugynok_kau","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66504162-30c7-4cca-8a34-5b41a2a8e5fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953df73e-d703-4ffe-a1cc-1cf91325c33a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180101_ekozigazgatas_ekormanyzat_magyarorszaghu_ugyfelkapu_belepes_uj_felulet_kozponti_azonositasi_ugynok_kau","timestamp":"2018. január. 01. 10:13","title":"Ha van Ügyfélkapuja, most lépjen be, egy teljesen új rendszer fogadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61266cf-9c10-499e-accd-534e8b78e469","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma reggel történt a baleset Budapesten","shortLead":"Ma reggel történt a baleset Budapesten","id":"20180101_Halalra_gazolt_a_villamos_egy_ferfit_a_Huvosvolgyi_uton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d61266cf-9c10-499e-accd-534e8b78e469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86479e2d-6b86-45fe-b599-00b02a421cfd","keywords":null,"link":"/itthon/20180101_Halalra_gazolt_a_villamos_egy_ferfit_a_Huvosvolgyi_uton","timestamp":"2018. január. 01. 08:58","title":"Halálra gázolt a villamos egy férfit a Hűvösvölgyi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]