[{"available":true,"c_guid":"e68d7c3f-a458-4aa5-87f7-176bb9ce7bc8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most persze találgathatnak a rajongók, hogy ki és mi van a megosztott képen.","shortLead":"Most persze találgathatnak a rajongók, hogy ki és mi van a megosztott képen.","id":"20180102_Egy_talanyos_keppel_inditotta_az_evet_a_Han_Solo_film_rendezoje__foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e68d7c3f-a458-4aa5-87f7-176bb9ce7bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d08de57-2b7f-41f0-b2df-6d6c0afac0cf","keywords":null,"link":"/kultura/20180102_Egy_talanyos_keppel_inditotta_az_evet_a_Han_Solo_film_rendezoje__foto","timestamp":"2018. január. 02. 13:52","title":"Egy talányos képpel indította az évet a Han Solo-film rendezője – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilenc fogoly meghalt, és 14-en megsebesültek hétfőn egy brazíliai börtönlázadásban, amelynek során többtucatnyian szöktek meg a fegyintézetből.","shortLead":"Kilenc fogoly meghalt, és 14-en megsebesültek hétfőn egy brazíliai börtönlázadásban, amelynek során többtucatnyian...","id":"20180102_Tobb_mint_szazan_szoktek_meg_egy_brazil_bortonbol_a_veres_lazadas_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce554e4-fb87-49a7-a786-3a5a6d787b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20180102_Tobb_mint_szazan_szoktek_meg_egy_brazil_bortonbol_a_veres_lazadas_utan","timestamp":"2018. január. 02. 07:22","title":"Több mint százan szöktek meg egy brazil börtönből a véres lázadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e33b0281-7a2f-4b5e-8055-9157e0cbecc2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 3 százalékkal drágulnak a postai szolgáltatások január 16-tól – közölte a Magyar Posta.","shortLead":"Átlagosan 3 százalékkal drágulnak a postai szolgáltatások január 16-tól – közölte a Magyar Posta.","id":"20180102_Nem_ujevre_kapjuk_de_igy_sem_usszuk_meg_a_postai_aremelest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e33b0281-7a2f-4b5e-8055-9157e0cbecc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd1a49a-3ba0-43c8-bc1e-ddc3c1eb6389","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180102_Nem_ujevre_kapjuk_de_igy_sem_usszuk_meg_a_postai_aremelest","timestamp":"2018. január. 02. 13:21","title":"Nem újévre kapjuk, de így sem ússzuk meg a postai áremelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab65464-f529-4cb4-9cf4-a2e43c4ce876","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A. G. Sulzberger január elsején hosszú levélben köszöntötte az olvasókat és szabta meg az irányt, amit a NYT a jövőben is követni fog.","shortLead":"A. G. Sulzberger január elsején hosszú levélben köszöntötte az olvasókat és szabta meg az irányt, amit a NYT a jövőben...","id":"20180102_Trump_azonnal_beszolt_a_New_York_Times_uj_kiadojanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dab65464-f529-4cb4-9cf4-a2e43c4ce876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56065b09-1add-4e18-85f0-0d312e79da67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180102_Trump_azonnal_beszolt_a_New_York_Times_uj_kiadojanak","timestamp":"2018. január. 02. 20:06","title":"Trump azonnal beszólt a New York Times új kiadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e686f5f2-13ef-4e52-8968-e12d42894afc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Emellett Romániában boltot akarnak nyitni. ","shortLead":"Emellett Romániában boltot akarnak nyitni. ","id":"20180102_Sajat_futarszolgalatot_inditana_az_Extreme_Digital","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e686f5f2-13ef-4e52-8968-e12d42894afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222d2401-7648-4853-baac-4b36db787424","keywords":null,"link":"/kkv/20180102_Sajat_futarszolgalatot_inditana_az_Extreme_Digital","timestamp":"2018. január. 02. 05:39","title":"Saját futárszolgálatot indítana az Extreme Digital","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792dc07f-574b-4b7b-a1e8-d21cd2939284","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Időnként ügyeletes gyógyszertáraknál lehet olyan hosszú sort látni hosszú hétvégéken, mint amilyen kedden a West Hollywoodban található MedMen gyógyszertárnál előtt kígyózott nyitás előtt. A nagy érdeklődés oka az volt, hogy Kaliforniában hétfőtől legálissá vált a marihuána forgalmazása, illetve fogyasztása, és egyebek mellett ebben a patikában is elérhetővé váltak kannabisztartalmú termékek. ","shortLead":"Időnként ügyeletes gyógyszertáraknál lehet olyan hosszú sort látni hosszú hétvégéken, mint amilyen kedden a West...","id":"20180103_lementem_a_patikaba_marihuanaert_mindjart_jovok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=792dc07f-574b-4b7b-a1e8-d21cd2939284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9a2abf-5ca6-4a58-8df3-986abafd9a9c","keywords":null,"link":"/elet/20180103_lementem_a_patikaba_marihuanaert_mindjart_jovok","timestamp":"2018. január. 03. 11:04","title":"Lementem a patikába marihuánáért, mindjárt jövök – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b43c4fee-d955-405e-bf0c-e83a64419d21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német Bundeskartellamt szerint piaci fölényével él vissza a Facebook, mikor adatokat gyűjt és használ az érintettek beleegyezése nélkül. Ha a konszern nem áll elő valamilyen megoldással, a hivatal betiltja az adatgyűjtést. ","shortLead":"A német Bundeskartellamt szerint piaci fölényével él vissza a Facebook, mikor adatokat gyűjt és használ az érintettek...","id":"20180102_Nekimegy_a_Facebooknak_a_szovetsegi_kartellhivatal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b43c4fee-d955-405e-bf0c-e83a64419d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d601172-adda-4e7f-8d4c-fb840bcd51a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180102_Nekimegy_a_Facebooknak_a_szovetsegi_kartellhivatal","timestamp":"2018. január. 02. 11:36","title":"Nekimegy a Facebooknak a szövetségi kartellhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da3becd-21f0-4a92-95fa-dc8803242b32","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vonatkozó hírt hivatalos Twitter-oldalán jelentette be az USA 45. elnöke. ","shortLead":"A vonatkozó hírt hivatalos Twitter-oldalán jelentette be az USA 45. elnöke. ","id":"20180103_Trump_dijat_ad_a_szerinte_korrupt_sajto_kepviseloinek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3da3becd-21f0-4a92-95fa-dc8803242b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9a5cb1-cae1-42da-a072-dfde842199dd","keywords":null,"link":"/vilag/20180103_Trump_dijat_ad_a_szerinte_korrupt_sajto_kepviseloinek","timestamp":"2018. január. 03. 12:43","title":"Olyat tesz Trump, amit amerikai elnök még soha: díjat ad a szerinte korrupt sajtó képviselőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]